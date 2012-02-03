На проспекте Мира, в одном здании с ресторанами «Китайский квартал» и «Дайкон», открылся продуктовый магазин. Заработал он еще в конце декабря, но был всего на треть заполнен продуктами. Сейчас в помещении появились холодильники и морозильные камеры, полностью доделали интерьер и заставили все полки товарами.

Основа ассортимента — китайские продукты, но не только бакалея с сотнями видов соусов, чая, лапши и чипсов из фруктов, брокколи и нори — здесь также продают замороженные морепродукты, мясо, готовые дим-самы, спринг-роллы и пельмени, а скоро появятся свежие овощи и фрукты. Также в магазине можно купить посуду: воки трех размеров, бамбуковые пароварки и разные наборы для суши. Кроме продуктов из Китая, есть товары таиландского, сингапурского и индонезийского происхождения, проще говоря, то есть всё то, из чего готовят в «Дайконе». Попробовав что-то в одном из ресторанов, можно уточнить названия продуктов и купить их, спустившись на пару этажей вниз. Запутавшимся в нечитаемых этикетках здесь помогают два опытных консультанта.

Еще в «Китайских продуктах» планируют готовить и продавать популярную в Шанхае уличную еду, например лепешки с начинкой из лука и баоцзы — приготовленные на пару пирожки из дрожжевого теста, напоминающие манты, с мясными или сладкими начинками.

РОБЕРТ ТАИРЯН Заместитель директора магазина «Китайские продукты» «Магазин мы хотели открыть давно, но то помещение не находили, то с поставщиками были проблемы. А сейчас азиатское направление очень популярно, и люди стали больше готовить дома, экспериментировать. Две эти тенденции дали нам зеленый свет. Мы планируем расширять ассортимент, но пока надо понять, в каком направлении, что больше нужно потенциальным покупателям. Сейчас в „Китайских продуктах“ большой выбор бакалейной продукции (соусы, приправы, кокосовое молоко для готовки, лапша, несколько видов риса). Отдельная тема — чай, он здесь представлен во всем китайском многообразии и по вполне приемлемым ценам, если сравнивать со специализированными магазинами. Ассортимент свежих овощей и фруктов также обещает быть интересным: можно будет купить свежий пак-чой и джусай, которые в Москве сложно найти даже на рынках. Ну и, конечно, какой же китайский магазин без пива — есть „Цинтао“ и „Янцзинь“ в аутентичного объема бутылках по 0,64 л».

Ассортимент магазина:

Рис китайский «Фушигон» — 78 рублей за 1 кг

Водоросли якинори (категория А) высушенные, Kaituya, 10 листов — 90 рублей

Грибы вареные «Намеко» — 180 рублей за 400 г

Жевательная конфета с виноградом/клубникой/яблоком — 79 рублей

Зеленый чай «Генмайча» с рисом — 318 рублей за 100 г

Карамель «Вафу Микс» / с имбирем «Шога Аме» / со сливой «Умэ» (165 г) — 207 рублей

Лапша «Харусаме» — 205 рублей за 200 г

Лапша гречневая «Часоба Миура» — 565 рублей за 500 г

Мисо-суп «Ретей» с вакаме — 216 рублей за 152 г (8 порций)

Мисо-суп «Ретей» с жареным соевым творогом — 216 рублей за 150 г (8 порций)

с жареным соевым творогом — 216 рублей за Мука для темпуры — 216 рублей за 500 г

Паста мисо белая «Канасай» — 261 рубль за 500 г

Приправа бульонная «Даси», грибы — 189 рублей

Рисовое печенье с хреном васаби — 311 рублей за 240 г

Японские сладости «Йокан» (сладкий картофель), 130 г — 138 рублей

Пиво светлое Tsingtao — 89 рублей за 330 мл

Острокислый соус Lea & Perrins Worcestershire — 420 рублей за 290 мл

Соус Lee Kum Kee для пекинской утки — 42 рубля

Масло горчичное — 25 рублей за 20 мл

Масло с экстрактом чили — 108 рублей за 200 г

Вермишель яичная — 125 рублей за 480 г

Лапша крахмальная из зеленых бобов — 108 рублей за 200 г

Лапша рисовая Sha He Noblesse — 69 рублей за 200 г

Панировочная смесь — 67 рублей за 200 г

Напиток чайный б/алк. негазиров. Master Kong Green Tea — 58 рублей за 500 мл

Чили, обжаренный с арахисом — 115 рублей за 120 г

Грибы консервированные Golden Mushrooms — 103 рубля за 425 г

Ростки бамбука резаные в масле — 167 рублей за 397 г

Консервированный водяной каштан — 148 рублей за 567 г

Личи в сахарном сиропе — 116 рублей за 567 г

Кокосовое молочко с мякотью — 276 рублей за 400 г

Сычуаньская капуста в кунжутном масле — 21 рубль за 80 г

Грибы сушеные белые древесные «Вэй Ван» — 138 рублей за 100 г

Сухие грибы сянгу — 414 рублей за 250 г

Концентрат пищевой «Куриный бульон» — 552 рубля за 1 кг

Чипсы из манго — 194 рубля за 40 г

Чипсы из джекфрута — 106 рублей за 40 г

Чипсы из брокколи —194 рубля за 35 г

Водоросли морские жареные прессованные Yaki Sushi Nori, 50 листов — 198 рублей

Водоросли Tosaka зеленые/красные — 1 746 рублей за 100 г

Нори-чипсы Meiyu, томатные/оригинальные — 88 рублей за 18 г

томатные/оригинальные — 88 рублей за 18 г Банановые чипсы — 106 рублей за 50 г

Паста кунжутная «Атаригома» — 1 062 рубля за 500 г

Рис жасминовый приготовленный Aroy-D — 113 рублей за 250 г

Жасминовый рис «Мистраль» — 99 рублей за 500 г

Суп Тхай зеленый карри — 243 рубля

Суп оранжевый Том Ям Кинг — 243 рубля

Суп карри зеленый — 99 рублей за 400 мл

Суп желтый Том Кха Кай — 243 рубля

Суп Tom Yom, Aroy-D — 99 рублей за 400 г

Соус устричный Pearl River Bridge — 122 рубля за 500 г

— 122 рубля за 500 г Соус устричный Choy Sun — 243 рубля

Соус соевый органический темный Pearl River Bridge — 140 рублей за 300 мл

Соус рыбный Aroy -D — 162 рубля за 700 мл

-D — 162 рубля за 700 мл Паста карри зеленая/желтая/красная Aroy-D — 149 рублей за 400 г

Паста Tom Yam кисло-сладкая Aroy-D — 149 рублей за 400 г

Пароварка бамбуковая 25 см — 550 рублей

Кокосовый напиток с мякотью Bright — 63 рубля за 290 мл

Кокосовое молоко Aroy-D (жирность 60 %) — 108 рублей за 400 мл

Имбирь маринованный розовый — 180 рублей за 1 кг

Васаби порошок — 234 рубля за 1 кг

Соус овощной Чили с бобами — 152 рубля

Жасминовый Оолонг — 1 660 рублей за 1 кг

Королевский женьшень Оолонг (Улун) — 2 868 рублей за 1 кг

Оолонг (Улун) — 2 868 рублей за 1 кг Молочный Оолонг — 4 226 рублей за 1 кг

Чай «Зеленая улитка» — 1 505 рублей за 1 кг

Магазин «Китайские продукты»

Проспект Мира, 12, стр. 1

+7 (495) 607-86-28

Время работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 22:00, с субботы по воскресенье с 12:00 до 22:00

www.china-food.ru

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