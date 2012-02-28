«БОТАНИКА»

Тип кухни: вегетарианская, веганская

Средний счет: 1 000 рублей

Выдержки из меню: Овощи под соусом — 350 рублей Крем-суп «Брокколи» — 220 рублей

Шоколадный мусс «Лумумба» — 180 рублей

Один из первых вегетарианских ресторанов города честно пытается угодить требованиям самых разных посетителей: от веганов и сыроедов до тех, кто решил временно соблюдать пост или просто попробовать знакомые блюда в облегченном формате. В меню есть и оливье, и шаверма, и котлеты — всё без мяса. Блюда готовят по аюрведическим рецептам, с добавлением большого количества специй. Здоровью и просветлению противоречит только алкоголь: в небольшой винной карте есть пиво, аперитивы и крепкие напитки. В «Ботанике» регулярно проходят кулинарные уроки по приготовлению сложных вегетарианских блюд в домашних условиях. Интерьер, в котором преобладают свойственные почти всем вегетарианским заведениям спокойный зеленый цвет, дерево и этническая мебель, придумала «Архитектурная мастерская № 2». Летом рядом с кафе открывается терраса.

Кафе «Ботаника»

Ул. Пестеля, 7

Тел.: 272-70-91

Пн.-Вс.: 11:00–00:00

www.cafebotanika.ru





«ПРЕКРАСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ»

Тип кухни: вегетарианская, веганская

Средний счет: 500–700 рублей

Выдержки из меню: Салат со спелой хурмой и филе апельсина — 230 рублей Карри из тыквы, фиников и кускуса — 170 рублей

Творожный пирог с персиком и шоколадом — 130 рублей

В вегетарианском кафе на Моховой с недавних пор стали строже относиться к кухне — убрали все блюда с рыбой и яйцами и добавили больше веганских позиций. Национального оттенка у меню нет, в нём можно найти отсылки к разным кухням: от льняной каши, картофельных драников и салата «Цезарь» без курицы до лапши с овощами и соевым соусом, вдохновлённой городской модой на воки. Напитки тоже с исключительно полезным подтекстом: свежевыжатые соки, коктейли из фруктов, ласси и чаи. В кафе нет алкоголя и нельзя курить. Интерьер «Прекрасной зелёной» оформляла дизайнер Виктория Тихонова. Многие предметы нашли на блошиных рынках Европы, например металлический стол и банки из фарфора и стекла. Буфет с ящиками и барную стойку заказали в театральной мастерской.﻿

Кафе «Прекрасная зеленая»

Моховая ул., 41

Тел.: 273-51-18

Пн.-Пт.: 10:00–23:00

Сб.-Вс.: 11:00–23:00

«РАДА И КО»

Тип кухни: вегетарианская, веганская

Средний счет: 350 рублей

Выдержки из меню: Тыквенно-картофельный крем-суп — 50 рублей

Соус чатни — 25 рублей

«Гауранга» — 80 рублей

В конце лета около Сенной площади появилось бистро «Вегетарианское заведение Рада & К.». В меню — блюда восточноевропейской и индийской кухни, собственный хлеб и торты, свежевыжатые соки. В интерьере много зелёного цвета и портреты известных вегетарианцев.﻿ Готовит здесь шеф-повар Евгений Смирнов, который отказался от мяса 20 лет назад. Работают в кафе, кстати, только вегетарианцы. В бистро можно попробовать блюдо «Гауранга» (картофельная запеканка с творогом под майонезом), классический индийский соус чатни (яблоки в специях), пакоры (овощи или бананы в кляре). В меню специальным знаком отмечены веганские блюда — без сливочного масла и молочных продуктов. Скоро должны появиться сыроедческие позиции. ﻿

«Вегетарианское заведение Рада&Ко»

Гороховая ул., 36

Тел.: 570-56-55

Пн.-Вс.: 11:00–23:00

«ФРИДА»

Тип кухни: вегетарианская, веганская

Средний счет: 1 000 рублей

Выдержки из меню: Сэндвич с брокколи — 130 рублей Салат «Кабо-Верде» — 210 рублей Буррито «Севильянос с гуакамоле» — 210 рублей

Кафе «Фрида» открыли владельцы вегетарианских кофеен «Чайный дом» и «Кашмир». Меню почти целиком состоит из восточных блюд, за приготовление которых отвечают повара из Индии. К каждому блюду прилагается подробное описание, помогающее сориентироваться невегетарианцам. Основной упор сделан на неспешное времяпрепровождение с кофе или чаем, которых здесь больше 50 сортов. Посетители часто заказывают кальяны со всевозможными видами табака, а некурящего зала здесь нет, поэтому приверженцам здорового образа жизни в кофейне может не понравиться. ﻿В меню предусмотрены блюда навынос: несколько видов сэндвичей и буррито. В этническом интерьере «Фриды» много плетеной мебели, керамики, мелочей, привезенных с Востока, и портретов художницы Фриды Кало, которая, кстати, вегетарианкой не была.

Кафе «Фрида»

Ул. Чайковского, 57

Тел.: 272-68-16

Вс.-Чт.: с 10:00 до последнего посетителя

Пт.-Сб.: с 12:00 до последнего посетителя

«ТРОИЦКИЙ МОСТ»

Тип кухни: вегетарианская, веганская

Средний счет: 300 рублей

Выдержки из меню: Фаршированные кабачки с рисом и грибами — 127 рублей Лазанья с соевой колбасой — 127 рублей Чечевица с овощами — 108 рублей

Единственная сеть вегетарианских заведений города «Троицкий мост» существует с 1995 года и состоит из четырех кафе и отдельного кондитерского цеха, который снабжает заведения десертами. Здесь готовят супы, салаты, пасты и несколько видов лазаньи, а из напитков — свежевыжатые соки и коктейли. Меню стараются менять постоянно, и новые блюда появляются почти каждую неделю. Цены здесь весьма демократичные, поэтому место пользуется неизменной популярностью среди студентов: средний счет на человека всего 250–300 рублей. Смутить может только скромная обстановка, напоминающая простую столовую.

Кафе «Троицкий мост»

Каменноостровский пр., 9/2, тел.: 232-66-93

Кронверкский пр., 35, тел.: 326-82-21

В. О., 6-я линия, 27, тел.: 327-46-22

Загородный пр, 38, тел.: 933-00-85

Наб. реки Мойки, 30, тел.: 925-59-78

www.t-most.ru

«КАШМИР»

Тип кухни: вегетарианская, веганская

Средний счет: 1 000 рублей

Выдержки из меню: «Сокровище династии Раджпутов» (дыня, фаршированная тыквой, баклажаном, картофелем и тропическим овощем бани) — 780 рублей Шашлык «Раджа Кашмира» с картофелем — 560 рублей Традиционный индийский суп с баклажанами томатами и зеленью со специями — 150 рублей

В индийском кафе «Кашмир» внушительный выбор вегетарианских позиций: от сложных и основательных блюд, которыми наедаешься на день, до небольших закусок. Почти во всех блюдах очень много специй, некоторые весьма специфичны на вкус, хотя повара и не придерживаются строгих аюрведических канонов. Кроме чайных и кофейных напитков со всего мира, здесь предлагают необычный алкоголь, например тибетское вино. Интерьер в кафе выдержан в духе классических восточных заведений: мебель из резного дерева, изображения индийских богов и узорчатые стены. Помещение небольшое, поэтому лучше бронировать столик заранее.

Кафе «Кашмир»

Большая Московская ул., 7

Тел.: 575-63-69

Пн.-Вс.: 11:00–23:00

«ГАУРАНГА»

Тип кухни: вегетарианская, веганская

Средний счет: 400–500 рублей



Выдержки из меню: Щи из свежей капусты — 130 рублей Мороженое ведическое — 200 рублей Малай Шак из свежих листьев шпината (сливки, специи) — 200 рублей

В небольшом веганском кафе «Гауранга» на Лиговском проспекте почти все блюда готовят в соответствии со строгими рецептами традиционной ведической кухни, без адаптации. Кроме восточного меню, здесь есть типичные для столовой блюда: щи из свежей капусты, свекольный салат и вегетарианский оливье с соевой колбасой. Для тех, кто только начал отказываться от мяса, рыбы и яиц, директор кафе Александр Симагин готов провести консультацию и помочь составить индивидуальную диету. Интерьер «Гауранги» выдержан в индийском стиле, с орнаментом, зелено-белыми стенами и небольшим количеством столиков.

Кафе «Гауранга»

Лиговский пр., 17

Тел.: +7 (960) 250-89-99

Пн.-Сб.: 13:00–19:00

Вс: 16:00–20:00

www.gaurangacafe.ru

«ЧАЙНЫЙ ДОМ»

Тип кухни: вегетарианская

Средний счет: 1 000 рублей

Выдержки из меню: Салат из сезонных овощей, зелени и заправки «Времена года» — 210 рублей Пита со свежими овощами и томатным соусом — 290 рублей Манты с начинкой из тыквы или из сыра со шпинатом — 540 рублей﻿

Два кафе «Чайный дом», открывшиеся в Петербурге четыре года назад, предлагают вегетарианские блюда, приготовленные исключительно по восточным рецептам. Чайные принадлежат тем же владельцами, что и «Фрида» с «Кашмиром». Индийские повара, прошедшие переобучение, готовят блюда, подходящие для европейского восприятия, не перегруженные приправами и специями. Из напитков предлагают около 50 видов чая и коктейли на основе свежевыжатых соков. Кстати, любители чая могут заказать китайскую чайную церемонию. Для курящих посетителей в меню 11 видов кальяна. Интерьер кафе напоминает восточные шатры: мягкие низкие диваны и бамбуковые шторы с пестрыми тканями.

Кафе «Чайный дом»

ул. Думская, 5/22; тел.: 314-84-17

ул. Рубинштейна, 24; тел.: 571-27-84

Пн.-Вс.: с 11:00 — до последнего посетителя

www.chainiydom.ru

«ИДИОТЪ»

Тип кухни: вегетарианская с рыбными блюдами

Средний счет: 1 000 рублей

Выдержки из меню: Груша в сыре — 460 рублей Пельмени с картофелем — 300 рублей «Капустный триплет» — 360 рублей.

Ресторан «Идиотъ» — одно из немногих заведений, называющее себя вегетарианским, но при этом охотно предлагающее посетителям рыбные блюда и несколько мясных позиций. Правда, в разнообразном меню ресторана блюд с мясом всего несколько: их добавили для иностранных туристов, желающих попробовать русскую кухню. Убежденные противники мясоедства точно не будут стеснены в выборе: в меню более сотни вегетарианских опций. Наибольшим спросом пользуются борщ и пельмени. Обстановка ресторана «Идиотъ» воссоздает интерьер петербургских заведения XIX века с внушительной дубовой мебелью, барочными диванами и канделябрами.

Ресторан «Идиотъ»

Наб. р. Мойки, 82

Тел.: 315-16-75

www.idiot-spb.com