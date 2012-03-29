После прочтения съесть: 5 кафе при магазинах Подвешенная водка в лавке Артемия Лебедева, бутерброды в целлофане из «Дома книги» на Арбате, бизнес-ланчи в «Республике» — The Village посетил кафе при магазинах, где можно отдохнуть от покупок.
Привычный для Европы формат небольших кафе при магазинах у нас приживается с трудом — началось всё в конце 90-х с «Проекта О.Г.И.», где собиралась склонная к возлияниям интеллигентная публика. Затем появилась модная «Республика», лавки Артемия Лебедева, а в прошлом году своими заведениями стали наконец обзаводиться и большие книжные сети. The Village посетил 5 столичных магазинов, где можно не только купить книги, но и полистать их за чашкой кофе.
«МОСКВА» НА ВОЗДВИЖЕНКЕ
Адрес: ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 1
Часы работы: круглосуточно
Средний счет: 350 рублей
Специальные предложения: суп дня — 100 рублей.
Второй магазин книжного супермаркета «Москва» открылся на Воздвиженке в декабре. Его концепция отличается от флагманского магазина на Тверской: «Москва» на Воздвиженке более камерная и уютная, хотя выбор книг здесь меньше. Фирменным стилем и оформлением пространства занималось креативное агентство 3sba, а управляет местным кафе менеджмент соседнего Eat & Talk — так любимого студентами журфака, — поэтому ценник и некоторые позиции меню совпадают. Здесь есть выпечка, десерты, сэндвичи, салаты и снэки, из напитков — чай, кофе, вино и пиво. Курить в кафе нельзя, зато можно взять с полки понравившуюся книгу и спокойно полистать за столиком. Работает кафе, как и книжный, круглосуточно и без выходных.
В магазине работает бесплатный Wi-Fi.
«РЕСПУБЛИКА»
Адрес: ул. 1-я Тверская-Ямская, 10
Часы работы: по будням 09:00—23:00, по выходным 11:00-23:00
Средний счет: 1 000–1 500 рублей
Специальные предложения: завтраки (с 09:00 до 12:00 в будние, по выходным — с 11:00 до 15:00), бизнес-ланч — 210 рублей, «счастливые часы» на крепкий алкоголь — ежедневно с 16:00 до 20:00.
В 2006 году бизнесмен Вадим Дымов открыл первый магазин будущей сети «Республика». На двух этажах уместились не только торговые залы и кафе, но и небольшой кинотеатр. Здесь регулярно проходят презентации книг, встречи с читателями и другие культурные мероприятия. Меню кафе не ограничивается стандартным набором закусок: есть супы, горячие блюда, паста, бизнес-ланчи, широкая барная карта и даже «счастливые часы» на крепкий алкоголь. Сегодня «Республика» разрослась в широкую сеть книжных по всей столице, в двух из которых — бизнес-центре «Лотте-плаза» и «Меге Белая дача» — тоже есть кафе. Однако флагманское заведение на Тверской самое популярное.
За 6 лет существования сети открылось 6 магазинов в Москве.
BILINGUA
Адрес: Кривоколенный пер, 10/5
Часы работы: круглосуточно
Средний счет: 500 рублей
Специальные предложения: бизнес-ланч — 300 рублей, постное меню (до 14 апреля).
Одно из первых заведений формата «кафе-магазин» открыли Дмитрий Ицкович и Дмитрий Борисов в 1999 году — это был легендарный «Проект О.Г.И.» в Потаповском переулке. Четыре года спустя появилась и «Билингва», и сейчас из всех заведений сети она остается самой популярной. В небольшом здании на Китай-городе работает кафе-бар и магазин «Галантерея О.Г.И.», где, помимо книг, продают одежду, игрушки, сувениры и дизайнерские безделушки. Внутри «Билингвы» два яруса: на нижнем — книжный магазин с редкой литературой и кофейня, на верхнем — столики и концертная площадка, где регулярно проходят концерты, творческие вечера и мастер-классы. В меню типично-московская сборка из всех кухонь мира: карпаччо из телятины по удивительной цене 195 рублей соседствует с хинкали, пицца — с шашлыком, а вок — с суши.
Всю выпечку в «Билингве» делают на месте: у кафе есть собственный пекарный цех.
ЛИТЕРАТУРНОЕ КАФЕ В «ДОМЕ КНИГИ»
Адрес: Новый Арбат, 8
Часы работы: в будние — с 09:00 до 23:00, в выходные — с 10:00 до 23:00
Средний счет: 150–200 рублей
Специальные предложения: отсутствуют.
«Литературное кафе», как его называет администрация магазина, открылось в «Доме книги» в ноябре прошлого года. И хотя в залах по-прежнему витает дух советской торговли, а сотрудники отличаются выдающейся неприветливостью, кафе получилось уютное: с маленькими столиками, желтым приглушенным светом и нераздражающей музыкой. В меню — пирожные, торты, завернутые в целлофановые пакеты бутерброды с сыром и колбасой, несколько видов чая и кофе. Напротив есть небольшой подиум, где проходят презентации новинок и автограф-сессии писателей.
Мэрия Москвы планирует приватизировать «Дом книги» в ближайшие 2 года.
«БОЛЬШОЕ КАФЕ» СТУДИИ АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА
Адрес: Банковский пер., 5
Часы работы: по будням — с 09:00 до 23:00, по выходным — с 10:00 до 23:00
Средний счет: 1 000 рублей
Специальные предложения: комплексные обеды от 180 до 320 рублей.
В 2008 году дизайнер Артемий Лебедев открыл первое кафе при своем магазине на Большой Никитской. В крошечном помещении поместились несколько столиков, а летом появилась и просторная терраса. Спустя два года в Банковском переулке открылось «Большое кафе» Лебедева, причем открытие сопровождалось скандалом: в журнале «Афиша» вышла рецензия, в которой ресторанный критик Евгения Куйда разнесла в пух и прах и кухню, и интерьер заведения. Лебедев в долгу, естественно, не остался, и в итоге медиасрач продолжался несколько месяцев, что, впрочем, не помешало кафе найти своих посетителей. В меню здесь горячие блюда, салаты, закуски, десерты и большой выбор алкоголя. Еще есть комплексные обеды, к каждому из которых предлагают водку по выгодной цене 50 рублей за стопку или два куска торта по цене одного.
С февраля в «Большом кафе» за 50 рублей можно подвесить рюмку водки
Комментарии
Ну согласитесь, хорошую компанию тоже не абы чем кормить надо...., хотя если все это запевать дешевой водкой..., то почему бы и нет. Но многие мои знакомые именно из-за кухни перестали туда ходить((((((.
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