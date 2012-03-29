Одно из первых заведений формата «кафе-магазин» открыли Дмитрий Ицкович и Дмитрий Борисов в 1999 году — это был легендарный «Проект О.Г.И.» в Потаповском переулке. Четыре года спустя появилась и «Билингва», и сейчас из всех заведений сети она остается самой популярной. В небольшом здании на Китай-городе работает кафе-бар и магазин «Галантерея О.Г.И.», где, помимо книг, продают одежду, игрушки, сувениры и дизайнерские безделушки. Внутри «Билингвы» два яруса: на нижнем — книжный магазин с редкой литературой и кофейня, на верхнем — столики и концертная площадка, где регулярно проходят концерты, творческие вечера и мастер-классы. В меню типично-московская сборка из всех кухонь мира: карпаччо из телятины по удивительной цене 195 рублей соседствует с хинкали, пицца — с шашлыком, а вок — с суши.

Всю выпечку в «Билингве» делают на месте: у кафе есть собственный пекарный цех.