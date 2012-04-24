Частная компания разработала для смартфонов на базе iOS бесплатный геосервис Shiftme.to — он позволяет найти ближайший ресторан или кафе, задав определенные параметры по цене, кухне или наличию террасы, а затем забронировать там столик. Работает приложение по всей России и Украине, всего в базе 13 тысяч заведений.

Для начала в Shiftme.to необходимо зарегистрироваться или зайти через какую-либо социальную сеть. Затем программа определит местоположение пользователя и покажет на карте ближайшие заведения. Чтобы забронировать столик, нужно ввести дату и время, а также предполагаемое количество человек. Любимые места добавляются в «Избранное».

Создание Shiftme.to — инициатива любителей ресторанов во главе с Александром Смирновым. В течение нескольких месяцев команда из пяти человек заполняла профайлы заведений, отмечая в них направленность кухни, ценовую категорию, наличие веранд и другие нужные параметры. После этого разработчики налаживали связь с заведениями, чтобы им приходили извещения о брони столиков. Сегодня компания предлагает администрации ресторанов и кафе самим заполнять профайлы и управлять ими.