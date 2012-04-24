Вышло мобильное приложение для бронирования столиков в ресторане Найти в Москве ближайшее заведение и заказать там столик теперь можно через мобильное приложение Shiftme.to.
Частная компания разработала для смартфонов на базе iOS бесплатный геосервис Shiftme.to — он позволяет найти ближайший ресторан или кафе, задав определенные параметры по цене, кухне или наличию террасы, а затем забронировать там столик. Работает приложение по всей России и Украине, всего в базе 13 тысяч заведений.
Для начала в Shiftme.to необходимо зарегистрироваться или зайти через какую-либо социальную сеть. Затем программа определит местоположение пользователя и покажет на карте ближайшие заведения. Чтобы забронировать столик, нужно ввести дату и время, а также предполагаемое количество человек. Любимые места добавляются в «Избранное».
Создание Shiftme.to — инициатива любителей ресторанов во главе с Александром Смирновым. В течение нескольких месяцев команда из пяти человек заполняла профайлы заведений, отмечая в них направленность кухни, ценовую категорию, наличие веранд и другие нужные параметры. После этого разработчики налаживали связь с заведениями, чтобы им приходили извещения о брони столиков. Сегодня компания предлагает администрации ресторанов и кафе самим заполнять профайлы и управлять ими.
В Москве разработали мобильное приложение для приезжих
Как на ладони:14 iPhone-приложений для Москвы
Вместе с приложением был разработан одноименный сайт, на котором, помимо поиска мест и брони, можно создавать свой рейтинг на основе чек-инов в Foursquare. Скоро эта функция будет доступна и в приложении. Создатели надеются, что в будущем Shiftme.to станет социальной площадкой, где пользователи будут оставлять отзывы и рекомендации, обмениваться с друзьями информацией об интересных заведениях. Сейчас идет разработка приложения для смартфонов на базе Android.
Александр Смирнов, основатель проекта Shiftme.to: «Идея разработать такой сервис пришла спонтанно, а так как я сам давно занимаюсь IT, то захотел связать ресторанный бизнес с тем, что умею. Где-то год назад мы приступили, через пару месяцев у нас уже был рабочий прототип, после него мы выпустили несколько релизов, и сейчас от прототипа осталось, пожалуй, только название. Мы делаем ставку на социальные сети, на сайте вы можете составить список любимых мест на основе чек-инов в Foursquare или Facebook, а забронировать столик в любимом ресторане можно за считанные секунды. Вдвойне приятно, когда ресторан делает для вас приятный бонус, ожидая своего постоянного гостя. Кстати о ресторанах, скоро, я думаю, вы увидите симпатичных хостес с iPad в руках и нашей символикой, принимающих заказы от Shiftme.to».
Комментарии
Как решена проблема с заведениями, в которых необходимо внесение депозита для резерва стола?
Тэги
Прочее