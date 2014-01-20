На Ленинградском и Павелецком вокзалах открылись ресторанные дворики, сообщается на официальном сайте «РЖД». На фуд-кортах разместились кафе компании «Росинтер».

Общая площадь зоны питания на Павелецком вокзале составляет 646 квадратных метров. Здесь работают кофейня Costa Coffee, а также рестораны «Американский бар и гриль» и «Мама Раша». На фуд-корте Ленинградского вокзала площадью 1 500 квадратных метров открылись кофейня Costa Coffee и рестораны «IL Патио», «Планета суши» и TGI Friday’s.

До конца 2014 года свои ресторанные дворики также появятся на Ярославском, Казанском и Белорусском вокзалах. Общая площадь фуд-кортов составит 4 тысячи квадратных метров.