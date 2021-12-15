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15 декабря 2021

Арбуз с сыром, сладкий плов и много специй: что такое на самом деле армянская кухня?

Арбуз с сыром, сладкий плов и много специй: что такое на самом деле армянская кухня?
АвторThe Village Нижний Новгород Specials

The Village Нижний Новгород продолжает разбираться в мифах о еде и объяснять, как все устроено на самом деле. Армянская кухня считается одной из древнейших, так как начала формироваться примерно две с половиной тысячи лет назад. Нередко многие путают ее с грузинской из-за одинаковых названий блюд, ингредиентов, технологии приготовления. Мы поговорили с основателями ресторана «Мускат» о характерных особенностях армянских блюд и о том, чем армянская кухня похожа и чем отличается от прочей кавказской гастрономии.

The Village Нижний Новгород продолжает разбираться в мифах о еде и объяснять, как все устроено на самом деле. Армянская кухня считается одной из древнейших, так как начала формироваться примерно две с половиной тысячи лет назад. Нередко многие путают ее с грузинской из-за одинаковых названий блюд, ингредиентов, технологии приготовления. Мы поговорили с основателями ресторана «Мускат» о характерных особенностях армянских блюд и о том, чем армянская кухня похожа и чем отличается от прочей кавказской гастрономии.

Особенности кухни

  • Армянскую кухню можно сравнить с итальянской: корни ее тоже достаточно бедные, но гениальность рецептов в простоте! Например, можно взять огурцы с томатами, добавить базилик и репчатый лук, и получится отличный салат.
  • Армянская кухня предполагает использование как большого количества мяса, так и пропорционально — овощей. Есть много национальных блюд, где задействованы именно овощи, так как армяне их очень любят и выращивают в домашнем хозяйстве в большом количестве.
  • Сочетать несочетаемое — одна из особенностей армянской кухни. Например, встречаются такие блюда как сладкий плов, арбуз с сыром (одно из любимых армянами сочетаний). Также смешиваются зерновые и бобовые в одном блюде.
  • Многие блюда получили свои названия по технологии приготовления.
  • Армянской кухне больше чем 2500 лет. 99% исконных рецептов были утеряны и даже сейчас не восстановлены гастрономическими исследователями. Дело в том, что череда войн и несчастий армянского народа долгое время не позволяли уделять должного внимания кухне.
  • Из приправ в армянской кулинарии используется красный и черный перец, много разновидностей сушеных трав. В блюдах в больших количествах присутствует соль, это объясняется тем, что в жаркую погоду общий расход соли человеческим организмом выше.

Традиционные блюда

Стоит отметить, что для армянской национальной кухни огромную роль играет подача, а прием пищи может быть целым ритуалом.

Одно из самых известных традиционных блюд — это хаш — густой армянский суп, в состав которого входят говяжьи и бараньи ножки, рубец, чеснок. Готовится он в течение суток и имеет несколько интересных правил: хаш — исключительно утреннее блюдо и его нельзя есть в месяцы, где нет буквы «р», то есть, в жаркое время года.

Большинство армянских супов варится на яичной и кисломолочной основе. Например, Спас — йогуртово-подобный суп из мацони (кисломолочный напиток — Прим. ред.).

Армяне очень любят овощи, поэтому среди любимых блюд перчики в томате Ахоржак, что переводится как «аппетит».

Отличия армянской кухни от грузинской

Армянская и грузинская кухни, действительно, очень похожи, все-таки страны-соседи. Многие блюда имеют почти одинаковые названия («толма» по-армянски и «долма» по-грузински), сходные ингредиенты, но могут отличаться способами приготовления. Например, армянский лаваш готовится из бездрожжевого теста, а грузинский — из дрожжевого.

Существует ряд отличий и в продуктах, которые используются для приготовления. Например, грузины кладут больше чеснока в блюда и они получаются острее, вообще, сам состав специй и в Армении, и в Грузии в каждой местности может отличаться. Также широко используемый в Армении ингредиент бамия (съедобный гибискус), в грузинских рецептах практически отсутствует. В грузинской кухне рыбные блюда встречаются реже, чем в армянской.

Стоит отметить, что в самой Армении практически в каждой деревне, в каждом доме есть свои особенности в приготовлении блюд. По сути, в этом тоже одна из фишек этой культуры — семейная специфика за каждым из столов страны.

Где искать настоящую армянскую кухню в Нижнем?

Окунуться в армянскую культуру в Нижнем Новгороде можно в ресторане «Мускат», который сочетает в себе традиционную кухню, музыку и интерьер, и конечно, семейный подход. Хозяева «Муската» — небольшая семья, которая сначала завоевала сердца нижегородцев своим колоритным двориком на Ковалихе (та самая «Шашлычная №2») и заявила о своем подходе к кухне масштабнее, открыв полноценный ресторан на Большой Печерской.

Окунуться в армянскую культуру в Нижнем Новгороде можно в ресторане «Мускат», который сочетает в себе традиционную кухню, музыку и интерьер, и конечно, семейный подход. Хозяева «Муската» — небольшая семья, которая сначала завоевала сердца нижегородцев своим колоритным двориком на Ковалихе (та самая «Шашлычная №2») и заявила о своем подходе к кухне масштабнее, открыв полноценный ресторан на Большой Печерской.

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