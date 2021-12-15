Арбуз с сыром, сладкий плов и много специй: что такое на самом деле армянская кухня?

The Village Нижний Новгород продолжает разбираться в мифах о еде и объяснять, как все устроено на самом деле. Армянская кухня считается одной из древнейших, так как начала формироваться примерно две с половиной тысячи лет назад. Нередко многие путают ее с грузинской из-за одинаковых названий блюд, ингредиентов, технологии приготовления. Мы поговорили с основателями ресторана «Мускат» о характерных особенностях армянских блюд и о том, чем армянская кухня похожа и чем отличается от прочей кавказской гастрономии.

The Village Нижний Новгород продолжает разбираться в мифах о еде и объяснять, как все устроено на самом деле. Армянская кухня считается одной из древнейших, так как начала формироваться примерно две с половиной тысячи лет назад. Нередко многие путают ее с грузинской из-за одинаковых названий блюд, ингредиентов, технологии приготовления. Мы поговорили с основателями ресторана «Мускат» о характерных особенностях армянских блюд и о том, чем армянская кухня похожа и чем отличается от прочей кавказской гастрономии.