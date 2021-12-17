Дизайн-хак: Как нижегородский ресторан попал на страницы мирового каталога об архитектуре с миллионной аудиторией

В Нижегородской области исторически одной из крупных индустрий было пивоваренное дело — Лысковская пивоварня, советский «Пивзавод», а потом и «Волга». Это не говоря о росте в последние годы числа локальных крафтовых пивоварен, а с ним и появления специализированных пивных баров.

Но, как показывает практика, дело не только в самом продукте — атмосфера идеального пивного бара складывается из множества факторов, включая манеры барменов и самого пространства, его интерьера.

The Village Нижний Новгород поговорил с командой нового пивного ресторана «Пивзавод» на Зеленском съезде об историческом подтексте, раритетных светильниках с заброшенного завода и металлических «скульптурах».

В Нижегородской области исторически одной из крупных индустрий было пивоваренное дело — Лысковская пивоварня, советский «Пивзавод», а потом и «Волга». Это не говоря о росте в последние годы числа локальных крафтовых пивоварен, а с ним и появления специализированных пивных баров.

Но, как показывает практика, дело не только в самом продукте, атмосфера идеального пивного бара складывается из множества факторов, включая манеры барменов и самого пространства, его интерьера.

The Village Нижний Новгород поговорил с командой нового пивного ресторана «Пивзавод» на Зеленском съезде об историческом подтексте, раритетных светильниках с заброшенного завода и металлических «скульптурах».