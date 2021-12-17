Дизайн-хак: Как нижегородский ресторан попал на страницы мирового каталога об архитектуре с миллионной аудиторией
В Нижегородской области исторически одной из крупных индустрий было пивоваренное дело — Лысковская пивоварня, советский «Пивзавод», а потом и «Волга». Это не говоря о росте в последние годы числа локальных крафтовых пивоварен, а с ним и появления специализированных пивных баров.
Но, как показывает практика, дело не только в самом продукте — атмосфера идеального пивного бара складывается из множества факторов, включая манеры барменов и самого пространства, его интерьера.
The Village Нижний Новгород поговорил с командой нового пивного ресторана «Пивзавод» на Зеленском съезде об историческом подтексте, раритетных светильниках с заброшенного завода и металлических «скульптурах».
В Нижегородской области исторически одной из крупных индустрий было пивоваренное дело — Лысковская пивоварня, советский «Пивзавод», а потом и «Волга». Это не говоря о росте в последние годы числа локальных крафтовых пивоварен, а с ним и появления специализированных пивных баров.
Но, как показывает практика, дело не только в самом продукте, атмосфера идеального пивного бара складывается из множества факторов, включая манеры барменов и самого пространства, его интерьера.
The Village Нижний Новгород поговорил с командой нового пивного ресторана «Пивзавод» на Зеленском съезде об историческом подтексте, раритетных светильниках с заброшенного завода и металлических «скульптурах».
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Планировка основного зала
Пивзавод — это продукт коллаборации двух нижегородских ресторанных сетей: «Еды и Культуры» и «Объединения Объедение». Так как это совместный проект, над дизайном ресторана думали вместе и к работе привлекли Fruit Design Studio во главе с ее основателем Александром Фрухтом, который подготовил уже множество любимых нижегородцами коммерческих интерьеров, а его новый проект с «Пивзаводом» попал в каталог самого посещаемого сайта по архитектуре ArchDaily. Чтобы там опубликоваться, нужно пройти кураторский отбор, перед этим направив свой проект. Ежедневно на сайт поступает тысяча заявок со всего мира, среди которых «Пивзавод» показался редакторам интересным проектом, в том числе, из-за подхода адаптивной архитектуры, когда здание подстраивается под окружающие условия.
Изначально задумывался именно пивной ресторан, в котором было бы комфортно отдохнуть и выпить пиво. Плюс сейчас существует тренд на пивные заведения-брассери (от франц. Brasserie — «пивоварня» — Прим. ред.) — формата небольшого французского городского кафе.
Функционально пивной бар делится на два пространства. Первое — просторный зал, где могут разместиться разные по масштабу компании. Первый интерьерный блок этого зала: ряд из четырех будок из металла. В первой из них находится гардероб, в остальных — деревянные столы и лавки для небольших компаний. Сами блоки разделены перегородками из армированного стекла — такие же мы видим в зоне открытой кухни или у рукомойника с винтажным зеркалом. Металлические основы будок повторяются и в каркасе для кожаных диванов — следующего ряда посадочных мест для большой компании, диваны не только зонируют пространство, но и делают его более уютным. Если хочется побольше интимности, то можно разместиться на ряд парных мест за небольшими столиками или у барной стойки.
Коктейль из традиций и современности
Решение создать пивной бар именно здесь, на Зеленском съезде, возникло неспроста: сын лысковского пивоваренного магната Ермолаева — со старейшим пивзаводом в Нижегородской области, основал Новолысковский пивзавод, который находился на Почаине, и буквально через дорогу от него стоял трактир. Иногда историю неплохо повторять, поэтому новый «Пивзавод» так же варит свое пиво, как в свое время Ермолаевы.
Сам пивной бар расположился в историческом здании, построенном в 1888 году архитектором Владимиром Лемке. За годы его существования здесь успели побывать склад, ремонтная мастерская, торговый корпус и ресторан «12 стульев», где в нулевые годы родная краснокирпичная кладка была спрятана за слоем штукатурки и гипсокартона. Сперва решили освободить стены от лишнего: кирпич за это время приобрел выцветший градиент, а красивая изнанка отразилась в сохранившихся массивных деревянных балках и сводах, которые словно выполняют функцию портала в прошлое. Эту атмосферу решили оставить нетронутой, но обогатить ее функциональностью, эргономичностью и современными деталями. Одной из них стала уникальная для баров Нижнего Reverse Tap установка для скоростного розлива пива. Ее особенность в том, что пиво наливается снизу вверх и меньше пенится. Сама установка светится и мигает — развлекательного эффекта ради, а также красным цветом сообщает бармену, когда пиво уже налилось.
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Да будет свет!
Освещение здесь неоднородное и в разных зонах ресторана оформлено по-разному. Например, над несколькими столами в первом зале — с помощью винтажных находок, среди которых зеленые советские светильники на черных железных цепях, которые раньше бытовали на разрушенном заводе, а в баре разместились над рядами столов. Эмалированные промышленные светильники выглядят одновременно брутально и утонченно, и на удивление хорошо сохранились: ни колпачки, ни оригинальный цвет решили не менять — и следы времени на них выдают лишь небольшие трещинки внутри стекол. Недалеко от них находится ряд коричневых подвесных светильников современного производства, которые воссоздают эстетику индустриального прошлого и соотносятся с названием: шкалы с делениями на них напоминают манометры, которые используют на пивоварнях для измерения давления.
Но центральными в интерьере становятся две массивные люстры ручной работы, которые расположились над бетонными коммунальными столами — возле окна и недалеко от барной стойки. Это современный аналог классических хрустальных люстр: из-за сочетания грубого металлического каркаса и трех ярусов пластин из старинного армированного стекла каждая такая люстра весит больше ста килограммов.
Концертная площадка для «пива и зрелищ»
Другая идейная составляющая, которая стала основой концепта для бара: возможность превратить его в концертную, ивент-площадку, при этом наглядно показать, что пиво можно пить культурно. Для этого есть отдельное пространство, где можно спокойно «пошуметь»: те же старинные стены и танцевальная зона с портативной сценой, баром и рок-н-ролльной вывеской. По иронии судьбы, «Пивзавод» открылся за пару недель до того, как на Нижний пришелся октябрьский локдаун, сейчас планируется много активностей, для которых можно трансформировать зал. Можно добавлять столики, по-разному расставлять сетап и проводить стендап-выступления, а можно ставить диджея напротив барной стойки и устраивать шумные танцы.
Относительно сочетания пиво + спорт, трансляцией футбольных матчей в барах сейчас уже никого не удивить, поэтому на площадке скоро начнутся живые бои от Нижегородской Федерации по армреслингу. Если подобные маскулинные зрелища не для вас, то по душе придутся встречи с пивным сомелье, состязания амбассадоров алкогольных марок или концерты от локальных групп.
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Металл как искусство
В дизайне металл для многих ассоциируется с футуристичным хай-теком и хромированными элементами, но в сочетании с лофтовой атмосферой «Пивзавода» подобное решение выглядело бы чужеродно, поэтому металл здесь тоже будто прошел испытание временем. Индустриальный стиль в целом создает ощущение незавершенности ремонта, а чтобы это подчеркнуть, строительные элементы: балки, подвесные монтажные конструкции, трубы решили оставить свободными к обзору.
У зала для посадки сквозь кирпичные арки мы видим минималистичный блок с туалетом, который представлен в виде куба, обшитого чёрным металлом со следами ржавчины — всего там шесть туалетных кабинок и зона с раковиной для мытья рук. Лаконичность формы куба и выбранный материал напоминают о монументальных стальных инсталляциях американского художника и скульптора Ричарда Серра — так арки становятся менее грузными, возникает дополнительный объём и зонирование.
Металлическая обшивка также встречается у барной стойки в обоих залах — можно решить, что это небольшая отсылка к нижегородскому лору: за исключением цвета, она словно напоминает об эпохальном нижегородском синем заборе. Холодность и грубость металла разбавляется другими строительными материалами: фартуком из светлой плитки, древесиной — в сочетании с каркасом мебели или стеклом, рассеивающим мягкий свет.
Брутальность бетона и плитки
При проектировании пространства нужно было решить проблемы экономических последствий пандемии с задержкой поставок и повышенными ценами, поэтому очень кстати пришлась идея с использованием промышленных материалов, которые было легко достать на локальных фабриках, например, бетон. Так продолжается линия с отсылкой к оригинальным производственным площадям и индустриальному дизайну. С другой стороны, использование бетонных плит и одновременно старого кирпича становится частью эстетики популярных нынче руин-баров.
Центральной фишкой в ресторане также стали большие коммунальные столы из грубых бетонных блоков — их брутальный шик уравновесили роскошной стеклянной люстрой по индивидуальному заказу дизайнера. Бетонными блоками также огорожено пространство возле зоны кухни: их геометричность повторяется в рисунке рядов белой плитки, которая встречается на стенах, и на поверхности коммунального стола.
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