Три кило пуэра или чайный друг: Чайные подарки для всех близких
Чай и посуда для чаепития получили репутацию незатейливого подарка из супермаркета. Но признайтесь честно — вы точно оцените такой подарок, если он будет эстетичным и внимательно подобранным к вашим вкусам, правда? В рамках нового спецпроекта мы сходили в новый чайный дом «Анкира» на Энгельса, 17, собравший более 500 видов этого напитка, и выбрали несколько отличных подарков для практически любого человека в вашей жизни. И очень выгодных — до конца 2021 года в чайном доме работает система повышенного кэшбэка 20 %.
Чай и посуда для чаепития получили репутацию незатейливого подарка из супермаркета. Но признайтесь честно — вы точно оцените такой подарок, если он будет эстетичным и внимательно подобранным к вашим вкусам, правда? В рамках нового спецпроекта мы сходили в новый чайный дом «Анкира» на Энгельса, 17, собравший более 500 видов этого напитка, и выбрали несколько отличных подарков для практически любого человека в вашей жизни. И очень выгодных — до конца 2021 года в чайном доме работает система повышенного кэшбэка 20 %.
Тому, кто не останавливается на одном
Подарочный набор из 5 плиток шоколада и 10 сортов чая, 5 700 рублей
К Новому году чайный дом подготовил хороший выбор готовых наборов. Например, в эту корзину входят 10 сортов китайского чая с самыми богатыми вкусами: несколько видов улуна, тайваньский красный чай, согревающий и удивляющий нотами корицы, меда и ментола, а также молодой шэн пуэр. В пару к напиткам — 5 плиток фирменного натурального шоколада, изготовленного из какао Finо de aroma («изысканный аромат») на основе меда или фруктового сиропа пекмез.
Тому, кого хочется побаловать
Два вида китайского чая в подарочной упаковке, от 3 900 до 4 200 рублей в зависимости от сортов
Более лаконичный и эстетичный вариант — комплект из двух видов премиального китайского чая. Предлагаются два готовых дуэта: согревающий красный и дикорастущий зеленый чай за 3 900 рублей, а также гуандунский улун и молодой рассыпной шэн с долголетних деревьев за 4 200 рублей. Кроме того, в «Анкире» есть пустая премиальная упаковка, которую можно наполнить чаем по вкусу получателя подарка.
Тому, кто любит пробовать новое
Подарочный набор из 5 сортов чая: коробка — 1 860 рублей; пакеты по 10 граммов — от 80 до 400 рублей
Разумеется, в «Анкире» есть и более доступные варианты — можно составить свой комплект, используя любые подарочные упаковки и чай. Выбрать есть из чего: в чайном доме представлено более 500 позиций из Китая, Шри-Ланки, Кении, Индии, Вьетнама, Японии, даже Грузии и России.
Тому, кто обожает пуэр
Блин Ба Ван Пуэра 2007 года, 3 килограмма — 149 900 рублей
Ба Ван Пуэр – король среди пуэров. Это правильно выдержанный купажированный чай, спрессованный в трехкилограммовый блин действительно королевских размеров. Эксперты отмечают его чистый благородный сбалансированный вкус и плотный аромат. Он был сделан в ограниченном количестве господином Чжоу Бин Ляном, основателем чайной фабрики Хайвань и одним из известнейших технологов Китая. Такой сюрприз оценят все любители пуэра и особенно коллекционеры.
Тому, кто любит предметы со смыслом
Пиала из фарфора ручной работы «Стих», 9 900 рублей
Не можете определиться с чаем — подберите посуду. В «Анкире» богатый выбор предметов для чаепития в разном ценовом диапазоне — от 160 рублей за пиалу до нескольких десятков тысяч за чайники из цзиньшуйской глины от известных мастеров с затейливой инкрустацией.
Нам особенно полюбились такие пиалы ручной работы из Китая, украшенные традиционной поэзией.
Тому, кто любит оригинальные детали
Гайвань и чахай «Бык», 7 500 рублей
Ваш друг проводит все поездки на блошиных рынках и в антикварных магазинах, выискивая необычные вещицы, а его дом напоминает музей? Он наверняка оценит такой необычный и функциональный набор из гайвани и чахая. Гайвань — это небольшая чаша для заваривания чая, состоящая из крышки и чаши. Она позволяет рассмотреть завариваемый лист и быстро слить настой чая, чтобы не произошло перезаваривания и напиток не становился горьким. А чахай — емкость, куда сливают заваренный в чайнике или гайвани чай, чтобы каждый гость получил в свою пиалу одинаковый по вкусу и насыщенности напиток.
Тому, кто любит медитативные церемонии
Набор для чайной церемонии: чайная доска (чабань) — 6 900 рублей; блюдо для вдыхания аромата чая (чахэ) — 1 500 рублей; заварочный чайник из глины ручной работы — 16 380 рублей; сито — 1 150 рублей, подставка — 990 рублей; чайник для разлива (чахай) — 1 000 рублей
В «Анкире» богатый выбор принадлежностей для чайной церемонии разной стоимости — получится собрать уникальный набор, как тот, что вы можете видеть выше. А дополнить такой комплект можно сертификатом на чайную церемонию, где вашего друга научат правильно заваривать и пить чай.
Тому, кто ценит эстетику
Фигурки для чаепития — от 550 до 3 450 рублей
В дополнение к доске можно приобрести такой аксессуар, как фигурки для чаепития, они же «чайные друзья» — важные жители во многих домах Китая, и в каждой семье в них вкладывают свой смысл: кто-то использует их для проверки температуры воды, кто-то верит в их мистическое значение, а кто-то использует просто как украшение.
Тому, кто ценит классику
Набор фарфоровых чайных предметов с позолотой: 6 пиал, чахай, гавань, сито, 11 550 рублей
Если азиатские чайные традиции — not your cup of tea*, в «Анкире» найдутся и европейские предметы, и даже тульские самовары. Нам нравится идея подобрать базовый сервиз и дополнить подарок чаем, медом и сладостями. Выбрать сервиз можно в любом ценовом диапазоне — от 8 000 до 29 000 рублей. Это душевный сюрприз для целой семьи.
*дословно с английского — «не ваша чашка чая», идиома, которую можно перевести как «не ваш выбор».
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