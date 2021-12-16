Три кило пуэра или чайный друг: Чайные подарки для всех близких

Чай и посуда для чаепития получили репутацию незатейливого подарка из супермаркета. Но признайтесь честно — вы точно оцените такой подарок, если он будет эстетичным и внимательно подобранным к вашим вкусам, правда? В рамках нового спецпроекта мы сходили в новый чайный дом «Анкира» на Энгельса, 17, собравший более 500 видов этого напитка, и выбрали несколько отличных подарков для практически любого человека в вашей жизни. И очень выгодных — до конца 2021 года в чайном доме работает система повышенного кэшбэка 20 %.

Чай и посуда для чаепития получили репутацию незатейливого подарка из супермаркета. Но признайтесь честно — вы точно оцените такой подарок, если он будет эстетичным и внимательно подобранным к вашим вкусам, правда? В рамках нового спецпроекта мы сходили в новый чайный дом «Анкира» на Энгельса, 17, собравший более 500 видов этого напитка, и выбрали несколько отличных подарков для практически любого человека в вашей жизни. И очень выгодных — до конца 2021 года в чайном доме работает система повышенного кэшбэка 20 %.