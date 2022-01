Три кило пуэра или чайный друг: Чайные подарки для всех близких

Тому, кто ценит классику

Набор фарфоровых чайных предметов с позолотой: 6 пиал, чахай, гавань, сито, 11 550 рублей

Если азиатские чайные традиции — not your cup of tea*, в «Анкире» найдутся и европейские предметы, и даже тульские самовары. Нам нравится идея подобрать базовый сервиз и дополнить подарок чаем, медом и сладостями. Выбрать сервиз можно в любом ценовом диапазоне — от 8 000 до 29 000 рублей. Это душевный сюрприз для целой семьи.

*дословно с английского — «не ваша чашка чая», идиома, которую можно перевести как «не ваш выбор».