22 января, суббота
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
Промо
15 января 2022

Хлеб на закваске без глютена: вкусно и полезно Лайфхаки по приготовлению идеальной буханки дома

Хлеб на закваске без глютена: вкусно и полезно
АвторThe Village Екатеринбург Specials (new)

Бездрожжевой и безглютеновый хлеб, конечно же, можно приготовить дома. В этом мы убедились благодаря шеф-повару кафе безглютеновой кухни «Варвара» Юрию Самоделкину, который поделился с нами проверенным рецептом. Будьте готовы к тому, что первую буханку вы сможете приготовить минимум через неделю. С одной стороны, можно научиться печь во время январских каникул. А с другой — начать год с новых полезных привычек. Но не нужно ждать неделю, за хлебом в «Варвару» можно заехать прямо сейчас.

Бездрожжевой и безглютеновый хлеб, конечно же, можно приготовить дома. В этом мы убедились благодаря шеф-повару кафе безглютеновой кухни «Варвара» Юрию Самоделкину, который поделился с нами проверенным рецептом. Будьте готовы к тому, что первую буханку вы сможете приготовить минимум через неделю. С одной стороны, можно научиться печь во время январских каникул. А с другой — начать год с новых полезных привычек. Но не нужно ждать неделю, за хлебом в «Варвару» можно заехать прямо сейчас.

Хлеб на закваске без глютена

Ингредиенты

Для закваски

Рисовая цельнозерновая мука — 160 г

Питьевая вода — 160 г

Для теста

Готовая семидневная закваска — 60 г

Питьевая вода — 250 г

Нутовая мука — 50 г

Рисовая мука — 50 г

Сахар — 10 г

Универсальная мука — 100 г

Соль — 7 г

Растительное масло — 10 г

Приготовление

1

Смешиваем в стеклянной банке рисовую цельнозерновую муку с водой, прикрываем пленкой. Оставляем при комнатной температуре от 12 до 24 часов. Закваска должна подняться.

2

На следующий день, когда закваска «подрастет», убираем из банки столовой ложкой 20 г закваски — ее можно выбросить. После этого добавляем в банку с закваской 20 г рисовой муки и 20 г воды и повторяем это в течение семи дней (сначала убираем 20 г закваски, затем добавляем 20 г муки и воды). Неделя — оптимальный срок для выведения.

3

Делаем опару — для этого смешиваем в миске готовую закваску с питьевой водой, нутовой и рисовой мукой и сахаром. Оставляем на столе при комнатной температуре на один час, плотно прикрыв пленкой. Опара увеличится в размерах.

4

Далее заводим хлеб и замешиваем тесто. Соединяем опару в миске с универсальной мукой, солью и растительным маслом. Затем выливаем ее в форму для запекания, которая выдерживает высокие температуры, закрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на расстойку в течение 12 часов. Можно завести тесто вечером, а с утра достать из холода и на час-полтора оставить на кухонном столе.

5

Затем выпекаем хлеб при температуре 240 °C с паром. В домашних условиях на дно духового шкафа можно поставить поддон с кипятком. Главное, налить именно кипяток, чтобы вода уже была горячей и испарялась. Держим духовку с поддоном с кипятком в течение 10 минут. После этого снижаем температуру до 220 °C, убираем поддон с водой и выпекаем хлеб 16 минут. Далее выключаем печь и 10-15 минут держим буханку в тепле.

6

После этого достаем хлеб из формы и оставляем на решетке от микроволновки или остывшей решетке из духового шкафа на кухонном столе. Через 4–5 часов его можно подавать к столу.

Бездрожжевой безглютеновый хлеб сам по себе плотный, не пышный, и для его подачи нужно что-то сливочное и, возможно, жирное, например, сметана или сливочное масло. Можно обжарить кусочки хлеба с двух сторон на сухой сковороде или с добавлением оливкового масла и подать со сливочным маслом или сметаной и любой икрой. Также можно приготовить тосты со страчателлой, обжаренными на оливковом масле томатами без кожицы и добавить сладкий чили и листики зеленого базилика.

Бездрожжевой хлеб правильно хранить в крафтовом бумажном пакете, чтобы происходила циркуляция воздуха. Ни в коем случае на держите его в плотном полиэтиленовом пакете — он задохнется. Такой хлеб можно хранить при комнатной температуре 4–5 дней, но поверьте, съедят его гораздо быстрее.

Ферментированный хлеб на закваске легче усваивается организмом, ведь бактерии частично за нас переварили этот продукт. Вспомните квашенную капусту или кефир — они усваиваются легче свежей капусты и молока. Заквасочный продукт нормализует уровень сахара в крови. Плюс ко всему бактерии вырабатывают пробиотики, и на выходе хлеб получается более ценный, чем дрожжевой, с богатым составом полезных веществ. Такой хлеб можно есть людям с непереносимостью глютена или целиакией.

В единственном в Екатеринбурге безглютеновом кафе «Варвара» можно заказать пиццу, хлеб и бургеры — они приготовлены без глютена. Десерты тоже безглютеновые — от муравейника на рисовой муке до венских вафель и овсяного печенья (говорят, совсем скоро в меню добавят синнабоны без глютена!). Здесь же продается бездрожжевой безглютеновый хлеб. На его приготовление, как вы видите, требуется много времени, — гораздо проще заехать за буханкой или купить ее после ужина.

Материал подготовлен
при поддержке

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Места

Новое и лучшее

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности

Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»

Первая полоса

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки
Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные
Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки
Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети Вот как она устроена
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети
Вот как она устроена

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности
«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности Главный антигерой — Брэдли Купер
«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности
Главный антигерой — Брэдли Купер

Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»
Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика» Рассказываем, как чекать свои привилегии и стать этичнее
Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»

Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»
Рассказываем, как чекать свои привилегии и стать этичнее

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро» С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России
Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России Главное из интервью Алексея Навального журналу Time
Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России

Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России
Главное из интервью Алексея Навального журналу Time

«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»

«Я сделал вазэктомию»

«Все кайфуют, а я нет»: Зачем и как впервые встать на лыжи или борд
Спецпроект
«Все кайфуют, а я нет»: Зачем и как впервые встать на лыжи или борд И показать это всем подписчикам!
«Все кайфуют, а я нет»: Зачем и как впервые встать на лыжи или борд
Спецпроект

«Все кайфуют, а я нет»: Зачем и как впервые встать на лыжи или борд
И показать это всем подписчикам!

«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас
«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас
«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас

«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас

Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки
Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки И какие новые варианты появились недавно (есть даже на поездки в метро)
Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки

Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки
И какие новые варианты появились недавно (есть даже на поездки в метро)

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках

«Спасите мою душу»:
Спецпроект
«Спасите мою душу»: С чем боролись художники, создавая свои работы
«Спасите мою душу»:
Спецпроект

«Спасите мою душу»:
С чем боролись художники, создавая свои работы

Скорее всего, вы пьете не настоящий матча. Как цветной напиток стал великим московским обманом
Скорее всего, вы пьете не настоящий матча. Как цветной напиток стал великим московским обманом
Скорее всего, вы пьете не настоящий матча. Как цветной напиток стал великим московским обманом

Скорее всего, вы пьете не настоящий матча. Как цветной напиток стал великим московским обманом

Как Пол Томас Андерсон переосмыслил жанр подростковой драмы в «Лакричной пицце»
Как Пол Томас Андерсон переосмыслил жанр подростковой драмы в «Лакричной пицце» Алиса Таёжная — о главном фильме этой зимы
Как Пол Томас Андерсон переосмыслил жанр подростковой драмы в «Лакричной пицце»

Как Пол Томас Андерсон переосмыслил жанр подростковой драмы в «Лакричной пицце»
Алиса Таёжная — о главном фильме этой зимы

Как два юриста бросили практику, чтобы делать уральское какао

Как два юриста бросили практику, чтобы делать уральское какао

Как два юриста бросили практику, чтобы делать уральское какао

Как два юриста бросили практику, чтобы делать уральское какао

Трехкомнатная квартира с панорамным видом на Парк Маяковского
Трехкомнатная квартира с панорамным видом на Парк Маяковского Индастриал и радиальная планировка
Трехкомнатная квартира с панорамным видом на Парк Маяковского

Трехкомнатная квартира с панорамным видом на Парк Маяковского
Индастриал и радиальная планировка

Тирамису-икра в новом ресторане The Dom в ЖК «Макаровский»
Тирамису-икра в новом ресторане The Dom в ЖК «Макаровский» А также лекция про «Черный квадрат» и другие новости ресторанов
Тирамису-икра в новом ресторане The Dom в ЖК «Макаровский»

Тирамису-икра в новом ресторане The Dom в ЖК «Макаровский»
А также лекция про «Черный квадрат» и другие новости ресторанов

Загадки Центрального телеграфа
Спецпроект
Загадки Центрального телеграфа От главного пункта связи страны до праздничной иллюминации
Загадки Центрального телеграфа
Спецпроект

Загадки Центрального телеграфа
От главного пункта связи страны до праздничной иллюминации

Подпишитесь на рассылку