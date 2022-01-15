Хлеб на закваске без глютена: вкусно и полезно

Бездрожжевой и безглютеновый хлеб, конечно же, можно приготовить дома. В этом мы убедились благодаря шеф-повару кафе безглютеновой кухни «Варвара» Юрию Самоделкину, который поделился с нами проверенным рецептом. Будьте готовы к тому, что первую буханку вы сможете приготовить минимум через неделю. С одной стороны, можно научиться печь во время январских каникул. А с другой — начать год с новых полезных привычек. Но не нужно ждать неделю, за хлебом в «Варвару» можно заехать прямо сейчас.

Бездрожжевой и безглютеновый хлеб, конечно же, можно приготовить дома. В этом мы убедились благодаря шеф-повару кафе безглютеновой кухни «Варвара» Юрию Самоделкину, который поделился с нами проверенным рецептом. Будьте готовы к тому, что первую буханку вы сможете приготовить минимум через неделю. С одной стороны, можно научиться печь во время январских каникул. А с другой — начать год с новых полезных привычек. Но не нужно ждать неделю, за хлебом в «Варвару» можно заехать прямо сейчас.