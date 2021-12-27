Европейские хиты и грузинское гостеприимство: Как рестораны «Рататуй Family» и «Бадриджани» подружились под одной крышей
В середине декабря на втором этаже ресторанного комплекса «Рататуй Family» на улице Луначарского, 128, открылся просторный зал грузинского ресторана «Бадриджани». Первым в большом ресторанном комплексе еще в сентябре запустили семейный ресторан «Рататуй Family», а с середины декабря открыли грузинский зал. Там можно отметить предновогодние банкеты, провести новогоднюю ночь, встретиться с друзьями в январские каникулы или устроить себе грузинский ужин без особого повода.
В середине декабря на втором этаже ресторанного комплекса «Рататуй Family» на улице Луначарского, 128, открылся просторный зал грузинского ресторана «Бадриджани». Первым в большом ресторанном комплексе еще в сентябре запустили семейный ресторан «Рататуй Family», а с середины декабря открыли грузинский зал. Там можно отметить предновогодние банкеты, провести новогоднюю ночь, встретиться с друзьями в январские каникулы или устроить себе грузинский ужин без особого повода.
Ресторан «Бадриджани»
Ресторан «Бадриджани»
В середине декабря на втором этаже ресторанного комплекса «Рататуй Family» на улице Луначарского, 128, открылся просторный зал грузинского ресторана «Бадриджани». Еще в сентябре в помещении запустили семейный ресторан «Рататуй Family», а с середины декабря открыли и грузинский зал. Там можно отметить предновогодние банкеты, провести новогоднюю ночь, встретиться с друзьями в январские каникулы или устроить себе грузинский ужин без особого повода.
Оба ресторана переехали в обновленный ресторанный комплекс на улицу Луначарского, 128, из помещения на улице Восточной, 72. Он больше — с огромными окнами на улицу Луначарского и шпили Дома офицеров. Сам комплекс представляет собой два просторных зала, один из них — с открытой кухней и зоной бара, это «Рататуй Fаmily»; из него попадаешь в грузинский зал ресторана «Бадриджани».
Оба интерьера выполнены в стиле минимализма. Под потолком «Рататуя» — лампы в виде обручей, стены серого и кирпичного цвета, стеллажи с зеленью, много маленьких столиков с яркой мебелью и красивыми столешницами. В грузинском есть коммунальный стол, круглые столы с белыми накрахмаленными скатертями и длинные столы на большие компании, с диванами с набивными цветами. В обновленном интерьере ушли от пышных грузинских шапок и черно-белых фотографий горцев. На стене — яркая современная картина с леди и хинкали, на полке стеллажа расставлены большие глиняные кувшины для вина, а на полу постелили два ковра. В пространстве места сделали приглушенный цвет, расставили сухоцветы в вазах — в полумраке они роняют красивые тени, — а на подоконниках — зеленые цветы.
Если ресторан «Рататуй Fаmily» подходит для ежедневных визитов — встреч за чашкой кофе, обедов с коллегами, ужинов с друзьями или выходных всей семьей, камерный зал «Бадриджани» идеален для уютных посиделок. Здесь можно снять столик или весь зал для празднования дня рождения, корпоративного мероприятия или особого вечера. Гостей места встречает грузин Резо, который ранее работал в заведении на улице Восточной. Все, кто хотя бы раз оказывался за его столиком, никогда не забудут его гостеприимства.
Меню стало удобнее, теперь оно одно на два ресторана. В него вошли: роллы, аджарский хачапури, тар-тар «Филадельфия», том-ям, чизкейк и другие популярные блюда. Раньше в «Бадриджани» на Восточной можно было попробовать только грузинское меню — никаких роллов, — а теперь можно собраться компанией и заказать не только мегрельскую выпечку, но и азиатские и европейские хиты.
В меню «Бадриджани» осталась грузинская классика: несколько вариантов аджарских и мегрельских хачапури, легкий салат с томатами и имеретинским сыром и гранатовым соусом, отменные рулетики бадриджани с ореховой или сырной начинкой, ассорти хинкали. Из горячего предложат блюда в сковороде кеци и мясо на огне — шашлыки и люля с соусом сацебели и квашеной грузинской капустой. На десерт берите грузинское мороженое с орехами и черносливом. А в конце вечера — грузинский чай с тархуном, медом и орешками. Кстати, самое разное грузинское вино вы здесь тоже найдете.
В ресторанном комплексе на улице Луначарского, 128, обустроена одна из самых больших в Екатеринбурге детских комнат: одна зона с телевизором и детским кинотеатром, во второй — большой лабиринт с играми и аниматорами, которые работают здесь целый день. Для удобства родителей имеется афиша мероприятий с подробным расписанием на месяц. Детей можно смело оставить в детской на пару часов и спокойно пообедать или поужинать.
31 декабря в ресторанах «Рататуй» и «Бадриджани» на улице Луначарского, 128, пройдет празднование новогодней ночи с шоу-программой и специальным меню. Узнать подробную информацию и купить билеты можно по телефону: +7(343)305-05-46.
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