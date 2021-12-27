Европейские хиты и грузинское гостеприимство: Как рестораны «Рататуй Family» и «Бадриджани» подружились под одной крышей

В середине декабря на втором этаже ресторанного комплекса «Рататуй Family» на улице Луначарского, 128, открылся просторный зал грузинского ресторана «Бадриджани». Первым в большом ресторанном комплексе еще в сентябре запустили семейный ресторан «Рататуй Family», а с середины декабря открыли грузинский зал. Там можно отметить предновогодние банкеты, провести новогоднюю ночь, встретиться с друзьями в январские каникулы или устроить себе грузинский ужин без особого повода.

В середине декабря на втором этаже ресторанного комплекса «Рататуй Family» на улице Луначарского, 128, открылся просторный зал грузинского ресторана «Бадриджани». Первым в большом ресторанном комплексе еще в сентябре запустили семейный ресторан «Рататуй Family», а с середины декабря открыли грузинский зал. Там можно отметить предновогодние банкеты, провести новогоднюю ночь, встретиться с друзьями в январские каникулы или устроить себе грузинский ужин без особого повода.