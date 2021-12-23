Писать списки, лепить пельмени и устраивать лучший салют в городе: Как жители Екатеринбурга проведут новогодние каникулы
В последние дни декабря почти всех захватила предновогодняя суматоха — нужно закрыть горящие дедлайны, закончить важные дела и не сойти при этом с ума. Вместе с кафе BREADWAY предлагаем немного выдохнуть и вспомнить, что до Нового года остались считанные дни. В новом партнерском материале — уютные семейные традиции, которые помогут создать новогоднюю атмосферу.
В праздничной обстановке три семьи из Екатеринбурга первыми попробовали новый Рождественский сет от бренд-шефа и вспомнили свои новогодние традиции. А для тех, кто хочет повторить шикарную атмосферу кафе у себя дома, BREADWAY подготовил серию гастро-боксов из закусок. Кстати, один из них мы разыграем прямо в конце материала.
В последние дни декабря почти всех захватила предновогодняя суматоха — закрыть горящие дедлайны, закончить важные дела и не сойти при этом с ума. Вместе с кафе BREADWAY предлагаем немного выдохнуть и вспомнить, что до Нового года остались считанные дни. В новом партнерском материале — уютные семейные традиции, которые помогут создать новогоднюю атмосферу.
В праздничной обстановке три семьи из Екатеринбурга первыми попробовали новый Рождественский сет от бренд-шефа и вспомнили свои новогодние традиции. А для тех, кто хочет повторить шикарную атмосферу кафе у себя дома, BREADWAY подготовил серию гастро-боксов из закусок. Кстати, один из них мы разыграем прямо в конце материала.
Владелица группы event-агентств Red Pepper
Писать Деду Морозу письмо
В детстве для меня это было целое действие, к которому я заранее готовилась. Я это письмо долго-долго писала, потом украшала блестками, упаковывала в конверты и даже отправляла пару раз. Помню, когда я была совсем маленькая, попросила модную ледянку. Знаете, они вокруг талии пристегивались — все тогда ходили с попами красными. И вот мое желание исполнилось: нам с подругой подарили одинаковые ледянки и мы катались прямо в новогоднюю ночь. Это был незабываемый подарок.
Поэтому мне очень важно, чтобы Кирилл продолжал эту традицию. Писать он пока не умеет, но письма с желаниями все равно делает. Потом 31 декабря к нему приходит Дед Мороз с подарками. Это создает атмосферу чуда для детей.
Салют в новогоднюю ночь
Каждый год все родители во дворе скидывались на один большой-большой салют. У нас был самый крутой из всех окрестных салютов — к нам даже соседи приходили его смотреть. Маленькая, я всегда ждала это волшебство, поэтому в нашей семье салюты тоже стали традицией. Обычно мы уезжаем на дачу и устраиваем праздник, а в прошлом году проводили новогодние каникулы в Сочи, но от салюта все равно не отказались. Кажется, наш был даже лучше, чем в центре города.
Лепить пельмени
У нас, конечно, очень традиционные традиции. Каждый год 1 января мы включаем «Иронию судьбы» и всей семьей лепим пельмени. Сами ставим тесто, разрезаем его, раскатываем сочни. Кстати, в прошлом году не было скалки. Пришлось катать бутылкой из-под вина. Хотя обычно в плане праздников мы образцово-показательная семья. Профессия оставила отпечаток, поэтому я люблю доводить все до идеала. Если елка, то самая красивая, если новогодний стол, то по лучшим новогодним рецептам: с оливье, сельдью под шубой и обязательно одним еврейским салатом.
Основательница агентства Dream Team, директор по маркетингу фудмаркета Estory
Подарки в новогоднюю ночь
По нашей семье особенно заметно, как из поколения в поколение эта традиция трансформировалась. Например, родители в детстве почти всегда получали мешочек с конфетами — это уже было большое счастье. Не то чтобы чего-то не хватало, просто конфеты считались праздничным блюдом.
Когда я была маленькой, родители очень старались удивить нас чем-то необычным. В один год мы с сестрой захотели настоящих кукол Барби — тогда это была проблема. Мама кое-как их нашла! Помню, мы тогда с ними долго играли. Это было не как у Алисы: сейчас дома этих Барби штук сто, наверное, лежит. Она уже не ценит, теряет всегда.
Вообще с Алисой у нас отдельная история. Все свои желания она не пишет в письмах, а наговаривает волшебной елке. Ей в плане игрушек никогда не отказывали, поэтому новогодние подарки она ждет каждый раз, когда приходит в гости к бабушке. Причем платье или туфельки уже не подарок. Считаются исключительно игрушки. А так я очень стараюсь сделать традицией адвент-календари: чтобы Алиса не просто так подарочки получала, а что-то все-таки делала. В этом году у нее будет календарь от «Лего».
Собираться с друзьями семьями
Когда родители были молодыми, мы Новый год праздновали большими компаниями. Всегда были их друзья с детьми, застолья, Дед Мороз ходил по всем квартирам. Причем костюм был один, но в каждую семью приходили разные люди. Дети взрослых не узнавали, поэтому чуду радовались каждый раз. А уже после боя курантов, когда детская половина наносится и ложится спать, родители оставляли нас всех в одной комнате и уходили на катания. Это тоже была хорошая традиция. Но больше всего мы любили 1 января, когда уже своей семьей садились на диван в ряд и устраивали «доедалки» новогодних салатов. Поскольку сама я новогодний стол почти не готовлю, «доедалки» уже состоят из новогодних сетов ресторанов.
Сейчас компания стала реже собираться: постарели немного, у детей свои семьи. Теперь у меня каждый год дилемма — встречать со своими друзьями или идти к родителям. Пока стараюсь совмещать.
Владелица сети цветочных магазинов «Ирис Бурбонов»
Писать списки
Это моя личная традиция — в конце декабря я сажусь и долго пишу список того, что было хорошего за прошедшие 12 месяцев. Это могут быть события и моменты, успехи ребенка — что угодно! Сейчас все легко вспоминается: достаточно просто пролистать фотографии в телефоне. Это особенно интересно, когда ребенок совсем маленький — изменения видно буквально в каждом месяце. Спасибо, что мы живем в прекрасное время, когда каждый момент можно сфотографировать на память.
Еще я обязательно пишу список целей и желаний, которые хотела бы осуществить в следующем году. Это могут быть как мелочи, так и что-то большое.
Наряжать живую елку
Если мы встречаем Новый год дома, то всегда ставим живую елку. Пусть это будет уже конец декабря, но елка обязательно будет! В первый Новой год с Сережей мы купили последнюю елку 31 числа в 18:00 около «Алатыря». Весь вечер потратили, чтобы ее нарядить.
А последние несколько лет мы зимуем в Сочи, где с новогодней атмосферой напряженно. Снега, который обычно создает эту романтику, просто нет. Поэтому в прошлом году мы ставили елочку из живых веток ели, которые делают в цветочных магазинах. В этом хотим найти живую елку и добавить к ней зимние композиции со свечами и рождественский венок. Я очень люблю, когда все красиво. Это создает атмосферу праздника и уюта.
Праздновать день в новогодней атмосфере кофеен и ресторанов
По-настоящему праздновать Новый год, не перегружая себя работой, я начала не так давно. Как только я начала работать в цветочной индустрии, большинство праздников стали обходить меня стороной. С помощью цветов и украшений я приносила людям радость, но не успевала праздновать сама. Помню, как в первый год вернулась домой только в десять вечера, съела купленный в магазине оливье и легла спать. Праздник вернулся в жизнь, когда появился муж, а потом и дочка.
В нашей семье нет лишней готовки и праздничного стола дома. Но нам нравится с утра пораньше выбираться на совместный завтрак в красивое место. Потом весь день гулять и проводить целый день с семьей. А ближе к вечеру мы отправляемся в кафе на праздничный ужин. В таких местах всегда новогодняя атмосфера: все счастливые, поздравляют друг друга. И это тоже становится частью праздника — обмен радостью и хорошим настроением с незнакомыми людьми. Это удобно, потому что никто не устает готовить и не съедает месячный объем угощений.
После ресторана возвращаемся домой, где Дед Мороз как раз оставил подарки. Разбираем их, веселимся, общаемся и фотографируемся. В нашей семье не принято дожидаться полуночи, поэтому мы часто просто ложимся спать, чтобы проснуться рано и вновь пойти на первый красивый завтрак в году.
Gastro box: роскошный стол и никакой готовки
В преддверии праздничных застолий BREADWAY подготовил обновленную серию боксов. Сочные мини-круассаны или брускетты с семгой, ассорти винных закусок или набор нежных мини-десертов. Они украсят праздничный стол без лишнего стресса. Потому что Новый год — время наслаждаться романтикой семейных встреч, а не пропадать на кухне.
И декабрьская новинка — новогодний Christmas box для тех, кто хочет сделать особый подарок близким: яркий набор из маршмеллоу мандаринок, печенья, нежного мини-тортика со сливочно-мятным кремом и других авторских сладостей. Рядом с этим боксом из конфет и безусловной любви любой другой сладкий подарок покажется не таким праздничным и душевным.
Материал подготовлен
при поддержке