Писать списки, лепить пельмени и устраивать лучший салют в городе: Как жители Екатеринбурга проведут новогодние каникулы

В последние дни декабря почти всех захватила предновогодняя суматоха — нужно закрыть горящие дедлайны, закончить важные дела и не сойти при этом с ума. Вместе с кафе BREADWAY предлагаем немного выдохнуть и вспомнить, что до Нового года остались считанные дни. В новом партнерском материале — уютные семейные традиции, которые помогут создать новогоднюю атмосферу.

В праздничной обстановке три семьи из Екатеринбурга первыми попробовали новый Рождественский сет от бренд-шефа и вспомнили свои новогодние традиции. А для тех, кто хочет повторить шикарную атмосферу кафе у себя дома, BREADWAY подготовил серию гастро-боксов из закусок. Кстати, один из них мы разыграем прямо в конце материала.

В последние дни декабря почти всех захватила предновогодняя суматоха — закрыть горящие дедлайны, закончить важные дела и не сойти при этом с ума. Вместе с кафе BREADWAY предлагаем немного выдохнуть и вспомнить, что до Нового года остались считанные дни. В новом партнерском материале — уютные семейные традиции, которые помогут создать новогоднюю атмосферу.

В праздничной обстановке три семьи из Екатеринбурга первыми попробовали новый Рождественский сет от бренд-шефа и вспомнили свои новогодние традиции. А для тех, кто хочет повторить шикарную атмосферу кафе у себя дома, BREADWAY подготовил серию гастро-боксов из закусок. Кстати, один из них мы разыграем прямо в конце материала.