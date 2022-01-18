Скорее всего, вы пьете не настоящий матча. Как цветной напиток стал великим московским обманом

Матча латте (настоящий) в «Кофемании». С этого напитка в Москве началась матчамания.

Появление матча в Москве

История матча в России насчитывает всего какие-то шесть-семь лет. Завсегдатаи московской сети «Кофемания» первые попробовали зеленый напиток на японском чае матча в 2015 году. Это был матча-латте. До этого сотрудники R&D-отдела компании вдохновились этим напитком в Нью-Йорке на мероприятии Coffee Fest.

Ирина Пузачкова, R&D-руководитель «Кофемании», рассказывает: «На фестивале мои коллеги попали на лекцию сотрудников заведения Chalait, концепция которого строилась вокруг матча. До этого момента каждый из нас пробовал какие-то матча-напитки, но мы не видели моноконцепта с разнообразными напитками на матча. Тогда мы поняли, что его надо вводить у нас, пусть и не в таком обширном формате. Матча не был высокого качества, немного присутствовал рыбный вкус и горечь. Мы продолжали поиски поставщиков, постоянно пробовали разные варианты. В то время предложений было не так много, а хорошего матча на рынке совсем мало, как и тех, кто разбирался в этом продукте. Примерно через год-полтора у нас появился поставщик хорошего церемониального японского матча».

При выборе поставщика в компании прежде всего обращают внимание на продукт: вкус матча, уникальность и соотношение цены и качества. «Сейчас мы работаем на высоком церемониальном сорте матча, у которого отличный сбалансированный вкус. Но что тогда, что сейчас хороший матча стоит дорого. И матча такого уровня, как у нас, мало кто может себе позволить. Мы всегда были трендсеттерами на рынке, поэтому этот матча раскрывает суть нашей концепции, связанной с уникальными, качественными и благородными продуктами», — добавляет Ирина.

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Япония и цветные латте

Во время поездки в Японию в 2019 году я была удивлена, что такое явление, как матча-латте, развито там не так масштабно, как у нас. Когда в Москве вовсю шел матча-бум, лишь в некоторых кофейнях Токио и Киото можно было встретить такую позицию в меню. Удивительно было еще и оттого, что везде готовили на коровьем молоке — тренда на растительное молоко там вообще не было. Сейчас я уже поняла, что я, скорее всего, просто не попала в специализированные матча-заведения. Я о них не знала.