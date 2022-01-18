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Гид The Village18 января 2022

Скорее всего, вы пьете не настоящий матча. Как цветной напиток стал великим московским обманом

Скорее всего, вы пьете не настоящий матча. Как цветной напиток стал великим московским обманом
АвторАлиса Абаева

Японский чай матча уже несколько лет завоевывает репутацию классики в барном меню российских кофеен, кафе и ресторанов. Такое уверенное наступление японского порошкового чая на российский общепит происходит, конечно, в основном в Москве. Здесь гостю доступна не только классика в виде матча-латте или эспрессо, но и матча-раф, матча со специями, юдзу (японский полумандарин-полулимон), соленой карамелью, фисташкой, розмарином, лавандой и так далее. В других регионах в меню заведений обычно найти можно только матча-латте, но в большинстве случаев такой напиток — это что угодно, но не матча.

Параллельно с зеленым матча-латте (коим он и должен быть) напитки с неймингом «матча» и без всякого присутствия матча в составе стали появляться во всех оттенках радуги — найти их можно во многих кофейнях. Автор The Village Алиса Абаева разбирается, как цветной порошок матча стал главным обманом в барных картах российских заведений и что такое матча на самом деле.

Матча латте (настоящий) в «Кофемании». С этого напитка в Москве началась матчамания.

Появление матча в Москве

История матча в России насчитывает всего какие-то шесть-семь лет. Завсегдатаи московской сети «Кофемания» первые попробовали зеленый напиток на японском чае матча в 2015 году. Это был матча-латте. До этого сотрудники R&D-отдела компании вдохновились этим напитком в Нью-Йорке на мероприятии Coffee Fest.

Ирина Пузачкова, R&D-руководитель «Кофемании», рассказывает: «На фестивале мои коллеги попали на лекцию сотрудников заведения Chalait,  концепция которого строилась вокруг матча. До этого момента каждый из нас пробовал какие-то матча-напитки, но мы не видели моноконцепта с разнообразными напитками на матча. Тогда мы поняли, что его надо вводить у нас, пусть и не в таком обширном формате. Матча не был высокого качества, немного присутствовал рыбный вкус и горечь. Мы продолжали поиски поставщиков, постоянно пробовали разные варианты. В то время предложений было не так много, а хорошего матча на рынке совсем мало, как и тех, кто разбирался в этом продукте. Примерно через год-полтора у нас появился поставщик хорошего церемониального японского матча».

При выборе поставщика в компании прежде всего обращают внимание на продукт: вкус матча, уникальность и соотношение цены и качества. «Сейчас мы работаем на высоком церемониальном сорте матча, у которого отличный сбалансированный вкус. Но что тогда, что сейчас хороший матча стоит дорого. И матча такого уровня, как у нас, мало кто может себе позволить. Мы всегда были трендсеттерами на рынке, поэтому этот матча раскрывает суть нашей концепции, связанной с уникальными, качественными и благородными продуктами», — добавляет Ирина.

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Япония и цветные латте

Во время поездки в Японию в 2019 году я была удивлена, что такое явление, как матча-латте, развито там не так масштабно, как у нас. Когда в Москве вовсю шел матча-бум, лишь в некоторых кофейнях Токио и Киото можно было встретить такую позицию в меню. Удивительно было еще и оттого, что везде готовили на коровьем молоке — тренда на растительное молоко там вообще не было. Сейчас я уже поняла, что я, скорее всего, просто не попала в специализированные матча-заведения. Я о них не знала.

А что же с цветными латте в Стране восходящего солнца, которые у нас называют голубым, розовым, желтым матча? Вадим Миякэ, сертифицированный консультант по японским чаям, представитель чайного дома «Яноэн» (Удзи, Киото), прокомментировал ситуацию: «Цветные матча-напитки в Японии исключены и вряд ли будут возможны. Это страна с богатым чайным наследием, и ее жители, уважающие традиции, историю и культуру чаепития, имеют четкое представление о том, каким должен быть истинный чай матча по цвету и вкусу, как и из чего его производят. Эти базовые знания закладываются с детства и не подлежат переосмыслению и пересмотру. Это так же странно, как, например, предложить итальянцам переосмыслить пасту, где не будет использоваться мука из твердых сортов пшеницы, а россиянам преподносить настоящую селедку под шубой без селедки, заменив рыбу мясом».

Хорошим показательным примером среди японских кафе является одна из крупнейших специализированных сетей страны Nana’s Green Tea. У компании, основанной на идее кафе с матча, в настоящее время открыто более 80 заведений по всей стране и 17 точек в шести других странах — в США, Канаде, Китае, на Тайване, в Сингапуре и Малайзии. Там предлагают широкое меню напитков и десертов на основе матча и других видов зеленого чая, где отсутствуют какие-либо цветные напитки, не имеющие ничего общего с традиционными видами японского зеленого чая.

Матча в японском кафе Nana’s Green Tea

«К большому сожалению, информация о цветных порошках, безосновательно называемых голубым, розовым, желтым матча, стала доходить до нас и распространяться в других странах все чаще. Эта тенденция появилась около пяти лет назад, когда некоторые (не японские) компании приступили к производству и распространению в виде чаев однородного сырья (порошка) из таких видов растений, как клитория (синий, голубой), цветки розы или свекла (розовый), цветки гибискуса (красный), корень куркумы (желтый) и так далее», — объясняет Вадим Миякэ. С их точки зрения, эти растительные красители, как и матча, обладают той же способностью естественного окрашивания пищи и растворения в напитках для создания синего, розового, красного, желтого «матча-латте». Россия также не осталась в стороне от «искаженного информационного поля» в отношении матча.

«На мой взгляд, у многих торгашей есть особый коммерческий интерес к натуральным цветным порошкам, которые в основном выращивают и производят в недорогих странах Юго-Восточной Азии и Африки, потому что они имеют низкую закупочную стоимость. Аутентичность традиционного чая матча из Японии не вписывается в их ценовую политику и не даст им большого разнообразия цветовых оттенков, кроме яркого изумрудно-зеленого, которым и обладает настоящий качественный японский чай матча», — говорит Вадим Миякэ.

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Цветной матча — это что?

Сейчас ситуация с цветным матча уже доходит до абсурда, появляется черный матча (в основе пищевой уголь), манго-матча (в основе порошок из манго) или кедровый матча (что в основе, даже не ясно). В составе таких продуктов матча нет вообще. «Это однозначно вводит в заблуждение клиентов», — объясняет основательница бренда Matcha Forest Лена Кожина.

Основная проблема заключается в том, что очень много ложной информации идет от самих компаний, продающих «цветной матча». «Мы абсолютно спокойно относимся к этим порошкам, но очень критически относимся к тем, кто использует нейминг „матча“ по отношению к перетертой клитории, свекле, куркуме и так далее. Такой продукт можно упаковать и преподнести аудитории очень классно и оригинально, не прибегая к маркетинговому обману, — продолжает Кожина. — Ситуацию, конечно, стоит менять. Мы в рамках бренда как раз этим и занимаемся — помимо прямых продаж, предоставляем людям достоверные данные и занимаемся матча-просвещением через СМИ, наших партнеров в ресторанах и кафе и наши социальные сети, в том числе наш телеграм-канал о матча в России».

По словам Ирины Пузачковой, цветные напитки — это тренд, но он сейчас проходит. «Это была просто прикольная, временная, красочная история для инстаграма, но этот вкус все равно был в чем-то химозный. Такие позиции вряд ли могут стать классикой. Я бы не стала такие напитки относить к категории матча, так как они им не являются. Цветные напитки — это недорогая возможность для заведения или бренда предложить что-то уникальное. Так как не у всех есть возможность ходить в „Кофеманию“ и пить напитки за 400–500 рублей», — говорит она.

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Положения о нормах обозначения зеленых чаев

Обратимся к официальным документам Японии. В большом толковом словаре «Дайдзирин» есть определение матча: «Матча — чай, полученный в результате помола чайных листьев тэнтя. Тэнтя — это молодые листья чая зеленого цвета, выращенные укрытым от солнца способом, пропаренные и высушенные для помола на каменных жерновах для изготовления матча».

На японском языке слово «маття» («матча») обозначается двумя иероглифами — «порошок» и «чай» («тя»). Именно «тя» — та самая Camellia sinensis (чайный куст, вид вечнозеленых кустарников).

Также в Японии есть документ «Положения о нормах обозначения зеленых чаев». В нем под № 8 есть определение, что может трактоваться как чай матча. Текст идентичен определению в толковом словаре: «изготовляется только из тэнтя» (без примесей и цветных добавок).

Цвет настоящего церемониального матча

Матча — вечно зеленый

С помощью нехитрых проверок нам удалось понять, что матча может быть только зеленого цвета. Все остальные порошки разных цветов не имеют к матча никакого отношения и откровенно проигрывают японскому чаю по наличию полезных свойств. Например, главное, за что ценится настоящий матча, — это антиоксиданты. Самый мощный из них — катехин. Он уничтожает бактерии при простуде и гриппе, а после восстанавливает организм. Также, по некоторым данным, катехины помогают предотвратить сердечные заболевания, снизить уровень холестерина, замедлить процесс старения и обеспечить защиту от многих видов рака благодаря полифенолу EGCG (галлат эпигаллокатехина). При употреблении одной чашки матча вы получите в 137 раз больше галлата эпигаллокатехина по сравнению с обычной чашкой зеленого чая.

А еще матча содержит в пять раз больше хлорофилла, чем обычный зеленый чай, что способствует регенерации тканей организма, улучшает работу кишечника, помогает выведению из организма токсинов, и аминокислоту L-теанин, которая способствует производству дофамина и серотонина, улучшая настроение и память.

Для производства цветных порошков для латте используются такие продукты, как питахайя, манго, клитория, свекла и многое другое. Вероятно, в этих продуктах при правильной обработке остается определенная польза, но ее нельзя сравнить с пользой японского чая матча. А еще если вы хотите взбодриться, то цветные альтернативы в этом не помогут — в них нет кофеина в отличие от матча.

Фотографии: обложка – Tkachenko Alexey – stock.adobe.com, 1 – «Кофемания», 2 – «Nana’s Green Tea», 3 – Pixel-Shot – stock.adobe.com

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