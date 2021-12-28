Путеводитель по всероссийскому фестивалю завтраков BreakFest Чем завтракать в Сочи, Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге
По традиции, Новый год начинается с фестиваля завтраков BreakFest, который в третий раз проводят гастрономический портал «Соль» и агентство «Аппетитный Маркетинг», генеральным партнером фестиваля стал «Альфа-Банк». С 1 по 31 января лучшие рестораны Сочи, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга будут встречать своих гостей яркими и вкусными завтраками. В этот раз число участников перевалило за полторы сотни, превратив BreakFest в один из крупнейших гастрономических фестивалей страны.
Рестораны-участники приготовят специальное меню, в котором по фиксированным ценам (400 и 700 рублей) представят свои самые лучшие интерпретации главных утренних блюд в четырех категориях: яйца (утиные и перепелиные, по-шотландски и по-панагюрски, борегарды и бенедикты, кюкю, локо-моко и менемены), молочные блюда (суфле и запеканки, йогурты и панакотты, сливки и сырки), блюда из злаков (каша из киноа, суфле из сорго, гранола из гречки), выпечка и десерты (пряники и пеламуши, торты и тосты, калачи и капкейки).
В процессе фестиваля на сайте будет организовано голосование. Гости ресторанов смогут выбрать понравившиеся им завтраки в четырех указанных категориях. Параллельно с голосованием гостей будет проведено голосование экспертов ресторанной индустрии: блогеров, критиков, лидеров мнений. В связи с этим редакция The Village Юг подготовила гид, где можно посмотреть список ресторанов-участников Сочи и меню сетов. Подробности и участников других городов ищите на сайте.
«Дельфин и Русалка»
Адрес
ул. Войкова, 1
Режим работы фестивального меню
09:00-12:00
Меню фестиваля завтраков
Омлет пуляр с гуакамоле и черноморской креветкой — 400 рублей
Оладьи из цукини с яйцом пашот и лососем слабой соли — 400 рублей
Крок-месье с тамбовским окороком — 700 рублей
Каша пшенная с тыквой, крем-чизом и кокосовым муссом — 400 рублей
Киш Лорен с лососем — 700 рублей
«Династия»
Адрес
Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 76/3
Режим работы фестивального меню:
11:00–00:00
Меню фестиваля завтраков
Глазунья из дюжины перепелиных яиц с обжаренными тигровыми креветками — 400 рублей
Сырники со сметаной и вареньем — 400 рублей
Овсяная каша на кокосовом молоке с цитрусами и манго — 400 рублей
Круассан с ягодами и сливочным кремом — 400 рублей
«Курортный роман»
Адрес
ул. Орджоникидзе, 5
Режим работы фестивального меню:
10:00-14:00
Меню фестиваля завтраков
Яйцо Бенедикт с лососем и булочкой бриошь — 400 рублей
Скрэмбл тост с креветками и икорными сливками — 400 рублей
Сметанник с меренгой из грецкого ореха — 400 рублей
Десерт «Горячая кукуруза» — 400 рублей
«Океан»
Адрес
ул. Воровского, 35а
Режим работы фестивального меню:
будни 08:00-12:30
выходные 10:00-12:00
Меню фестиваля завтраков
Яйцо всмятку с икрой и сусальным золотом — 700 рублей
Домашний йогурт с мандариновым конфитюром, бананом, малиной и орехами пекан — 700 рублей
Каша тапиока с манго — 700 рублей
Свежеиспеченный панкейк со сливочным сыром, дольками апельсина и орехами пекан — 700 рублей
«Такатак»
Адрес
ул. Навагинская, 11
Режим работы фестивального меню:
10:00-12:30
Меню фестиваля завтраков
Блюда из яиц
Испанская тортилья с ветчиной — 400 рублей
Французская тортилья с лососем — 400 рублей
Яйца Бенедикт под соусом «Голландес» на бриоше с ветчиной/лососем — 700 рублей
Блюда из молочных продуктов
Сырники со сметаной и ягодным джемом — 400 рублей
Гранола с домашним йогуртом и вяленой хурмой — 400 рублей
Баскский сырный торт — 400 рублей
Каши и злаки
Полба с ребрами — 400 рублей
Греча с грибами — 400 рублей
Авокадо-боул c киноа, лососем, овощами, зеленью и кунжутом-васаби — 700 рублей
Выпечка и десерты
Сет 1: слойка с ветчиной и сыром и слойка с шоколадом — 400 рублей
Сет 2: слойка с курицей и козьим сыром и классический круассан с ягодным джемом — 400 рублей
Сет 3 «для друзей»: два круассана с окороком/лососем/миндальным франжипаном/маскарпоне две бездрожжевые слойки с ветчиной и сыром/курицей и козьим сыром — 700 рублей
Barceloneta
Адрес
ул. Несебрская, 6
Режим работы фестивального меню:
1-9 января 08:00-12:00
10-31 января 08:00-16:00
Меню фестиваля завтраков
Рисовая каша на кокосовом молоке с фундуком и ягодами — 400 рублей
Омлет с хамоном, соусом ромеско и испанским хлебом — 400 рублей
Вафли с индейкой и апельсиновым соусом — 400 рублей
Испанский миндальный пирог с шариком мороженого — 400 рублей
Delmar
Адрес
ул. Приморская, 3/9
Режим работы фестивального меню:
10:00-12:00
Меню фестиваля завтраков
Омлет с чорризо и пармезаном — 700 рублей
Йогурт греческий с цитрусово-клубничным джемом — 700рублей
Овсяная каша с клубникой, гранолой и клубничным муссом — 700 рублей
Корнетто с джемом — 700 рублей
D.O.M
Адрес
ул. Несебрская, 1а, ТГ Grand Marina
Режим работы фестивального меню:
10:00-16:00
Меню фестиваля завтраков
Картофельные вафли с ростбифом и скрамбл — 400 рублей
Английский завтрак — 400 рублей
Бенедикт с лососем и соусом Голландез — 400 рублей
Сет 1: Глазунья из 3-х яиц, пшенная/манная/рисовая/овсяная/гречневая, киш с беконом, круассан с марципаном — 700 рублей
Сет 2: Шакшука, пшенная/манная/рисовая/овсяная/гречневая, блины со шпинатом и лососем, круассан классический — 700 рублей
Сет 3: яичница из 10 перепелиных яиц, пшенная/манная/рисовая/овсяная/гречневая, запеченный багет с цыпленком и грибами, красный жасмин с белым шоколадом и сезонными фруктами — 700 рублей
Lucky Dze
Адрес
Адлерский район,
ул. Бестужева, 1/1
Режим работы фестивального меню:
11:00-23:00
9:00–00:00
Меню фестиваля завтраков
Большая кавказская яичница с зеленью и бастурмой — 700 рублей
Цицмат с адлерской форелью и яйцом пашот — 400 рублей
Соленые сырники из имеретинского сыра с аджикой из фейхоа — 400 рублей
Ленивые вареники с соусом из абхазских лимонов — 400 рублей
Кукурузная каша на топленом молоке с хурмой — 400 рублей
Каша из абрикоса с урбечом и домашним сыром — 400 рублей
Суфле из рикотты с томленой айвой — 400 рублей
Татара с грецким орехом — 400 рублей
Сливовый крамбл с соусом из граната и мороженым мацони — 400 рублей
Neo Bistro Martinez
Адрес
ул. Войкова, 1
Режим работы фестивального меню:
10:00-13:00
12:00–00:00
Меню фестиваля завтраков
Зеленый омлет со шпинатом и авокадо — 700 рублей
Йогурт, конфитюр из хурмы, гранола — 700 рублей
Овсяная каша, гранола, соус из фейхоа — 700 рублей
Сорбет из ананаса со взрывной карамелью — 700 рублей
Trattoria Fettuccine
Адрес
ул. Театральная, 11
Режим работы фестивального меню:
Пн 10:00-13:00
Вт-Вс 09:00-13:00
Меню фестиваля завтраков
Бриошь с яйцом пашот, крабом и голландским соусом — 700 рублей
Маритотсо со сливками и свежими ягодами — 400 рублей
Перловка с томлеными щечками, вялеными томатами и пармезаном — 700 рублей
Круассан с фисташковым соусом, сливками, манго и клубникой — 400 рублей
Обложка: Ресторан Trattoria Fettuccine