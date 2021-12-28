Путеводитель по всероссийскому фестивалю завтраков BreakFest

По традиции, Новый год начинается с фестиваля завтраков BreakFest, который в третий раз проводят гастрономический портал «Соль» и агентство «Аппетитный Маркетинг», генеральным партнером фестиваля стал «Альфа-Банк». С 1 по 31 января лучшие рестораны Сочи, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга будут встречать своих гостей яркими и вкусными завтраками. В этот раз число участников перевалило за полторы сотни, превратив BreakFest в один из крупнейших гастрономических фестивалей страны.

Рестораны-участники приготовят специальное меню, в котором по фиксированным ценам (400 и 700 рублей) представят свои самые лучшие интерпретации главных утренних блюд в четырех категориях: яйца (утиные и перепелиные, по-шотландски и по-панагюрски, борегарды и бенедикты, кюкю, локо-моко и менемены), молочные блюда (суфле и запеканки, йогурты и панакотты, сливки и сырки), блюда из злаков (каша из киноа, суфле из сорго, гранола из гречки), выпечка и десерты (пряники и пеламуши, торты и тосты, калачи и капкейки).

В процессе фестиваля на сайте будет организовано голосование. Гости ресторанов смогут выбрать понравившиеся им завтраки в четырех указанных категориях. Параллельно с голосованием гостей будет проведено голосование экспертов ресторанной индустрии: блогеров, критиков, лидеров мнений. В связи с этим редакция The Village Юг подготовила гид, где можно посмотреть список ресторанов-участников Сочи и меню сетов. Подробности и участников других городов ищите на сайте.