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Гид The Village28 декабря 2021

Путеводитель по всероссийскому фестивалю завтраков BreakFest Чем завтракать в Сочи, Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге

Путеводитель по всероссийскому фестивалю завтраков BreakFest
АвторМария Нечаева

По традиции, Новый год начинается с фестиваля завтраков BreakFest, который в третий раз проводят гастрономический портал «Соль» и агентство «Аппетитный Маркетинг», генеральным партнером фестиваля стал «Альфа-Банк». С 1 по 31 января лучшие рестораны Сочи, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга будут встречать своих гостей яркими и вкусными завтраками. В этот раз число участников перевалило за полторы сотни, превратив BreakFest в один из крупнейших гастрономических фестивалей страны.

Рестораны-участники приготовят специальное меню, в котором по фиксированным ценам (400 и 700 рублей) представят свои самые лучшие интерпретации главных утренних блюд в четырех категориях: яйца (утиные и перепелиные, по-шотландски и по-панагюрски, борегарды и бенедикты, кюкю, локо-моко и менемены), молочные блюда (суфле и запеканки, йогурты и панакотты, сливки и сырки), блюда из злаков (каша из киноа, суфле из сорго, гранола из гречки), выпечка и десерты (пряники и пеламуши, торты и тосты, калачи и капкейки).

В процессе фестиваля на сайте будет организовано голосование. Гости ресторанов смогут выбрать понравившиеся им завтраки в четырех указанных категориях. Параллельно с голосованием гостей будет проведено голосование экспертов ресторанной индустрии: блогеров, критиков, лидеров мнений. В связи с этим редакция The Village Юг подготовила гид, где можно посмотреть список ресторанов-участников Сочи и меню сетов. Подробности и участников других городов ищите на сайте

«Дельфин и Русалка»

Адрес

ул. Войкова, 1

Режим работы фестивального меню

09:00-12:00

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Меню фестиваля завтраков

Омлет пуляр с гуакамоле и черноморской креветкой — 400 рублей

Оладьи из цукини с яйцом пашот и лососем слабой соли — 400 рублей

Крок-месье с тамбовским окороком — 700 рублей

Каша пшенная с тыквой, крем-чизом и кокосовым муссом — 400 рублей

Киш Лорен с лососем — 700 рублей

«Династия»

Адрес

Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 76/3

Режим работы фестивального меню:

11:00–00:00

Instagram

Меню фестиваля завтраков

Глазунья из дюжины перепелиных яиц с обжаренными тигровыми креветками — 400 рублей

Сырники со сметаной и вареньем — 400 рублей

Овсяная каша на кокосовом молоке с цитрусами и манго — 400 рублей

Круассан с ягодами и сливочным кремом — 400 рублей

«Курортный роман»

Адрес

ул. Орджоникидзе, 5

Режим работы фестивального меню:

10:00-14:00

Instagram

Меню фестиваля завтраков

Яйцо Бенедикт с лососем и булочкой бриошь — 400 рублей

Скрэмбл тост с креветками и икорными сливками — 400 рублей

Сметанник с меренгой из грецкого ореха — 400 рублей

Десерт «Горячая кукуруза» — 400 рублей

«Океан»

Адрес

ул. Воровского, 35а

Режим работы фестивального меню:

будни 08:00-12:30

выходные 10:00-12:00

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Меню фестиваля завтраков

Яйцо всмятку с икрой и сусальным золотом — 700 рублей

Домашний йогурт с мандариновым конфитюром, бананом, малиной и орехами пекан — 700 рублей

Каша тапиока с манго — 700 рублей

Свежеиспеченный панкейк со сливочным сыром, дольками апельсина и орехами пекан — 700 рублей

«Такатак»

Адрес

ул. Навагинская, 11

Режим работы фестивального меню:

10:00-12:30

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Меню фестиваля завтраков

Блюда из яиц

Испанская тортилья с ветчиной — 400 рублей

Французская тортилья с лососем — 400 рублей

Яйца Бенедикт под соусом «Голландес» на бриоше с ветчиной/лососем — 700 рублей

Блюда из молочных продуктов

Сырники со сметаной и ягодным джемом — 400 рублей

Гранола с домашним йогуртом и вяленой хурмой — 400 рублей

Баскский сырный торт — 400 рублей

Каши и злаки

Полба с ребрами — 400 рублей

Греча с грибами — 400 рублей

Авокадо-боул c киноа, лососем, овощами, зеленью и кунжутом-васаби — 700 рублей

Выпечка и десерты

Сет 1: слойка с ветчиной и сыром и слойка с шоколадом — 400 рублей

Сет 2: слойка с курицей и козьим сыром и классический круассан с ягодным джемом — 400 рублей

Сет 3 «для друзей»: два круассана с окороком/лососем/миндальным франжипаном/маскарпоне две бездрожжевые слойки с ветчиной и сыром/курицей и козьим сыром — 700 рублей

Barceloneta

Адрес

ул. Несебрская, 6

Режим работы фестивального меню:

1-9 января 08:00-12:00

10-31 января 08:00-16:00

Instagram

Меню фестиваля завтраков

Рисовая каша на кокосовом молоке с фундуком и ягодами — 400 рублей

Омлет с хамоном, соусом ромеско и испанским хлебом — 400 рублей

Вафли с индейкой и апельсиновым соусом — 400 рублей

Испанский миндальный пирог с шариком мороженого — 400 рублей

Delmar

Адрес

ул. Приморская, 3/9

Режим работы фестивального меню:

10:00-12:00

Instagram

Меню фестиваля завтраков

Омлет с чорризо и пармезаном — 700 рублей

Йогурт греческий с цитрусово-клубничным джемом — 700рублей

Овсяная каша с клубникой, гранолой и клубничным муссом — 700 рублей

Корнетто с джемом — 700 рублей

D.O.M

Адрес

ул. Несебрская, 1а, ТГ Grand Marina

Режим работы фестивального меню:

10:00-16:00

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Меню фестиваля завтраков

Картофельные вафли с ростбифом и скрамбл — 400 рублей

Английский завтрак — 400 рублей

Бенедикт с лососем и соусом Голландез — 400 рублей

Сет 1: Глазунья из 3-х яиц, пшенная/манная/рисовая/овсяная/гречневая, киш с беконом, круассан с марципаном — 700 рублей

Сет 2: Шакшука, пшенная/манная/рисовая/овсяная/гречневая, блины со шпинатом и лососем, круассан классический — 700 рублей

Сет 3: яичница из 10 перепелиных яиц, пшенная/манная/рисовая/овсяная/гречневая, запеченный багет с цыпленком и грибами, красный жасмин с белым шоколадом и сезонными фруктами — 700 рублей

Lucky Dze

Адрес

Адлерский район,
ул. Бестужева, 1/1

Режим работы фестивального меню:

11:00-23:00

9:00–00:00

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Меню фестиваля завтраков

Большая кавказская яичница с зеленью и бастурмой — 700 рублей

Цицмат с адлерской форелью и яйцом пашот — 400 рублей

Соленые сырники из имеретинского сыра с аджикой из фейхоа — 400 рублей

Ленивые вареники с соусом из абхазских лимонов — 400 рублей

Кукурузная каша на топленом молоке с хурмой — 400 рублей

Каша из абрикоса с урбечом и домашним сыром — 400 рублей

Суфле из рикотты с томленой айвой — 400 рублей

Татара с грецким орехом — 400 рублей

Сливовый крамбл с соусом из граната и мороженым мацони — 400 рублей

Neo Bistro Martinez

Адрес

ул. Войкова, 1

Режим работы фестивального меню:

10:00-13:00

12:00–00:00

Instagram

Меню фестиваля завтраков

Зеленый омлет со шпинатом и авокадо — 700 рублей

Йогурт, конфитюр из хурмы, гранола — 700 рублей

Овсяная каша, гранола, соус из фейхоа — 700 рублей

Сорбет из ананаса со взрывной карамелью — 700 рублей

Trattoria Fettuccine

Адрес

ул. Театральная, 11

Режим работы фестивального меню:

Пн 10:00-13:00

Вт-Вс 09:00-13:00

Instagram

Меню фестиваля завтраков

Бриошь с яйцом пашот, крабом и голландским соусом — 700 рублей

Маритотсо со сливками и свежими ягодами — 400 рублей

Перловка с томлеными щечками, вялеными томатами и пармезаном — 700 рублей

Круассан с фисташковым соусом, сливками, манго и клубникой — 400 рублей

Обложка: Ресторан Trattoria Fettuccine

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