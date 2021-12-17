Зимние новинки в ресторанах Сочи Что попробовать в новогодние праздники
Многочисленные рестораны и кафе Сочи уже готовы порадовать гостей новогодним меню. Как и летом, зимой курорту снова предстоит встретить гостей со всей России, а редакция The Village Юг уже подготовила список заведений с обновленным праздничным меню.
«Цаца»
Адрес
наб. Полянка 3
Телефон
+7 (928) 234 44 24
Гастробар «Цаца» подошел к встрече нового сезона с кавказским запалом и азиатской выдержкой: бренд-шеф Олег Побоев подготовил новое меню, которое еще глубже отражает философию проекта. Завораживающий роман Кавказа и Азии в своей зимней главе продолжает удивлять и обрастает новыми деталями. Неизменными остаются отточенные техники и неожиданные вкусовые сочетания. Пробовать новое меню идеально с пейрингом из небанальной винной библиотеки или коллекции саке с видом на заснеженные горы и набережную Мзымты.
Что заказать:
Тартар из говядины с запеченными овощами и кремом из пикантных томатов — 720 рублей
Булочки бао с олениной, хрустящими овощами и кремом из корня сельдерея — 920 рублей
Азиатский пирожок с тунцом, яйцом и икрой — 360 рублей
Шоколадный брауни с фасолью — 480 рублей
«Плакучая Ива»
Адрес
ул. Войкова, 3
Телефон
+7 (968) 300 55 99
Ресторан расположен в самом центре старого Сочи. Локальные продукты, дары Чёрного моря и свежая рыба — вот основа местной кухни. Сезонное зимнее меню дополнено неожиданными новогодними сетами. Хотите порадовать себя новогодним столом родом из детства? Оливье, сельдь под шубой, заливное — главные герои каждого новогоднего вечера. В этом году ресторан продолжает родные сердцу традиции и предлагает попробовать знакомые блюда в новом авторском прочтении.
Что заказать:
Заливное из краба — 980 рублей
Оливье с гребешком — 680 рублей
Сельдь под шубой с щучьей икрой — 520 рублей
Grill'Age
Адрес
ул. Навагинская, 3/4
Телефон
+7 (989) 160 69 20
Впервые за пять лет в лучшем мясном ресторане Сочи глобально обновляют меню и вообще поворачивают гастрономическую концепцию в новое русло. Вот это действительно громкое событие, и каждая новинка в таком меню — долгожданная премьера. Под занавес 2021 года «Grill'Age» решил разбавить брутальность формата, и если раньше упор был на мясо, то 30% нового меню — это рыба и овощи. Также в меню добавили хачапури, осетинские пироги и хинкали. Всё это обожают и местные, и гости города.
Что заказать:
Тартар из говядины — 700 рублей
Мясная паста с брискетом — 690 рублей
Хрустящие баклажаны с моцареллой — 580 рублей
Камамбер с вареньем из грецких орехов — 650 рублей
«Баран-Рапан»
Адрес
ул. Театральная, 11
Телефон
+7 (995) 225 50 25
Шеф-пофар Андрей Грязев представил обновленное меню первого этажа. Всего в ресторане действуют два меню. На первом — понятное меню, которое радует обилием локальных специалитетов, демократичная атмосфера и такие же цены. Второй этаж — место для особых случаев. Это камерное пространство, изобретательная кухня, fine dining в новом прочтении. «Баран-Рапан», конечно же, сохранил свою «визитную карточку» — концепцию авторской локальной кухни, при этом сменив имидж на более трендовый, смело, но со вкусом расставил новые акценты. Сделать вкусовую палитру ярче помогают продукты из теплицы «Баран-Рапана», которые придают блюдам не только аутентичность и уникальность, но и делают их еще полезней.
Что заказать:
Паровая булочка Бао, жаренная во фритюре, с соусом тартар и шпротами из черноморской ставриды — 390 рублей
Филе судака с артишоками, печеными томатами, кремом из корня сельдерея и рыбным биском — 990 рублей
Севиче из тунца — 790 рублей
Рагу из рапана с брокколи и шпинатом в соусе на основе сливок и песто — 790 рублей
La Terrazza Marina
Адрес
ул. Войкова, 1/1
Телефон
+7 (862) 296 54 94
Вряд ли удастся найти в Сочи место, где итальянская кухня была бы представлена столь широко и разнообразно. С приходом зимы шеф-повар Андрей Обухов продолжает радовать гостей ресторана La Terrazza Marina новыми блюдами. Вкусная еда, морская прохлада, согревающие напитки и, конечно же, красивые закаты в больших панорамных окнах или на террасе доставят вам истинное удовольствие.
Что заказать:
Фуа-Гра с карамелизированным яблоком и ягодами — 2 450 рублей
Севиче из лосося с клубникой — 1 150 рублей
Симпл фреш — 950 рублей
Айдахо — 2 190 рублей
MAMAI-CALE
Адрес
ул. Виноградная, 284/1
Телефон
+7 (938) 46-46-300
В новогоднем преображении «Mamai-Cale» участвовала вся команда. Пока с помощью декораций все пространство ресторана неумолимо погружалось в рождественское настроение, на кухне шеф воплощал фантазии обновлённого новогоднего меню. «Mamai-Cale» находится на территории Сочинского Национального парка. Поэтому вы не только сможете насладиться коллекцией вкусов настоящего праздника, но и любоваться живописной лесной зоной, где расположены ресторан, винный бар, открытые террасы и беседки, синема-бар и бассейн с пресной водой.
Что заказать:
Глазированная утка, хрустящие баклажаны, рукола, шпинат, киноа, пармезан — 1340 рублей
Стейк-салат с рукколой и пармезаном — 640 рублей
Жюльен с лангустинами и белыми грибами — 1 340 рублей
Оссобуко с запеченными баклажанами, соус демиглас — 760 рублей
D.O.M
Адрес
ул. Несебрская, 1а
Телефон
+7 (938) 444 02 02
Спелые, сезонные, локальные — теперь не только в тарелках, но и в бокалах. Шеф-бармен ресторанного комплекса D.O.M. Иван Сидоренко представил коктейли, приготовленные исключительно на местных ингредиентах. В новом меню ода абхазскому мандарину, фейхоа, винограду и сочинским яблокам. Даже чай в D.O.M. — новая городская достопримечательность. Можно подолгу сидеть у панорамного окна, любоваться морем и вдыхать аромат краснополянских трав с липой и шиповником или чая с фейхоа и эвкалиптом. Греться с мороза облепихой с мандаринами и пряностями.
Что заказать:
Мандариновый Гимлет — 680 рублей
Фейхоа Сауэр — 580 рублей
Горячий Апероль — 760 рублей
Чай Фейхоа с эвкалиптом — 360 рублей
«Че?Харчо»
Адрес
ул. Приморская 3/10
Телефон
+7 (862) 262 26 41
«Чё? Харчо» — семейный ресторан черноморской кухни и популярный проект WhiteRabbitFamily. Ресторан всегда радушно встречает каждого гостя. В меню демократичные, но очень вкусные блюда из местных продуктов. Раньше «Чё? Харчо» на Приморской работал только в теплое время года, теперь он открыт круглый год. И это еще не все хорошие новости. В меню появилось целых пять новых видов хачапури по-аджарски, с разными, но такими вкусными начинками. Есть хачапури с грибами, томатами, с травами, бастурмой и даже с тыквой. Кроме того, теперь любимые блюда черноморской кухни можно заказать на дом. Заказы принимаются ежедневно с 11:30 до 22:30. А бесплатная доставка действует при заказе от 1500 рублей.
Что заказать:
Хачапури по-мегрельски — 590 рублей
Хачапури по-аджарски — 440 рублей
Панна-котта с хурмой — 330 рублей
HYATT Passagе
Адрес
ул. Орджоникидзе, 17
Телефон
+7 (862) 227 14 54
В «Passage» до 8 марта действует специальное предложение для ценителей сыров. Ресторан превратился в швейцарскую деревушку, где подают традиционные блюда этой страны — «Раклетт» и «Фондю». Насладиться исключительными вкусами швейцарских сыров можно каждый день с 9:00 до 23:00. Но необходимо предварительное бронирование, так как количество мест ограничено.
Фотографии: обложка — «Плакучая Ива».