Зимние новинки в ресторанах Сочи

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Гастробар «Цаца» подошел к встрече нового сезона с кавказским запалом и азиатской выдержкой: бренд-шеф Олег Побоев подготовил новое меню, которое еще глубже отражает философию проекта. Завораживающий роман Кавказа и Азии в своей зимней главе продолжает удивлять и обрастает новыми деталями. Неизменными остаются отточенные техники и неожиданные вкусовые сочетания. Пробовать новое меню идеально с пейрингом из небанальной винной библиотеки или коллекции саке с видом на заснеженные горы и набережную Мзымты.

Что заказать:

Тартар из говядины с запеченными овощами и кремом из пикантных томатов — 720 рублей

Булочки бао с олениной, хрустящими овощами и кремом из корня сельдерея — 920 рублей

Азиатский пирожок с тунцом, яйцом и икрой — 360 рублей

Шоколадный брауни с фасолью — 480 рублей