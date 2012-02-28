27-летний Максим Кац — один из нескольких тысяч кандидатов в депутаты московских муниципальных советов, выборы в которые пройдут одновременно с президентскими. Он проснулся знаменитым после того, как в своей предвыборной листовке написал правду о себе и своих намерениях. В реалиях российской политики это выглядит настолько необычно, что бывшего игрока в покер и урбаниста-любителя стали обсуждать далеко за пределами родного Щукино. Листовка собрала несколько тысяч репостов в Facebook, а блог моментально попал в топ «ЖЖ». Максим Кац рассказал The Village, зачем ему место в муниципальном совете и что он намерен делать, если действительно победит.

Моя фамилия — Кац, мне 27 лет, я владелец компании, занимающейся покером, хожу непричесанным и даже для фото на предвыборную листовку не надел костюма. Я не хочу никого обманывать. Все говорят, что меня ни за что не выберут: «среднему избирателю», видите ли, нужен упитанный коротко стриженный депутат в галстуке, с двумя высшими и массой невыполнимых обещаний. Но я верю, что с людьми можно говорить честно, без глупого вранья и лицемерия. Политика, даже районная, должна быть не сборищем пугал, а средством улучшения жизни одних обычных людей другими обычными людьми.

Муниципальные советы — это такие бессмысленные междусобойчики, существующие в каждом районе. Они занимаются вопросами работы с несовершеннолетними и «досуга граждан», а бюджет их равен 1 300 рублей на одного жителя района в год. Я баллотируюсь на выборы в этот бессмысленный орган в Щукинском районе, где и живу.

Мои товарищи на выборах обещают бороться за повышение пенсий и за капитальный ремонт домов, но, очевидно, они не смогут выполнить этого обещания, ведь муниципальный совет просто не занимается этими вещами. Я знаю, какой именно пешеходный переход должен быть у метро «Щукинская» и как надо изменить направление света фонаря на углу моего дома, а не занимаюсь бессмысленной демагогией. Я неплохо разбираюсь, каким должен быть город и каким он быть не должен, а главное, как сделать его удобным для большинства жителей. Я был во многих европейских городах и долго изучал там урбанистику, в частности, брал уроки у известного датского урбаниста Яна Гейла.

Среднему избирателю нужен упитанный, коротко стриженный депутат в галстуке, с двумя высшими и массой невыполнимых обещаний.

Знакомые наперебой объясняют, что Москва не Копенгаген, что все эти заумные идеи не будут работать «с нашим менталитетом» и «в нашем климате», но это чушь. Что мешает поставить во дворах моего района столы для настольного тенниса и лавочки для сидения, а не для отчета о выполнении плана постановки лавочек? Что мешает нарисовать велодорожки и поставить велопарковки? Эти вещи можно сделать даже на те копейки, которые находятся в распоряжении муниципального совета, но этого никто не сделал. Не климат же им помешал.

Есть универсальные принципы планировки общественного пространства, работающие везде одинаково. Простой пример: с недавнего времени машинам разрешили парковаться на тротуарах Тверской улицы. Я посчитал, что на участке от Центрального телеграфа до мэрии 52 парковочных места — то есть за день паркуется около двухсот машин. А мимо них ежедневно проходят 20 000 человек. Значит, 99 % пользователей этого пространства довольствуются всего третьей частью тротуара. Не надо быть копенгагенцем, чтобы понять, насколько это дико.

В идеале когда-нибудь в будущем я хотел бы стать мэром Москвы. Или как минимум занимать какую-нибудь должность в правительстве, которая позволила бы мне постепенно приводить город в более вменяемое состояние. Кстати, в московском правительстве есть департамент транспорта. По сути дела, это департамент машин, занимающийся — не очень удачно — защитой интересов автомобилистов. А в крупных европейских городах, наоборот, есть что-то типа департамента пешеходов, занимающийся теми, кто ходит пешком и ездит на велосипедах. Вот в таком департаменте я и хотел бы работать, а возможно, создавать его с нуля.

Я знаю, как сделать город удобным для его жителей, но меня никогда бы не взяли в мэрию, ведь в моем резюме написано: «профессия: игрок в покер».

Я совсем не мечтатель и понимаю, что никуда не деться от кольцевой структуры города, от тяготения к центру, от зимнего снега и весенней грязи. Но даже в рамках того, что есть, можно многое изменить. Просто нельзя идти на поводу у тех, кто больше всех кричит. Есть популизм — скажем, борьба с мигалками, которые очень мало влияют на дорожную ситуацию, — а есть реальные меры по регулировке трафика. Такой мерой стало бы, например, введение обязательной платы за парковку внутри Садового кольца. Скажем, она бы стоила 100 рублей в час, 500 за день и 3,5 тысячи в месяц. Одномоментное запрещение мигалок принесло бы гораздо меньший эффект, чем эта непопулярная и совсем не героическая мера.

Мое единственное желание сейчас — применить мои знания на практике, то есть в московском правительстве. Но меня никогда бы не взяли в мэрию даже на самую маленькую должность, потому что в моем резюме написано: «высшее образование: нет», «профессия: игрок в покер». Так что эти выборы для меня — единственный путь.