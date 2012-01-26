«Лосево» — крупная ферма с молочным заводом под Выборгом и несколько магазинов фирменной торговли. Это редкое для Петербурга и области предприятие, где совмещено фермерское и промышленное производство, а продукцию готовят без использования сухого порошка, консервантов и эмульгаторов. Комплекс находится в посёлке Лосево на территории бывшего совхоза «Сосновая горка», где в советские годы изготавливали кисломолочные продукты для правящей верхушки. В 2006 году частное к тому времени предприятие находилось на грани банкротства, а коров ждал мясокомбинат. «Лосево» выкупили новые владельцы и за шесть лет полностью обновили оборудование на заводе, расширили ассортимент с 4 до 24 наименований и увеличили объёмы производства молока с 9 до 15 тонн в день, при этом сохранив уже зарекомендовавший себя способ производства продуктов.









ФЕРМА

Всего в хозяйстве 1 340 коров. Ферма начинается с «яслей» и «детского сада», где держат недавно родившихся тёлок, питающихся только молоком, и чуть подросших, которым уже дают сено, силос, комбикорм и минеральные добавки. Пока животных не перевели в основное стадо, им даже не дают имен. 700 главных коров, дающих молоко для продуктов, живут на трех дойных дворах. Здесь среди многочисленных Роз, Пличек, Зорек обитает одна непродуктивная корова Чернуха — любимица директора, и бывшая рекордсменка по надоям белая Крошка, которая за одну лактацию давала до 9 тонн молока. Летом животные пасутся в загонах на скотном дворе, а зимой почти всё время проводят в стойлах. Охраняют стадо несколько собак и кошек. А фаворитке хозяев кошке Люсе позволяют пить молоко прямо из-под коровы. На ферме есть родильное отделение, где коровы черно-пестрой породы телятся и живут некоторое время после родов. Их оплодотворяют искусственно, спермой голштинских быков, на заднем дворе. Ведётся строгий отбор, чтобы родители будущего телёнка не оказались родственниками. Если рождается бычок, его продают на мясокомбинат или в хозяйства местных жителей. Но есть и те, которых за красоту оставили жить на ферме, таких здесь семь. На зиму заготавливают сами около 10 тысяч тонн силосной массы. На ферме работают 78 человек: доярки, плотники, кормачи, телятники, слесари, трактористы, ветврачи, зоотехники.



МОЛОКОЗАВОД

В шести цехах завода, который находится в соседнем посёлке, трудится 40 человек: технологи, микробиологи, лаборанты-химики, работники цехов, аппаратчики, творожницы, фасовщицы, реализаторы. Сырое молоко, привезенное с фермы, сначала сепарируют, отделяя сливки от молока, затем пастеризуют (нормализуют жирность и очищают от вредных бактерий). Стадо охраняет несколько собак и кошек. Стадо охраняет несколько собак и кошек.

Далее сливки идут в упаковочный цех и на сметану, а молоко отправляют по трём направлениям: на упаковку в бутылки, в творожные ванные и в заквасочные для напитков.

В творожную ванную вносят закваску и по прошествии ночи получившийся сгусток отправляют в прессователь творога, откуда он, охлаждённый, идёт на упаковку. В заквасочных продукт нагревается до температуры 92–95 градусов: будущее топлёное молоко и ряженка остаются при такой температуре на 4 часа, а основа для кефира, йогурта, бифилайфа, ацидофилина выдерживается всего 10 минут. Чтобы получить кисломолочные продукты, в течение 10–12 часов, обычно ночью, массу заквашивают. С утра напитки по трубам направляются в упаковочный цех.

ТАТЬЯНА ВОРОБЬЁВА, ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ:﻿ Закваски закупаем в Москве, во ВНИИ Молочной промышленности и в НИИ Габричевского. Возимся с ними, как в детском саду: пересаживаем, оживляем, растим. Больше всего гордимся напитком «Бифилайф», в котором содержится полный видовой состав бифидобактерий, присущих организму человека. Летом делаем ещё сыворотку — обычную и с малиновым, черничным, смородиновым соками, а также почти забытый молочный квас, по составу представляющий собой сыворотку, обогащённую молочными организмами: болгарской или ацидофильной палочкой. Йогурты делаем пяти видов: без добавок, ванильный, с черникой, брусникой и сиропом шиповника. Ягоды заказываем в Финляндии, ведь завод стоит почти на границе. Творожная масса есть с изюмом и курагой. В йогурты и творог добавляем только натуральный наполнитель и фруктозу, которая усваивается организмом лучше сахара, к тому же позволяет диабетикам употреблять продукцию.

МАГАЗИНЫ

Продукция молокозавода есть на прилавках нескольких универсамов Петербурга, а также в «Супер Сиве», «Супер Бабилоне» и гастрономе «Стокманн». Фирменные магазины «Лосево» немногочисленны: один при заводе, два в центре Выборга. Первый открыли в Выборге на пр. Ленина, 30 в сентябре прошлого года. За месяц работы точка сделала огромный для молочного магазина оборот в 1,5 миллиона рублей. Здесь, помимо дипломов от администрации города, висит самодельная «Благодарность» от жителя города Выборга, которому масло «Лосево» «напоминает вкус детства». В конце января первый молочный магазин появится в Петербурге на улице Савушкина, 20.