В последние несколько лет большинство государственных учреждений, в том числе социальной сферы, обзавелись сетевыми представительствами. Благодаря интернет-регистрации можно избежать очереди на подачу документов или за талончиком на посещение врача. Нужно только знать, как справиться с электронной бюрократией.



ЗАГРАНПАСПОРТ

Сайт: www.gosuslugi.ru

Время на регистрацию: около 20 минут

Заранее нужно подготовить СНИЛС (страховой номер в системе пенсионного учета); ИНН; Номер российского паспорта; Телефон и e-mail; Веб-камеру или цифровой фотоаппарат.

Подать документы на загранпаспорт, совсем не выходя из дома, не получится. Для биометрического документа нужно сфотографироваться на специальный аппарат, который есть только в УФМС. И хотя регистрация через интернет вряд ли сэкономит много времени, зато позволит избежать суматохи в живой очереди. А в скором времени подача заявления на паспорт онлайн будет стоить дешевле, чем традиционный способ.

ПРОЦЕСС

Сначала надо зарегистрироваться на сайте госуслуг — в течение двух недель вы получите код активации, чтобы попасть в личный кабинет. Теперь можно подать заявление на получение загранпаспорта нового образца. Первое фото придется сделать самому, так что если у вас не нашлось дома фотоаппарата, позаботьтесь о портрете заранее: светлый фон, взгляд в объектив, без головного убора. Постаравшись придать снимку вид, как на образцах, мы вывели идеальные пропорции фотографии — 99 на 128 пикселей — и узнали, как не нужно выглядеть на карточке. При приеме документов вас сфотографируют для биометрического паспорта еще раз — бесплатно. С февраля для получения загранпаспорта нужно сдавать

отпечатки пальцев

Затем вы соглашаетесь на обработку персональных данных, выбираете место подачи заявления и заполняете стандартную анкету, которую лучше сохранять по мере ввода данных, чтобы ничего не стерлось и не исчезло. Приготовьтесь внести в нее информацию о трудовой деятельности за последние десять лет, включая школу и университет.

Роман Додин, подавал заявление на паспорт через интернет: «„Госуслуги“ всю неделю молчат по поводу того, что делать, если нет возможности приехать в назначенное время на фото. А начинали бодро».

Руслан Гаттаров, сенатор Совета Федерации, разработчик законопроекта: « Весной планируется вдвое снизить госпошлины, оплаченные через интернет. Государство вкладывает большие деньги в электронные сервисы государственных и муниципальных структур, но пока мало кто ими пользуется. Людям привычнее получать госуслугу в кабинете чиновника, но если оплата через интернет будет дешевле, то многие этим заинтересуются».









ТЕХОСМОТР

Сайт: www.npbit.com

Время на регистрацию: 5 минут

Заранее нужно подготовить: Государственный регистрационный номер автомобиля; VIN (идентифика-ционный номер); Серию и номер свидетельства о регистрации автомобиля; Телефон и e-mail; Принтер.

В апреле прошлого года Дмитрий Медведев предложил отменить техосмотр автомобилей или сделать его «беспроблемным», в частности, сказав: «Если машина новая, современная, то такая бумажка ей не требуется, а если это ведро с гайками, так она всё равно бумажку получит, но уже другим путем». В случае, если с машиной всё в порядке, электронная регистрация на техосмотр действительно сэкономит время владельцу личного транспорта. Стоит предварительно позвонить в пункт ТО, который вы выбрали, и проверить, не закрылся ли он.





ПРОЦЕСС

На сайте некоммерческого партнерства станций диагностики «Безопасность и транспорт» регистрация занимает несколько минут. Выбираете регион, район и город, затем подходящую дату, станцию и время. Пришедшее на почту подтверждение нужно распечатать и за час до указанного времени подъехать на станцию с документами на водителя и автомобиль. После того как вы покажете талон с записью, вас пробьют по базе, заберут бумаги и деньги за услугу (около 2 000 рублей). После этого вы по графику заезжаете в будку ГТО и проходите проверку.

Геннадий Малютин, записывался на техосмотр через интернет: «Я записался. На выбор по Фрунзенскому району было предложено всего 4 пункта ТО. Ну, думаю, эти-то уж проверенные, если даже здесь прописаны. Утром поменял лампочку тормозного фонаря и вперед — как паровоз на амбразуры. Ага. Бабка на проходной спросила: „Вы что, не из России?“ ГТО на Днепропетровской, 18 был закрыт еще летом».

Павел Сапачев, записывался на техосмотр через интернет: « Сайт стремный какой-то, и мне думалось, что он даже и не записывает, но всё прошло успешно. Сам техосмотр прошел тоже нормально. Благодаря тому, что я сам ставил машину на учет и проходил ГТО, мне удалось сэкономить 5 000 рублей: дилер предлагал услугу постановки на учет и похождения ГТО за 8 800».

Ярослав Васичков, генеральный директор партнерства «Безопасность и транспорт»: «Мы подключили уже более 100 станций. Можем хоть всю Россию. По большему счету, это вопрос желания со стороны официальных лиц. Проблема состоит в том, что в самой сфере проблемы. Страховые фирмы выдают талоны без всякого осмотра. А на станциях и так нет никаких очередей».









ЗАЯВЛЕНИЕ В ЗАГС

Сайт: www.e-gu.spb.ru

Время на регистрацию: 10-15 минут

Заранее нужно узнать и подготовить:

ФИО жениха и невесты; Дату, место рождения, адрес регистрации и паспортные данные обоих; Семейное положение обоих; Принтер.

Удобство электронной записи во дворец бракосочетаний в том, что можно выбрать удобное время для подачи заявления в интересующий вас ЗАГС, а также сравнить наличие свободных дат в разных учреждениях. В декабре 2009 года, в первый месяц работы сервиса, в Петербурге подали 1 168 заявок. ﻿Запись на прием занимает всего пару минут и предотвращает столкновения с разъяренными женщинами, желающими узаконить свои отношения, легенды о которых ходят на свадебных форумах.﻿ Говорят, что за возможность первыми пройти на прием, некоторые способны даже на рукоприкладство.

ПРОЦЕСС

Стоит учесть, что регистрируетесь вы в очередь для последующей записи, а не на само бракосочетание, поэтому являться к назначенному времени в торжественных костюмах не стоит. В электронной форме, кликнув в возникшем окошке «Да», вводите данные о женихе и невесте, выбираете ЗАГС и время приема, и на почту приходит приглашение, которое следует распечатать. Предварительно узнать о наличии свободного времени для самой церемонии можно на специальной странице. Правда, нет гарантии того, что никто не займет его раньше вас. Перед тем как явиться во дворец бракосочетаний, необходимо уплатить государственную пошлину (200 руб.) в отделении Сбербанка. С собой на регистрацию возьмите удостоверения личности и прочие документы, указанные в заявлении (например документы, подтверждающие расторжение предыдущего брака). Вы регистрируетесь в очередь для последующей записи, а не на само бракосочетание, поэтому приходить в торжественных костюмах не стоит.

Андрей Овчаренко, начальник отдела СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»: «Мы работаем по плану, согласно распоряжению Правительства Санкт-Петербурга от 22 марта 2011 года под номером 8-рп „О мероприятиях по переходу на предоставление исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга государственных услуг в электронном виде“. По нему до 1 июля 2012 года должно быть введено 188 услуг».

Юлия Калачева, подавала заявление в ЗАГС через интернет: «Мы записались через интернет на прием, где должны были выбрать и занять дату и время свадьбы. Но мы его пропустили. На свой прием попали друзья, они заодно узнали, что дата, которая нас интересовала, полностью забита свадьбами. Мы решили не париться и выбрали другой ЗАГС, попроще, где были свободны наши даты».

ЗАПИСЬ В ДЕТСКИЙ САД

Сайт: www.e-gu.spb.ru

Время на первую регистрацию: 15-20 минут

Отдельная система электронной записи в детский сад существует в Петербурге с 10 февраля 2011 года. Чтобы программа работала корректно, специалисты техподдержки советуют использовать браузер Mozilla Firefox последних версий. Кстати, в Москве уже работает портал государственных услуг, на котором ребенка можно записать и в школу, однако в Петербурге родители вынуждены проходить эту процедуру по старинке. За 60 дней до даты, когда ребенок должен пойти в сад, нужно подать повторную заявку.





ПРОЦЕСС

Первая заявка

Заходите на страницу записи, подтверждаете желание сдать ребенка в сад, заполняете данные об отце, матери или законном представителе ребенка. Потом — о самом ребенке. Самый сложный этап — третий. Здесь, к примеру, надо ввести данные из медицинской карты ребенка. Если вы выбрали оздоровительный садик, готовьте медицинское заключение. Если дети проходят без очереди, например из семей военнослужащих, то предусмотрен еще ряд пунктов для заполнения.

После отправки заявления приходит уведомление о его приеме, а в течение 30 дней — о регистрации ребенка в «Книге учета будущих воспитанников общеобразовательных учреждений» с дальнейшими инструкциями.

Повторная заявка

С помощью ФИО, идентификационного номера заявки и даты подачи (всё это указано в e-mail уведомлении) можно авторизоваться на сайте и отслеживать статус заявки. За 60 дней до даты, когда ребенок должен пойти в сад, нужно подать повторную заявку, указав в третьем шаге, что «ранее было получено уведомление о регистрации ребенка в Книге учета будущих воспитанников», и добавить данные из уведомления о регистрации в этой книге. Программа работает корректно только в браузере Mozilla Firefox

За месяц до похода в детсад должно прийти направление или мотивированный отказ в его выдаче. Для последующего общения с заведующим нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, медицинское заключение для поступления ребенка в сад, а также документы, дающие право пройти по очереди быстрее — словом, всё, чем вы руководствовались при заполнении заявления.

Ирина, записывала ребенка в детский сад через интернет: «Электронные заявки передаются этим самым „злобным тетенькам“ в РОНО. Но поскольку электронная услуга запущена по поручению правительства Петербурга, то даже если произойдет какой-то сбой или недоразумение, все заявители, подавшие заявки через портал, будут приоритетными. Так как эта система сейчас на контроле официальных лиц, о ней говорят премьер и президент РФ».





ЗАПИСЬ К ВРАЧУ

Сайты: www.svmed.spb.ru, www.mylpu.ru, www.gorzdrav.spb.ru

Время на регистрацию: 5 минут

Поликлиники работают с несколькими компаниями, предоставляющими необходимый софт. Без проблем записывают к тем врачам, к которым не требуется направление: к терапевтам, гинекологам и т. д. А к популярным докторам, например к невропатологам, ждать записи можно месяцами. Быстрее потолкаться в очереди в регистратуру.

ПРОЦЕСС

Для записи к врачу можно воспользоваться одним из следующих сайтов, на которых нужно найти свое медицинское учреждение: «СВ-Мед», «Самсон-Виста» или «Горздрав». Также можно поискать поликлинику в приложении «Вконтакте» В случае с «СВ-Мед» у каждого учреждения есть отдельный сайт, вас перенаправят на него. Для записи нужно узнать номер участка и фамилию врача, это можно сделать на соответствующей странице. Далее нажимаете «Взять номерок на прием к врачу», выбираете специалиста, потом конкретного доктора и время. В конце указываете свои ФИО, дату рождения, телефон, цель посещения, местонахождение амбулаторной карты (разумеется, предполагается, что вы в этой поликлинике ее ранее завели, обратившись в регистратуру). После этого получаете талон. У всех систем есть минус — они зависят от того, насколько усердно сотрудники медучреждений выкладывают номерки в сеть.

В «Самсоне» после выбора поликлиники нужно кликнуть на «График работы врачей», найти врача, выбрать время, ввести свои данные. На e-mail и телефон придет подтверждение.

Татьяна Салынская, записывалась к врачу через интернет: «Сегодня с Юлей пошли в поликлинику, и я решила заодно поинтересоваться, действительна ли моя запись через интернет. Мне сказали, что да, конечно, всё действительно. Но проблема в том, что в регистратуре нет компьютеров, а всех они записывают в тетрадочку, и тетенька стала волноваться, что запишет на это же время в тетрадочку кого-то еще. Поэтому на всякий случай записала нас и в тетрадочку на то же время. И вот мне теперь интересно, в какое положение я попала бы, если бы не была продублирована моя запись в тетрадочке. Наверняка на это время был бы записан кто-то еще. И я бы ничего доказать никому не смогла. И как раз сегодня у врача наблюдала женщину, которая выписала себе что-то через интернет, но женщине этой сказали приходить в понедельник, потому что компьютеры у них работают только до 3 часов, и они ей ничем помочь не могут».





Наталья Иванова, записывалась к врачу через интернет: «Сегодня записалась на прием к районному терапевту в родную поликлинику по интернету! Когда узнала об этом, просто обалдела! До чего же дошел прогресс в России! А я как отстала».





Сергей Гагарский, директор «СВ-Мед»﻿: «В России в настоящее время нет другой находящейся в реальной эксплуатации информационной системы, позволяющей в режиме реального времени более чем четырем миллионам человек дистанционно записываться на прием практически во все государственные поликлиники региона. Важно заметить, что этот программный комплекс был создан и развернут без сколько-нибудь существенных целевых затрат на разработку из государственного бюджета. Несмотря на это в настоящее время в Санкт-Петербурге широко проводятся различные конкурсы на разработку каких-то систем записи на прием к врачу».