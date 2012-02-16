Speed Dating — экспресс-знакомства, которые придумал лос-анджелесский раввин в 1998 году, чтобы помочь своей пастве в поисках партнеров для супружеской жизни. Такая форма знакомств быстро распространилась по миру, и уже в нулевых пришла в Россию. В музее «Эрарта» спид-дейтинги проводят уже год. В этот раз, 14 февраля, организаторы в поддержку одиноких устроили концерт Ассаи и выступление ведущих «Трэш-шоу» на радио «Рекорд» Кремова и Хрусталева.

На входе толпятся мужчины и женщины, ожидающие своих порядковых номеров. И всё бы хорошо, но с первого взгляда понятно: женщин тут в разы больше. Позже организаторы объявляют — 170 девушек на 60 парней, результаты последней переписи населения подтвердились. Несмотря на формат мероприятия «Найди свою любовь», в очереди почему-то есть целующиеся парочки. Рядом кучка подруг, одна из девушек — преподаватель иностранных языков, как позже выяснится, — едко объясняет собравшимся: «В английском есть устойчивое выражение „искать единорога“, так говорят о парах, которые ищут женщину для развлечений». Уточняю: «Мужчин не ищут?» — «Нет, мужчины же ревнивы и не простят».

Каждого получившего анкету фотографируют на белом фоне. Дальше всё просто: девушки отправляются на свои места, а одинокие мужчины подходят к каждой по списку. На общение паре отводится три минуты, затем — смена караула. И так далее, пока не пройдено три этажа «Эрарты», с обычными столами и креслами офисного типа без каких-либо намеков на романтический флер. Каждому собеседнику участники ставят «плюс» или «минус», затем оценочные листы сдают организаторам. И тут случается волшебство: если два плюса совпали, то вам пришлют контакты друг друга по почте.





ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР

Мой порядковый номер — 103. Почувствовав себя героиней замятинского «Мы», иду искать собственного Д-503. Вдоль стен в ожидании начала стоят девушки с бокалами, все готовились, наряжались и красились. Мужчины тем временем очумело бегают с этажа на этаж, чтобы успеть на все круги свиданий, поэтому рассмотреть их крайне сложно.



Один из них, едва сев в кресло, метнулся: «А можно я выйду, ведь Кремов и Хрусталёв уже начали? Я хочу на них! Я хочу к ним».



Наконец появляется один спокойный кандидат, он статно стоит у входа в зал в шотландской юбке. Девушки вокруг начинают шептаться: «Это сотрудник „Эрарты“ и он женат». Когда последние надежды рухнули, в зал наконец заходят восемь женихов. Мой собеседник, едва сев в кресло, нервно вскакивает: «А можно я выйду, ведь Кремов и Хрусталёв уже начали? Я хочу на них! Я хочу к ним». Позже замечаю, что, сидя уже за другим столом, он отпрашивается в туалет. Самый смелый парень из восьми сразу усаживается напротив всех девушек и с пристрастием начинает допрос, не забывая через предложение добавлять, что сам буквально вчера вечером решился и то случайно.





НЕЗНАКОМЕЦ № 1

Кандидат номер 1 — скромный, молодой и нервный. От застенчивости он садится на самый край кресла и дёргает головой, чтобы убрать чёлку с глаз. Хочется достать из сумки шоколад, дать номер своей двенадцатилетней племянницы и денег на маршрутку, чтобы не ждал автобуса по БСК. Скрывая волнение, он спрашивает всё, что смог придумать: учёба, работа, место жительства, любимая музыка, хобби и даже каким спортом я увлекаюсь.



Хочется достать из сумки шоколад, дать номер своей двенадцатилетней племянницы и денег на маршрутку, чтобы не ждал автобуса по БСК.



Я почти честно отвечаю, что родилась в Петербурге, пеку хлеб в кондитерской «Буше» (о которой недавно писала репортаж и теперь и правда могу воспроизвести все тонкости, не разрушив журналистской легенды) и обожаю лыжи, на которые, по правде говоря, впервые встала на прошлой неделе. В ответ слышу: «Учусь в университете, свободное время провожу с друзьями...» Тем временем три минуты прошли, и он с радостью убегает за соседний стол.

НЕЗНАКОМЕЦ № 2

Второй мужчина — бледнолицый пессимист в чёрном бархатном пиджаке с чёрными крашеными волосами, как у Глеба Самойлова. Предварительно нахамив фотографу, злой и продолжающий бурчать, он усаживается напротив. Смотрит пристально и почему-то сразу рассказывает, что любит комплименты, а однажды его даже сравнили с испанцем, что понравилось ему без меры. «С кем же вас ещё сравнивали?» — подхватываю нудную игру. «С татарином. Но это было ужасно. Как та девушка могла вообще такое ляпнуть?» — «Да вы просто националист!» — проявила я свою гражданскую позицию. Обидевшись, № 2 ушёл за соседний стол, не дождавшись звонка.

НЕЗНАКОМЕЦ № 3

Третьим был норвежец. Как известно, в северных странах, по статистике, женщин меньше, поэтому некоторые мужчины приезжают за невестами в Россию. В целом норвежец был хорош. И не только благодаря неоспоримому бонусу в виде пожизненного Шенгена. Он и ростом выдался, и русский учит, и свитер у него с косичками, и Берлин любит. К несчастью, просьба сфотографировать на мобильный его настораживает. Норвежец пересаживается к следующей претендентке со своим лучезарным «Do you speak English?»



Пересев за мой стол, он спешит сообщить, что устал и говорить больше не намерен, зато собирается выслушать всё, что у меня наболело.



Тут стоит отметить, что мужчин явно не хватает и девушкам приходится сидеть в ожидании и болтать. Моя соседка разочарованно обмахивается листком с минусами. Повернувшись ко мне, она как бы невзначай замечает: «Девушка, по-моему, вы очень нравитесь фотографу (Фотографу The Village. — Прим. ред.), он постоянно вас снимает. Не пропустите. Вы можете стать его музой». «Обязательно», — пообещала я.

НЕЗНАКОМЕЦ № 4

Кандидат номер четыре полноват, весел и никак не может забыть разговор с предыдущей девушкой о каком-то гламурном клубе. Пересев за мой стол, он спешит сообщить, что устал и говорить больше не намерен, зато собирается выслушать всё, что у меня наболело. У меня болели только ноги от каблуков, надетых по глупости во имя поддержания образа «настоящей женщины». Тем временем я смотрю на его рыхлое и белое, как в классических романах XIX века, лицо и думаю, что он будет отличным среднестатистическим мужем с квартиркой в окружении супермаркетов и пригородом на выходные. «Недавно ездил в Пушкин, погодка отличная!» — решил взять инициативу в свои руки клубный тусовщик. Но тут звонит спасительный звонок.

НЕЗНАКОМЕЦ № 5

Пятый кандидат оказался инженером, лысоват и скудно одет. Пытаясь быть весёлым и незатейливым, он подсаживается к моему столику и тут же спрашивает, какие у меня увлечения. Отвечаю: «Плавание». Инженер задумывается и то ли примеряет кроль и брасс на себя, то ли еще что представляет, но в итоге выносит вердикт: «Нет, я плавать не люблю». Затем он рассказывает свою счастливую историю поиска работы, как он на пороге выхода из университета боялся, что устроиться по специальности не получится, и как внезапно всё разрешилось. Рассказ об этом постуниверситетском чуде занимает у инженера едва ли не две минуты, а затем я снова слышу: «Какие у тебя увлечения?» После звонка он, не скрывая, чертит мне плюс и перепрыгивает дальше.



Игорь бьет себя по колену, откидывается на спинку и подводит итог: «Я думаю, что люди воплощают собой именно то качество, которое они на самом деле считают отрицательным, а?»

НЕЗНАКОМЕЦ № 6

Шестой человек по имени Игорь — хорошо сложенный, но с остатками подростковых проблем на лице, вальяжно сидит, поправляя ворот свитера. Деловито сощурив левый глаз, он как бы невзначай спрашивает, какое качество я ценю в людях. Ответ «юмор» его явно не удовлетворяет, тогда Игорь щурит правый глаз и спрашивает уже серьезней: «А какое качество ты в людях ненавидишь?» «Снобизм», — рапортую я. Игорь бьет себя по колену, откидывается на спинку и подводит итог: «Я думаю, что люди воплощают собой именно то качество, которое они на самом деле считают отрицательным, а?» Привет тебе, Игорь. Как видишь, ты был прав.

НЕЗНАКОМЕЦ № 7

Последний кавалер кажется единственным адекватным на всей этой ярмарке надежд. У него ни изначальных претензий к женщинам, ни больного самолюбия. Выглядит обычно, улыбается не натянуто. И пусть он даже рассказывает зачем-то, что не может пить алкоголь, у него больной желудок и по жизни он занимается ремонтом квартир, от меня он получает свой плюсик.