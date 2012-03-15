



Шаг 2. Подайте заявку в администрацию. Если предполагаемая численность участников — больше 500 человек, место проведения входит в список специально оговоренных в постановлении правительства (Дворцовая и Пионерская площади, Невский проспект, Стрелка В.О. и т.д.), а шествие пересекает границы районов — с заявкой надо идти в городской Комитет по законности и правопорядку. В остальных случаях обращайтесь в его районное отделение. В заявке надо оговорить тематику, место, время и количество предполагаемых участников мероприятия. Заявка на митинг подается не раньше чем за 15 и не позже, чем за 10 дней до него. На массовый пикет документы подаются за 3 дня до его проведения. В случае митинга или шествия ответа властей придется ждать 5-6 дней. Если вы хотите провести шествие, то вам нужно будет указать его маршрут. Справка: В четвертом подъезде Смольного дворца находится окно для корреспонденции, куда надо подавать заявки на митинг и приезжать за официальным ответом на них. Работает по будням с 9 до 18 часов (в пятницу — до 17).

Николай Артеменко: «В случае если на митинге не используется звукоусилительная аппаратура, то власти не могут отказать в его проведении гражданам, так как любое подобное мероприятие вписывается в рамки 31 статьи Конституции, и участники лишь обязаны уведомить власти о месте и времени проведения митинга, а они, в свою очередь, обязаны предоставить охрану в виде полицейских. Поэтому подобные мероприятия носят исключительно уведомительный характер, но, к сожалению, в Смольном это постоянно игнорируется и митинги запрещаются, либо для их проведения предлагаются такие места, где скопление людей равно или стремится к нулю, вроде «Сада Чернышевского».