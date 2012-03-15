Как организовать собственный пикет, митинг и шествие Митинги и пикеты — эффективная форма выражения протеста и неотъемлемая часть городской жизни. The Village подготовил пошаговую инструкцию для тех, кто решил, за что выступать, но пока не знает как.
На волне подъема гражданской активности The Village узнал, чем отличается митинг от пикета, поговорил с организаторами городских протестов и подготовил пошаговую инструкцию для тех, кто решил во что бы то ни стало публично отстаивать свою позицию.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Пикет
Самый простой способ заявить о себе — одиночный пикет. Вы можете выйти с плакатом практически в любое место в городе и заявить о чем угодно. На него не нужны ни разрешения властей, ни санкции от администрации учреждения, рядом с которым вы будете бастовать. Опасаться стоит только провокаторов, которые могут встать рядом с вами и превратить одиночный пикет в массовый, для которого уже нужно согласование.
Массовый пикет
На массовый пикет люди могут приходить с плакатами, разговаривать и даже петь, но без сцены, усилителей или громкоговорителей. Как только они появляются, массовый пикет превращается в несанкционированный митинг и, как правило, быстро пресекается сотрудниками полиции.
Митинг
Самая популярная форма самовыражения у политиков и гражданских активистов требует разрешения районной, а иногда и городской администрации. Отличается от массового пикета тем, что здесь можно и поставить большую сцену, и включить микрофон. Отдельная форма — несанкционированные митинги. Разрешения властей на их проведение не требуется. Требуется только смелость и желание провести вечер в отделении полиции за нарушение одной из двух статей КоАП: 19.3 («Сопротивление сотрудникам полиции», предполагает арест до 15 суток) или 20.2 («Нарушение общественного порядка», штраф до 1000 рублей).
Шествие
Как правило, заканчивается митингом. Отличается от него тем, что помимо площадей или отдельных участков улиц предполагает перекрытие, как минимум, большого участка тротуара. А, например, 1 мая власти всегда перекрывают Невский проспект.
КАК УСТРОИТЬ ПИКЕТ
Одиночный пикет не требует санкции властей. О нем даже не надо уведомлять официальных лиц.
Шаг 1. Выберите место. Пикетировать можно не везде. Закон запрещает устраивать пикет около «особо опасных объектов». В их число входит, например, метро, железная дорога, производственные объекты, тюрьмы. К тому же, нельзя выйти с плакатом к резиденции главы государства. В Петербурге это Константиновский дворец в Стрельне.
Шаг 2. Возьмите с собой документы. Если вы участвуете в пикете, то при себе надо иметь паспорт.
Шаг 3. Приходите в одиночку. Никто не должен стоять рядом или поддерживать вас каким-либо другим способом. Помните о возможных провокациях. Они проходят по стандартной схеме: к пикетчику подходит человек и начинает его активно — словом или действием — поддерживать. С точки зрения полиции, это уже массовый пикет и его нельзя проводить без санкции городских властей.
Можно
Нельзя:
Николай Артеменко, активист Независимого студенческого совета СПбГУ: «Пикет организовать не проблема. Достаточно найти удобное место, главное, чтобы в тридцати метрах от метро и вдали от таких объектов, как Смольный или Полпредство. Желательно, чтобы весь реквизит был на пикетирующем, дабы не возникло проблем с правоохранителями, которые могут придраться, что, мол, никаких посторонних вещей рядом. У меня была такая проблема, когда мы устраивали пикет против «захвата» Аничкова дворца коммерсантами. Я изображал художника, рисующего на мольберте плакат «Питер без Матвиенко». Полицейские придрались к мольберту, попросили либо взять его в руки, либо убрать вообще. Если в одиночном пикетировании принимают участие несколько человек, то стоять надо на расстоянии в 30 метров. Это расстояние нигде не прописано, но полицейские почему-то всегда настаивают на этой цифре».
Владимир Волохонский, организатор шествия оппозиции 24 марта: «Надо для начала определиться, для кого делается акция: для себя, для СМИ или для всех. В первых двух случаях можно спокойно выходить в любое, даже самое безлюдное место».
КАК УСТРОИТЬ МАССОВЫЙ ПИКЕТ,
МИТИНГ ИЛИ ШЕСТВИЕ
Массовый пикет легче согласовать, чем митинг или шествие, однако он сильно ограничит вас в способах общения с публикой. За получение возможности докричаться до прохожих на соседних улицах во время митинга придется дольше ждать и идти на большие компромиссы с властями. Подать заявку на массовый пикет, митинг или шествие может любое физическое лицо.
Шаг 1. Прочтите 31 статью Конституции РФ и Федеральный закон №54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
Шаг 2. Подайте заявку в администрацию. Если предполагаемая численность участников — больше 500 человек, место проведения входит в список специально оговоренных в постановлении правительства (Дворцовая и Пионерская площади, Невский проспект, Стрелка В.О. и т.д.), а шествие пересекает границы районов — с заявкой надо идти в городской Комитет по законности и правопорядку. В остальных случаях обращайтесь в его районное отделение. В заявке надо оговорить тематику, место, время и количество предполагаемых участников мероприятия. Заявка на митинг подается не раньше чем за 15 и не позже, чем за 10 дней до него. На массовый пикет документы подаются за 3 дня до его проведения. В случае митинга или шествия ответа властей придется ждать 5-6 дней. Если вы хотите провести шествие, то вам нужно будет указать его маршрут.
Справка: В четвертом подъезде Смольного дворца находится окно для корреспонденции, куда надо подавать заявки на митинг и приезжать за официальным ответом на них. Работает по будням с 9 до 18 часов (в пятницу — до 17).
Шаг 3. Приготовьтесь к компромиссам с властями. Власти могут не дать вам занять понравившуюся площадку. Отказ в согласовании могут мотивировать проведением на заявленном месте детского праздника или неудобствами для прохода граждан. По закону вам должны предоставить замену. Будьте готовы к тому, что вместо площади в центре могут предложить небольшой сквер на окраине. Если такой вариант не устраивает, лучше либо изначально подавать заявку на несколько мест сразу, либо отказываться от предложенных властями вариантов и судиться. Практика показывает, что первый способ продуктивнее. Получить разрешение на шествие — сложнее всего. Как правило, администрация отказывает организаторам с формулировкой: «на улице, где предполагается шествие, производятся опасные для участников ремонтные работы».
Шаг 4. Заранее определитесь со списком выступающих. Практика показывает, что простые зрители устают после 1,5 часов, а СМИ, как правило, передают информацию только в первый час акции.
Шаг 5. Приготовьтесь к провокациям. На митинге «Нет призыву!» в мае 2011 года неожиданно появились провокаторы из прокремлевских организаций с плакатами, посвященными якобы американскому происхождению организаторов акции. На митинге КПРФ в апреле 2009 года «Молодая Гвардия» разбрасывала листовки с карикатурами на Геннадия Зюганова. Таких случаев много. Основная задача — не поддаваться на провокации, потому что дальнейшие события полиция может счесть потасовкой и попросить прекратить митинг либо задержать кого-то из его участников. На такой случай нужно всегда иметь с собой документы, удостоверяющие личность.
Основные нарушения организаторов митингов:
- «Превышение численности»: норма, абсурдность которой недавно признали власти Москвы, все еще действует в Петербурге. Организатор митинга может быть привлечен к штрафу за то, что на митинг пришло больше заявленного количества участников.
- «Несоответствие лозунга заявленной тематике». Например, в ходе шествия либеральной оппозиции в мае 2010 года власти были вынуждены остановить колонну и окружить ее сотрудниками МВД, так как, по их мнению, лозунг «Матвиенко – в отставку!» не соответствовал заявленной тематике шествия: «защита прав граждан».
- Нарушение регламента». Например, в Петербурге организаторы митингов постоянно забывают о том, что должны носить отличительные знаки во время мероприятия. Это нарушение может стать причиной прекращения митинга.
МЕСТА
ПОПУЛЯРНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПИКЕТОВ:
Пешеходная территория у Гостиного Двора: на ней, например, проходили акции в защиту Олега Кашина.
Территории около судов и отделений полиции, где находятся задержанные на митингах: особенно стали актуальны после массовых арестов на несанкционированных акциях в марте 2012 года.
Архитектурные объекты, находящиеся под угрозой сноса: сюда выходят преставители градозащитных огранизаций.
ПОПУЛЯРНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ МИТИНГОВ И МАССОВЫХ ПИКЕТОВ:
Пионерская площадь
Кто митингует: представители либеральной оппозиции, противники реформ в области образования и здравоохранения, студенческие активисты, националисты. Именно на Пионерской площади прошли самые массовые акции в декабре 2011 года.
Власти охотно соглашаются выделить эту площадку, которая может вместить до нескольких десятков тысяч горожан и находится в двух шагах от метро в центре города.
Площадь Сахарова
Кто митингует: представители либеральной оппозиции, националисты, студенческие активисты.
Достаточно вместительна и находится в центре города, но далеко от метро. Название ее символично — в честь одного из символов оппозиции советских времен — диссидента Андрея Сахарова.
Площадь Ленина
Кто митингует: коммунисты и социал-демократы.
Вместительная площадка и, по понятным причинам, излюбленное место левой оппозиции. Тут находится памятник Ленину, поврежденный хулиганами в 2009 году. Является отправной точкой для ежегодного шествия коммунистов к «Авроре» 7 ноября.
Сад Чернышевского
Кто митингует: анархисты, националисты.
Идеально подходит для небольших митингов с конкретными целями, вроде освобождения арестованных «защитников Химкинского леса». Плох тем, что расположен вдалеке от оживленных улиц и происходящее видят только случайные прохожие или мамы с детьми на соседней площадке. Еще один минус — прямо за углом находится отделение полиции.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ МИТИНГОВ
Конюшенная площадь
Стала конечной точкой для массовых шествий «За честные выборы» в феврале 2012 года.
Исаакиевская площадь
В 1989 году была первым местом в Ленинграде, где прошел некоммунистический митинг. В марте 2012 г. здесь были самые массовые задержания в Петербурге за последние 5 лет.
Дворцовая
ПОПУЛЯРНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ МИТИНГОВ В МОСКВЕ
Триумфальная площадь
Стала символом борьбы за свободу собраний в Москве. Здесь в течение нескольких последних лет по 31 числам проходили несанкционированные митинги в защиту 31 статьи Конституции, дающей право собираться мирно без оружия. Чаще всего московские власти отказывали заявителям и митинги жестко разгоняли.
Чистопрудный бульвар
Раньше был популярен для проведения малочисленных акций коммунистов и левых движений. Здесь же несколько раз проходили акции в память Анны Политковской. Отсюда же 5 декабря 2011 года началось протестное движение в Москве, когда на акцию «За честные выборы» неожиданно пришло больше трех тысяч москвичей.
Васильевский спуск
Здесь митингуют исключительно в поддержку действующей власти. У Кремля отмечалась победа «Единой России» на выборах в Госдуму 2007 года. Сюда же в 2008 году вышли новоизбранный президент Медведев с коллегой по тандему Владимиром Путиным под хит группы «Любэ». Теперь Васильевский спуск включен в число мест, в которых можно митинговать только по разрешению главы государства.
Болотная площадь
Прежде здесь проводились небольшие митинги прокремлевской молодежи, но после парламентских выборов именно Болотная стала символом всего протестного движения, хотя позже митинги проходили также на проспекте академика Сахарова, на Пушкинской площади и Новом Арбате.
Манежная площадь
В конце 80-х Манежная площадь была была более вместительной, поэтому здесь проходили, например, стотысячные митинги против ГКЧП. После реконструкции площадь стала крайне неудобной, поэтому акции проводились на ней редко. Затем в декабре 2010 года здесь прошла стихийная акция националистов, разгневанных убийством фаната «Спартака» Егора Свиридова. Последний митинг состоялся на Манежке 5 марта — прокремлевские движения вышли поздравить с победой Владимира Путина и «отстоять выбор, сделанный россиянами».
Комментарии
Я хочу организовать зомби-парад. Он относится к шествию? Я не планирую ничего пропагандировать или кого-то агитировать. Кто-то знает какие я должен предпринять действия?
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