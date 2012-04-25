Международная организация гражданской авиации (ИКАО) каждый год регистрирует около пяти тысяч случаев столкновения самолётов и вертолётов с птицами во всём мире. Для предотвращения аварий при каждом аэропорте работает отряд орнитологов, который ежедневно следит за тем, чтобы птицы не мешали самолётам. The Village побывал в аэропорту Пулково и узнал, как можно использовать диско-шары для отпугивания пернатых, чем отличается лазерная пушка от газовой и почему сокол эффективнее ястреба.

Справка: На большой скорости даже совсем маленькая птица может представлять серьёзную опасность для самолёта. Чаще всего птицы выводят самолёт из строя, попадая в двигатель и повреждая его детали при взлёте и посадке, но случаются и масштабные столкновения, в которых могут принимать участие целые стаи (до 100 птиц).

ЧАСТОТА СТОЛКНОВЕНИЙ

С РАЗНЫМИ ВИДАМИ ПТИЦ

ГРУППА АВИАЦИОННОЙ ОРНИТОЛОГИИ

АЭРОПОРТА ПУЛКОВО

Год основания: 1986 | Работников: 13 | Патрульных авто: 5

В 1983 году в штате аэропорта Пулково впервые появилась должность инженера-орнитолога. Но официально годом создания специальной орнитологической службы считается 1986-й. В этом году на помощь инженеру в аэропорт пригласили двух специалистов по хищным птицам. Сегодня в постоянном штате борьбы с пернатыми 13 человек. Это руководитель группы с говорящей фамилией Соколов, три инженера-орнитолога, мастера, проводящие дежурство на полосах, и два специалиста по хищным птицам.

ЧАСТИ САМОЛЁТА,

В КОТОРЫЕ ПОПАДАЮТ ПТИЦЫ

Главная задача орнитологической службы — сделать территорию аэропорта как можно менее привлекательной для птиц. Для этого сотрудники регулярно вырубают кустарники, осушают заболоченные участки и убирают мусор, чтобы ликвидировать места гнездования и кормёжки. Открытый водоём на территории Пулкова покрывают специальной сеткой — это единственный способ отвадить водоплавающих птиц. С наступлением весны у пулковских орнитологов прибавляется работы: количество птиц в городе и окрестностях увеличивается в связи с весенней миграцией, а значит, растёт потенциальная опасность их столкновения с самолётами при взлёте и посадке.

ОТПУГИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

В Пулкове для отпугивания пернатых используют как новейшие технические средства, так и традиционные методы — хищных птиц.

Шумовые

( биоакустические посты, шумовые газовые пушки ) Световые

(светоотражающие шары, лазерные пушки) Хищные птицы

ШУМ

Биоакустические посты. В аэропорту Пулково установлено по 13 биоакустических постов на каждой полосе. Пост представляет собой специальную конструкцию, способную издавать отпугивающие сигналы: для каждого вида птиц предусмотрен свой особенный звук. Установка оснащена видеокамерой с углом обзора в 360 градусов, чтобы за ситуацией на взлётных площадках можно было наблюдать с экрана ноутбука.

Шумовые газовые пушки. Такие пушки чаще всего работают в автоматическом режиме. С помощью датчиков они определяют количество пернатых вокруг и в зависимости от обстановки производит от одного выстрела в 10 минут до двух-трёх в минуту. Также пушки используются для точечных операций. Например, когда нужно прогнать из аэропорта залетевшую стаю.

СВЕТ

Портативные лазерные пушки. Пушки действуют по принципу лазерной указки и отпугивают птиц концентрированными пучками света. Правда, в арсенал орнитологической группы пулковского аэропорта новое оснащение поступит только в июне этого года.﻿

Светоотражающие шары. Фактически это большие диско-шары, отражающие солнечный свет. Они воздействуют на зрение птиц, дезориентируют их и отпугивают. Всего на территории аэропорта установлено около 20 таких шаров.

ХИЩНИКИ

Для борьбы с нежелательными гостями в Пулкове используют специально обученных соколов, сапсанов и балобанов. Пролетая на большой высоте, сокол способен распугать птиц в радиусе одного-двух километров. Ястребы летают невысоко, на высоте примерно 200-300 метров, поэтому их обычно используют для разгона небольших стай. Большой проблемой для пулковских орнитологов является южная городская свалка на Волхонском шоссе, где чайки и вороны ищут корм.