Пассажиры

Обычно порядок цен был такой: 800 рублей до Камппи, 1 000 — до аэропорта Вантаа, 1 200 — до адреса (я сейчас поинтересовалась: по ценам ничего не изменилось, в этом плане ни появление официального Lux Express, ни рост евро не повлияли). Совет для тех, кто хочет сэкономить 200 рублей: если вы едете до Вантаа и знаете, что кто-то ещё в маршрутке едет до аэропорта, говорите: «Я до центра», — а выходите в аэропорту, никто проверять не будет.

Клиенты-шоперы с нами ездили не так часто: они в основном пользовались большим дешёвым (600 рублей) автобусом, рядом с ним всегда толпились очень жадные тётки с огромными сумками. Нас больше любили айфонщики — барыги, которые покупали айфоны в Хельсинки и перепродавали в России. Например, был такой айфонщик Женя, мы его по утрам оставляли спать с нами в автобусе. Он уговорил меня брать «наборы» (это два айфона — стоимость укладывалась в полторы тысячи евро). Сфотографировал мой загранпаспорт с данными, чтобы оформить доверенность. Айфон обязательно на кого-то регистрировали, на финской границе его надо было декларировать. Под конец работы в компании этот Женя мне страшно надоел, так что я заартачилась: «Платите тысячу за проезд — тогда повезу». Деньги мне были не нужны, просто хотелось отомстить. Всего 200 рублей разницы (проезд стоил 800)! Но он закатил скандал, мы разругались, больше его не видела.

Ещё запомнился один пьяный, который купил какую-то недвижимость в Испании и ехал туда из Петербурга. И вот по нему почему-то видно, что эти деньги он не заработал, а украл. Он всю дорогу докапывался: «А мою девушку зовут как вас. А куда вы едете? А я купил дом в Испании». Фу.

Однажды с нами ехал батюшка. Я подхожу к нему: «Провезёте сигареты?» Он ничего не ответил, просто отвернулся. Едем — он видит, что никто не хотел его оскорбить, и вдруг проникся любовью ко мне. Подходил потрепаться: рассказал, что едет впервые, английского не знает, утром — обратно. Видимо, визу хотел откатать. И вроде нет с ним проблем, но такая липучка. Приехали мы в субботу утром: финская молодёжь ещё кутит, много пьяных. И вот батюшка этот начинает доставать: «А куда тут можно сходить?» Кое-как спряталась от него в «Макдоналдсе». Утром отправляла первую маршрутку с Камппи. Батюшка пришёл (со словами «Моя спасительница!»), я его посадила в крафтер и пошла ловить других пассажиров. И тут, видимо, кто-то ему шепнул, что в большом автобусе проезд на 200 рублей дешевле, и он, ни слова не сказав, быстро со своими котомками перебежал туда. А мне ведь нужно контролировать, сколько в крафтере свободных мест. Нехорошо вышло.

Есть ещё категория туристов, которые едут в Хельсинки на секс: обычно на выходные, они пользуются последним рейсом в пятницу. Как правило, это влюблённые пары. Их сразу видно. Они едут провести пару дней в каком-нибудь дорогом отеле: валяются в номере все выходные, некоторые успевают погулять по городу. Например, был немолодой спортсмен, хорошо одетый, привлекательный; он ездил с девушкой-блондинкой. Была пара — оба модельной внешности: длинные ноги, отличные фигуры. В последнее время туристы, держащиеся за ручку, стали попадаться чаще.