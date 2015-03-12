Ложные вызовы и неадекватные больные

Ложных вызовов приблизительно треть от общего числа: скучающие старушки, алкоголики, истерики, симулянты. Примеров множество. Звонок: пациентка, 67 лет, испытывает боль в груди, чувство страха, головокружение. Первая мысль у диспетчера: инфаркт. Говорим пациентке принять нитроглицерин и сразу же выдвигаемся по адресу. На месте нас ждёт одинокая старушка, страдающая от нехватки общения. Никакой боли и инфаркта у неё, разумеется, нет. Только незначительно повышенное давление.

Бабушки — это наша чума. По моим наблюдениям, многим пожилым женщинам скучно, при этом в поликлиники ходить лень, поэтому они штурмуют звонками скорую помощь, а те их кормят таблетками, успокаивают, меряют давление и просто развлекают. Отказать в вызове мы не имеем права, и они этим сознательно пользуются. Вступать с бабушками в спор и пытаться их вразумить бесполезно. Большинство из них постоянные клиенты, которых мы навещаем по несколько раз в месяц. Они часто пытаются всучить варенье с мёдом, напоить чаем или накормить обедом. Иногда, если есть перерыв в вызовах, мы соглашаемся.

Бывает, что звонят симулянты. Вызов: молодая женщина, приступ, закатываются глаза и текут слюни. По адресу нас ожидают молодой человек и развалившаяся на кресле, с раскинутыми в разные стороны руками, девушка. С первой же секунды определяем, что никакого приступа у девушки нет — она, скорее всего, решила нагнать страху на своего бойфренда. Даём понюхать нашатырь и едем дальше.

В моём районе был пациент, которого знала вся станция и ближайшие поликлиники, — неврастеник. Вечный больной, постоянно сам себе придумывающий новые диагнозы. Приходилось стабильно раз в неделю ездить по очередным высосанным из пальца вызовам. То живот болит, то сердце колет, то голова разрывается.

Крайне неадекватны люди, которые рассказывают о своих бесчисленных аллергиях на лекарства, вот только на какие именно — они не помнят. Пару раз были случаи, когда, начитавшись о страшных заболеваниях, люди находили их симптомы у себя и в панике вызывали скорую. К категории неадекватов относятся и люди из разряда «я тоже врач», которые пытаются нас поучать, раздавать «ценные советы», пропускают мимо ушей всё, что мы говорим, а на деле если и имеют отношение к медицине, то максимум в качестве санитарки в ближайшей больнице. Суровых мамаш и папаш, готовых с кулаками наброситься на врачей с криками «у ребёнка насморк, почему вы так долго ехали?», заносим туда же. Помимо них очень раздражают те, кто звонит по пустякам, вроде «температура 37,1 два дня держится».