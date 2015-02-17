В Санкт-Петербург я вернулся только из-за работы. Компания предложила выбор: Москва или Питер. Разницы в деньгах нет. Но в Петербурге жить намного дешевле и при этом намного лучше. Тут я снимаю квартиру в самом центре города за деньги, на которые будет сложно что-то найти хотя бы в Подмосковье. Соответственно, здесь я хожу на работу пешком, а в Москве ехал бы час-полтора.

Родился, вырос и закончил школу (ФМЛ №30. — Прим. ред.) здесь, в Санкт-Петербурге. Это всё заняло 17 лет. Потом надо было продолжать учёбу. Выбор специальности не стоял: давно решил, что это будет физика. Оставалось выбрать вуз, и подвернулась идея поступить в МГУ. Ну и поступил в 2006 году.

В 2012-м выпустился и поступил в аспирантуру того же физического факультета. Через полтора года занялся программированием в свободное время. Ещё через год устроился на подработку программистом, что не мешало занятиям в аспирантуре. А ещё через полгода появилось предложение в Санкт-Петербурге, которое я с радостью принял. Аспирантуру пришлось бросить спустя почти три года. Не жалею потраченного времени, но и не жалею, что ушёл.

Про отношение к городам вообще сложно что-то сказать. Я никак не позиционирую их для себя. Помню только совершенно отчётливо, что при переезде из Петербурга в Москву не почувствовал никакой разницы: по сути, везде дома, дороги, метро, магазины и люди. Года через три заметил, что в Санкт-Петербурге люди по улицам медленнее ходят, чем в Москве. Пожалуй, других различий я не нахожу.

Не исключаю, что в будущем могу вернуться в Москву или отправиться жить куда-нибудь ещё.