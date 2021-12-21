«Чашка кофе может спасти кому-то жизнь»

Минутка благотворительной философии

Благотворительность — это, в первую очередь, не деньги, а помощь знаниями, навыками, временем. И порой она ценней, чем финансовый вклад. Если волонтер оказывает помощь на дому и посещает семьи, мы заключаем с ним договор добровольца, чтобы не навредить нуждающимся. Вся остальная помощь осуществляется по желанию. Очень важно, чтобы был ресурс помогать. То есть сначала благотворительность должна быть направлена на себя. Когда внутри и снаружи полная чаша, можно помогать другим людям. Тот, кто может накормить и материально, и духовно себя и своих детей, готов оказывать ту помощь, которая принесет удовольствие и удовлетворение и ему, и подопечному. И будет во благо обоим. Помогать во благо другим и себе — вот наш девиз.

Все истории благотворительности душераздирающие. Но моя задача —развивать позитивную благотворительность. Я хочу, чтобы помощь осуществлялась не через слезы и страдания, а через радость. По себе знаю, когда я помогала, видя вопиющие ситуации, боль и осадок оставались в моей душе надолго. А вот тех людей, кто еще не созрел, но помогать хочет, торопить нельзя. Все мы разные, и каждый имеет право помогать или не помогать. У всех свое время и выбор, нужно уважать друг друга. Но раскрыть доброту мы способны в любом.

Я не согласна, что благотворительностью занимаются только люди, которые столкнулись в своей жизни со сложными ситуациями. У нас в организации помогают абсолютно разные люди, с разными историями, доходом, интересами и составом семьи. Кто-то на своей шкуре знает, что такое боль, кто-то — нет. Безусловно есть те, кто травмирован, и те, кто пришел к нам с личным горем. Но у все у них есть непреодолимое желание помогать и творить добро. Не всегда это через боль и горе! В случае наших волонтеров и команды, все проходит через любовь и сострадание.