«Чашка кофе может спасти кому-то жизнь» Кто в Сочи занимается благотворительностью, и как можно помочь тем, кто нуждается
Что такое благотворительность? Какой в ней смысл? Зачем делиться деньгами, вещами, временем, чувствами? Эти вопросы задают многие. Они же ссылаются на государство, которое должно помогать нуждающимся и решать их проблемы. Но находятся и те, кто не философствует, не уповает на власть, а действует. Редакция The Village Юг поговорила с такими и узнала, много ли в Сочи тех, кому нужна помощь, и что нужно сделать, чтобы ее оказать.
Юлия Арифулова
Основатель и руководитель благотворительной организации «Скорей Добрей»
Я родилась в Одессе и прожила там до семи лет. Потом дедушку отправили в геологоразведку в Якутию, и он забрал нашу семью с собой. После окончания школы уехала поступать в Хабаровск, в Дальневосточный университет на специальность «Социальная работа». В 2009 году переехала в Сочи, так как дедушка с бабушкой ушли на пенсию и выбрали для жизни похожий по климату город на Одессу. Я перевелась и последний год обучения оканчивала уже в Сочинском государственном университете, с восьмимесячным сыном на руках.
Сейчас у меня четверо детей, я нахожусь в декрете и плотно занимаюсь благотворительностью. Работала в юридическом отделе Управления делами президента, но возвращаться туда не планирую. Мой фонд «Скорей Добрей» за время, пока я нахожусь дома, разросся до тех масштабов, о которых я мечтала. Дальше — больше. Это призвание, это то, чем я хотела заниматься всегда.
Про путь в благотворительность
Благотворительность сопровождает меня всю жизнь. Когда я была маленькой, нас окружало очень много неблагополучных соседей, которым помогали мои родители. Иногда мы даже забирали на день детей из этих семей, чтобы их вымыть, накормить и привести в порядок. Всегда с папой помогали людям и никогда не проходили мимо тех, кто нуждался в помощи.
Моя осознанная благотворительность началась с кошек, собак, которых я брала с улицы и тащила домой. Это были раненные животные. В Хабаровске мы периодически ездили в детский дом, я помогала людям на районе: отдавала вещи, одежду, что-то делала по хозяйству. Дальше — Сочи. Здесь очень много людей, которым нужна помощь. В начале точечно взяла под опеку девушку с детьми, бабушку. Потом ушла работать в администрацию, у меня родилась дочка, и я стала участвовать в акциях и благотворительных фондах.
Как появился фонд «Скорей Добрей»
Пять с половиной лет назад моя знакомая координировала благотворительный фонд в Краснодаре «Клуб добряков». Мне откликнулся этот проект, и я взялась за него в Сочи. Это был толчок для благотворительности другого уровня. Ко мне начали присоединяться люди. Но «Клуб добряков» мог проводить только акции и мероприятия, а помощь людям в наших краях нужна была в большом количестве, и не только развлекательная. Мы ее организовали, и уже за полгода у нас под опекой образовалось почти 60 семей. Так и открыли свою собственную организацию «Скорей Добрей».
Про фонд «Скорей Добрей»
Идея создать фонд появилась из необходимости, из нужд граждан нашего города. «Скорей Добрей» оказывает помощь почти всем категориям нуждающихся — такое решение мы приняли сразу. Мы не можем помогать, например, только людям с инвалидностью, а погорельцам или беженцем — нет. Это уже не благотворительность получается. Официально «Скорей Добрей» существует уже третий год. За это время мы стартанули как ракета. У нас сейчас около 80 волонтеров и 15 человек в основной команде: есть психолог, юрист, бухгалтер, координаторы, фотограф, человек, который отвечает за сайт. О нас узнают через знакомых, друзей, социальные сети. Мы помогаем и творим добрые дела бесплатно. Но это пока. Такие дела, конечно, должны поощряться.
Кому помогает фонд «Скорей Добрей»
Мы помогаем взрослым и детям с ограниченными возможностями здоровья. У нас есть проект «Забота о взрослых с инвалидностью». Его координирует Светлана Прокопенко, у нее ДЦП с рождения. Светлана как никто другой понимает нужды подопечных. Также мы помогаем женщинам в кризисных ситуациях: мамам с детьми, которые остались без всего, жертвам домашнего насилия. Детям, изъятым из семей до решения суда. Одиноким пожилым людям, даже если они здоровы. В точечных случаях — погорельцам, беженцам, городским больницам, а именно хоспису, дому престарелых, дому малютки.
Мы расставляем по городу коробки, в которые собираем игрушки. Потом отвозим их в педиатрию городской больницы. Там дети за процедуру могут взять себе понравившуюся игрушку. Единственное требование при сборе — чтобы все игрушки были новые, а так как возраст детей в больницах составляет от 0 до 18, поэтому приносить можно все, что угодно: от погремушек до книг.
Сейчас у нас 17 акций помощи: продуктами, одеждой, лекарствами. Среди них автоволонтерская, юридическая, психологическая помощь, благотворительные фотосессии, няня на час. Мы делаем детям с ОВЗ торты, устраиваем для их мам день красоты. Сотрудничаем со сферой общепита, проводим уроки добра в детских садах, школах, университетах — рассказываем в игровой форме, что такое благотворительность.
У нас есть благотворительная ярмарка — проект «Добро летит», где мастера Сочи и других городов выставляют свои работы, а вырученные средства с продажи переводят на расчетный счет «Скорей Добрей» в помощь нашим подопечным. В глобальных планах привлечь детей, которые находятся в исправительных учреждениях, открыть кризисный центр для женщин с детьми, жертвам насилия, реабилитационный центр для взрослых с инвалидностью. Как раз сейчас на эти проекты ищем инвестора.
Минутка благотворительной философии
Благотворительность — это, в первую очередь, не деньги, а помощь знаниями, навыками, временем. И порой она ценней, чем финансовый вклад. Если волонтер оказывает помощь на дому и посещает семьи, мы заключаем с ним договор добровольца, чтобы не навредить нуждающимся. Вся остальная помощь осуществляется по желанию. Очень важно, чтобы был ресурс помогать. То есть сначала благотворительность должна быть направлена на себя. Когда внутри и снаружи полная чаша, можно помогать другим людям. Тот, кто может накормить и материально, и духовно себя и своих детей, готов оказывать ту помощь, которая принесет удовольствие и удовлетворение и ему, и подопечному. И будет во благо обоим. Помогать во благо другим и себе — вот наш девиз.
Все истории благотворительности душераздирающие. Но моя задача —развивать позитивную благотворительность. Я хочу, чтобы помощь осуществлялась не через слезы и страдания, а через радость. По себе знаю, когда я помогала, видя вопиющие ситуации, боль и осадок оставались в моей душе надолго. А вот тех людей, кто еще не созрел, но помогать хочет, торопить нельзя. Все мы разные, и каждый имеет право помогать или не помогать. У всех свое время и выбор, нужно уважать друг друга. Но раскрыть доброту мы способны в любом.
Я не согласна, что благотворительностью занимаются только люди, которые столкнулись в своей жизни со сложными ситуациями. У нас в организации помогают абсолютно разные люди, с разными историями, доходом, интересами и составом семьи. Кто-то на своей шкуре знает, что такое боль, кто-то — нет. Безусловно есть те, кто травмирован, и те, кто пришел к нам с личным горем. Но у все у них есть непреодолимое желание помогать и творить добро. Не всегда это через боль и горе! В случае наших волонтеров и команды, все проходит через любовь и сострадание.
Про конкуренцию
В Сочи очень отзывчивые люди, которые участвуют в благотворительности. Мы всегда все сборы закрывали вовремя. Нам важно помогать всем: и взрослым, и детям. Но почему-то помогать взрослым люди откликаются менее охотно. Самый большой вклад был в размере 100 тысяч рублей, кто его сделал — мы так и не знаем. Человек решил остаться неизвестным. Но кто бы он ни был, я ему очень благодарна, он помог махом закрыть сбор, который тянулся очень медленно.
В благотворительности нет конкуренции, поэтому мы часто помогаем другим организациям и проводим с ними совместные проекты. Чем больше подобных сообществ — тем меньше нуждающихся. Ко мне как-то обратились ребята, которые хотели открыть свою собственную благотворительную организацию. Я с удовольствием поделилась с ними всеми своими знаниями.
Как обратиться в фонд «Скорей Добрей»
В Сочи очень много отзывчивых людей. Часто обращаются желающие помочь. Помогают разные люди: от простых мам в декрете до предпринимателей. Помогают даже целыми семьями. Присоединиться к нам очень просто: можете написать в директ @skoreidobrei, оставить заявку на сайте skoreidobrei.ru или позвонить по телефону +7 (995) 005-14-11.
В «Скорей Добрей» уже более 500 подопечных семей. И помощь у нас не разовая, а регулярная. Если к нам обращается нуждающийся человек, он заполняет анкету, присылает нужные документы, а мы вносим его в базу данных. Теперь этот человек всегда в списке получателя помощи. Он может обратиться в любое время, принять участие в акциях и во всех проектах. Все наши подопечные под крылом организации на постоянной основе.
Евгения Суфиянова
Организатор фестиваля Gastreet, организатор благотворительного проекта в Instagram @nefond_sufi
Я родом из Удмуртии. В Сочи приехала в 2009 году. Влюбилась, вышла замуж, создала семью и осталась в этом прекрасном городе. Сейчас я мама двоих детей, организатор нашумевшего фестиваля Gastreet и благотворительный деятель.
Про путь в благотворительность
Благотворительностью я начала заниматься случайно. В один момент поняла, что Instagram — хорошая платформа для добрых дел. Мои подписчики, их доверие, вовлеченность говорили о том, что надо действовать. Все, что бы я ни опубликовала, уходило далеко за пределы моего аккаунта. Люди хорошо реагировали, а я получала большой отклик. Но это была моя личная страница. Я задумалась о новой. Сейчас аккаунту @nefond_sufi больше двух месяцев, и он специализируется на помощи детям, которым отказали благотворительные фонды. Поэтому если вдруг вам захочется проявить благородство — на странице можно найти именно тех, кто в данный момент нуждается в нас.
То, что я делаю, назвать фондом нельзя. Даже в названии аккаунта это указано — «нефонд». У меня просто классные подписчики, которые откликаются на все, что я публикую, делают репосты и участвуют в помощи. А еще у меня есть благотворительный девиз: «Чашка кофе может спасти кому-то жизнь». Задумайтесь.
Благотворительные проекты
В мире очень много людей, которые нуждаются в нашей поддержке. Но если я каждый день буду выкладывать посты с просьбой о помощи, мы далеко не уедем. Поэтому за всех я не берусь и кому-то даже отказываю, но лишь тем, кто в фонды еще не обращался. Мы же помогаем точечно: копим деньги на билеты, инвалидное кресло, отдаем вещи. Я сотрудничаю с местным фондом «Скорей добрей». Ребята собирают вещи и увозят их нуждающимся людям. Бывают семьи, где не то, чтобы носить нечего, им есть нечего, нечем пеленать детей — такая помощь тоже нужна.
Как организатор фестиваля Gastreet я также сотрудничаю с благотворительным фондом «Счастье». Каждый год мы привозим одного или двоих человек из детских домов нашей страны. Но ребята едут не просто знакомиться с профессией, рестораторы берут их под свое крыло, а затем на работу. Так, один мальчик из маленького городка, который прожил в детском доме не один год, сейчас работает су-шефом в престижном ресторане в самом центре Москвы. То есть мы стараемся дать шанс на хорошую жизнь тем, кто сам бы не справился. Тоже своего рода благотворительность.
История про помощь
Однажды, ко мне обратилась мама маленького Ярослава из Кизнера. Мальчик родился без мочевого пузыря, и уже в своем юном возрасте перенес много полостных операций. К сожалению, в России ему ничем так и не смогли помочь. Но его мама не сдавалась и нашла доктора в Лондоне. Она каким-то чудом нашла деньги на лечение и отвезла сына англичанам. Ярославу сделали операцию: собрали мочевой пузырь из собственной ткани. Пузырь начал увеличиваться и расти. Сегодня мальчик живет полноценной жизнью, хотя до этого он весь был в трубках и не мог самостоятельно сходить в туалет. Моя помощь в этой истории заключалась в сборе средств на поездку. Причем мы собирали не только деньги, но и мили. Кто-то переводил даже бонусы. Ярослав уже второй раз съездил в Лондон, доктора подтвердили, что все прижилось, и ребенок может жить, как все мы.
Кому по силам благотворительность
Я из неблагополучной семьи. Все детство меня окружали пьющие люди, которые жестоко обращались со своими детьми. Я все это видела, но в силу своего возраста ничем не могла помочь. Возможно, сейчас я это компенсирую. Также есть множество людей, у которых было счастливое детство, они не знают серьезных проблем, но все равно посвящают свою жизнь благотворительности. Все зависит от человека, от его желания делиться своей радостью и возможностями. Если ты находишься в состоянии счастья, гармонии и готов поделиться с этим — делись! Если я понимаю, что в моих силах помочь — я помогаю.
София Минина
Перинатальный психолог, консультант по грудному вскармливанию, руководитель благотворительного волонтерского сообщества «Семьи Сочи»
Родилась я в Иркутской области, в городе Усть–Илимске. Окончила там школу с серебряной медалью и уехала поступать в Новосибирск. Получила высшее образование по специальности «Международные отношения». После университета, в 2005 году, переехала в Сочи. Причиной переезда стал сын, я хотела дать ему вечное солнце, чтобы была возможность наслаждаться жизнью и природой в любое время года.
15 лет назад я организовала в Сочи центр для будущих родителей по подготовке к родам и помощи по грудному вскармливанию. Основной целью было помочь будущим мамам и папам комплексно подготовиться к главному событию в их жизни — родить здорового ребенка и вырастить его счастливым. Почти пять лет у меня был женский клуб, миссией которого также было помогать женщинам стать счастливее, увереннее в себе и реализоваться в разных сферах жизни. Шесть лет я активно занималась общественной деятельностью и представляла интересы многодетных семей Сочи в Совете при администрации города. Сейчас я продолжаю заниматься общественными делами и делаю свои первые шаги в политику, чтобы эффективнее и масштабнее помогать многодетным семьям, малоимущим и нуждающимся.
Про путь в благотворительность
В благотворительность я пришла в 2018 году, когда выступала в Краснодаре на форуме «Осознанное материнство России». Организатор форума, Ольга Беседина, рассказала мне, как она помогает нуждающимся семьям и предложила заняться этим делом в Сочи. Скоро будет уже четыре года, как я начала искать на курорте тех, кому самостоятельно сложно справиться со сложившийся жизненной ситуацией. И не удивительно, что я их нашла.
Благотворительное сообщество
Мое благотворительное сообщество — это не фонд. Это движение, состоящее из нескольких мам, которые организовывают и оказывают помощь семьям в Сочи. На данный момент в нашем сообществе 90 подопечных семей со всего Большого Сочи: от Магри до Красной Поляны. Мы помогаем лекарственными препаратами, канцелярскими принадлежностями, вещами, мебелью, проводим полезные мастер-классы, пикники, праздники с угощениями и подарками. Устраиваем дни красоты: мамы нашего сообщества получают услуги бровиста или наращивают реснички абсолютно бесплатно. Второй год подряд у нас действует новогодняя акция, в рамках которой детям дарят желанные подарки от Деда Мороза.
Принять участие достаточно просто, главное — искренне хотеть помогать людям. Можно приобрести подарки детям, продукты, лекарственные препараты, оказать безвозмездно какие-либо услуги, можно отдать новые или б/у вещи и мебель, поучаствовать в текущих акциях нашего сообщества. В ближайшее время мы поедем на экскурсию в Абхазию — это путешествие для мам особенных детей и детей из неполных семей. Организовать такое мероприятие нам предложила абхазская туристическая фирма. Но мы открыты и для других интересных предложений.
Во время карантина мы объединились с волонтерскими движениями, чтобы оказать продуктовую помощь как можно большему количеству семей. К нам обращаются многодетные мамы, мамы с детьми с инвалидностью и те, кто в одиночку воспитывает свое дитя. У нас есть отдельный аккаунт в Instagram — @semyi_sochi — здесь можно посмотреть на всю нашу проделанную и текущую работу.
Кто занимается благотворительностью
Говорят, якобы благотворительностью занимаются те, кто сталкивался с подобными трудностями в своей жизни или сталкивались его родные и близкие, — я с этим абсолютно согласна. В нашем сообществе именно так. У меня пятеро детей, старший ребенок с инвалидностью. Когда у меня было четверо детей, я пережила развод, мне было очень трудно и морально, и финансово. Тогда мне помогали люди. Благодарность к каждому из них навсегда останется в моем сердце. Я на собственном опыте знаю, как непросто большим семьям, а тем более, если один или несколько детей в семье особенные. Нам приходится очень много трудиться, но далеко не всегда этого оказывается достаточно, даже для оплаты самых простых нужд первой необходимости.
Благотворительностью занимаются люди, которые хотят помогать другим, ничего не требуя и не ожидая взамен. Прошедшие сами или в данный момент проходящие какие-то трудности, знающие на собственном опыте все сложности, и понимающие, как много значит такая помощь и поддержка.
Как стать частью моего благотворительного сообщества
Мне можно позвонить по телефону +7 (918) 002-55-11 или написать в директ в Instagram: @sofiminina, @semyi_sochi. Всегда рада сотрудничеству! Давайте вместе помогать тем, кому это так необходимо.
Татьяна Квятковская
Член Клуба эффективных менеджеров в стоматологии и эстетической медицине, основатель семейной стоматологии «Жасмин», организатор благотворительных ужинов
У меня два высших образования в сфере экономики и управления. Обучалась я в Инновационном центре «Сколково». В свое время проходила множество тренингов и семинаров в сфере бизнеса, стоматологии, управления и менеджмента, в том числе в Америке и Европе. В один момент меня засосала трудовая рутина, и я решила заниматься тем делом, которое бы мне приносило только удовольствие. Так я открыла клинику своей мечты «Жасмин». Сейчас мы ежедневно дарим всем пациентам счастливые и здоровые улыбки. Конечно же, не обходится и без благотворительности.
Про путь в благотворительность
В благотворительность я пришла осознанно. Как только у меня начали появляться лишние деньги, то есть те, которые можно копить, а не распределять между оплатой квартиры, продуктов и прочих нужд, я решила связать свою жизнь с добрыми делами. Так мне подсказало сердце — начать проявлять заботу. Но то, что я делаю, нельзя назвать фондом. Я предпочитаю словосочетание «благотворительная инициатива», так как это моя добрая воля и небольшие проекты. Я намеренно не ввязываюсь во что-то большее, а делаю только то, что мне по силам, дабы потом самой не пришлось просить помощи.
Благотворительные проекты
В данный момент у меня несколько благотворительных инициатив. Моя семейная клиника «Жасмин» оказывает помощь фондам, частным лицам. Также я принимаю участие в помощи животным и организовываю благотворительные ужины, деньги с которых идут нуждающимся детям. Конечно, все это я делаю не одна, а с помощниками. И я считаю, что благотворительность — это тоже труд. Поэтому тем, кого я привлекаю в организацию ужинов и других проектов, плачу как за работу. Но это лишь моя инициатива. У меня никто не обязан тратить свое время и силы бесплатно.
Ко мне обращаются абсолютно разные люди и организации. И если я понимаю, что им действительно необходимо помочь, и сами они просто не справятся, то всегда иду им навстречу. Но бывает и такое, что люди всего лишь не хотят собирать документы и получать положенную помощь от государства. Им в моей инициативе будет отказано.
Минутка философии
Бытует мнение, что благотворительностью занимаются те, кто в своей жизни сталкивался с подобными трудностями лично или сталкивались его родные и близкие. Это некая компенсация того, что человек не успел дать другому в свое время. И знаете, я тоже так думаю. Перестроечное, не совсем благополучное детство все-таки дает о себе знать. Но благотворительностью занимаются не только люди, которые пережили трудные времена. Помощь оказывают и те, кто верит в силу добра. Ведь так важно ежедневно дарить тепло друг другу, чтобы не ожесточилось сердце. Если каждый человек поделится хотя бы малой частью доброты, совершая благостные дела, наверное, в мире не будет нуждающихся, не будет детских домов и приютов для животных. В наших силах сделать человечество счастливее.
Как стать частью моей благотворительности
Если вы хотите нести добро и быть причастным к моим благотворительным инициативам, можно написать мне в директ в любой из аккаунтов: @niсolecare_pet, @secretdinner_sochi. Всегда рада помочь!
Обложка: phonoteka.org