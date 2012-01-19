Люди в городе19 января 2012
Полное погружение: Крещенское купание в Москве Минувшей ночью по традиции православные москвичи ныряли в прорубь — корреспондент The Village окунулся в ледяную воду сам и понаблюдал за эмоциями других.
Сегодня православные верующие отмечают Крещение Господне. Накануне вечером по традиции многие пришли на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду: считается, что вода в этот день обретает чудодейственную силу. The Village снял эмоции тех, кто только вылез из проруби, а наш коллега из Look At Me TV решил сам поучаствовать в церемонии.
КУСКОВО
250 ЧЕЛОВЕК
БУТОВО
300 ЧЕЛОВЕК
300 ЧЕЛОВЕК
Фото на обложке: Иван Афанасьев («Мой район»)
ФОТОРЕПОРТАЖ:
КРЕЩЕНСКОЕ
КУПАНИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ
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