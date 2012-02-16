Look At Me TV исследует лексикон москвичей «Двести до Солянки», «А ты был на митинге?», «Да ладно!», «При Лужкове такого не было» — новый проект «Говорят» собирает типичные фразы из лексикона типичных москвичей.
Look At Me TV запустил новую рубрику «Говорят», первый эпизод которой фиксирует самые актуальные, но от этого не менее смешные фразы и ситуации, которые характерны только для Москвы. Ролик называется «Чисто московская херня» и посвящен самым популярным фразам москвичей. Сколько раз за день приходится отвечать на вопрос: «А ты был на митинге?», упрашивать бомбилу скинуть хотя бы сотню, ругать новые власти с присказкой «При Лужкове такого не было», жаловаться на пробки и очереди в Пушкинском музее, вечно искать квартиру подешевле, шутить над жителями глухих спальных районов — одним словом, говорить по-московски.
Словарь москвича: Главные слова и фразы 2011 года
Проект «Говорят» — это русскоязычный аналог серии популярных видео Youtube «Shit … say», которые пародируют фразы-паразиты различных социальных групп и типажей: веб-дизайнеров и яппи, веганов и снобствующих жителей Нью-Йорка.
Комментарии
Это чтоб смешно было, наверно...
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