Look At Me TV запустил новую рубрику «Говорят», первый эпизод которой фиксирует самые актуальные, но от этого не менее смешные фразы и ситуации, которые характерны только для Москвы. Ролик называется «Чисто московская херня» и посвящен самым популярным фразам москвичей. Сколько раз за день приходится отвечать на вопрос: «А ты был на митинге?», упрашивать бомбилу скинуть хотя бы сотню, ругать новые власти с присказкой «При Лужкове такого не было», жаловаться на пробки и очереди в Пушкинском музее, вечно искать квартиру подешевле, шутить над жителями глухих спальных районов — одним словом, говорить по-московски.