Артистки стрип-шоу и танцовщицы на пилоне в Иркутске

С самого детства, с пяти лет я занималась художественной гимнастикой, никогда не сидела дома. Всегда вела активный образ жизни. Когда закончила заниматься художественной гимнастикой, месяца не прошло, как я пришла на шестовую акробатику на пилоне. Мне было 15 лет. Как ни странно, меня отец туда привел.

Танцы на пилоне очень близки к художественной гимнастике, там всё тоже очень красиво, есть элементы на растяжку. Естественно, я не сразу пошла танцевать на стрипах (танцевальные туфли на платформе и каблуке — прим.ред.).

Меня всё это очень сильно затянуло, я ездила на всероссийские соревнования, там заняла второе место. Но потом у меня начала болеть спина — была травма, из-за которой я ушла из гимнастики. На пилоне мне стало сложновато, и я решила попробовать «экзотик». Он больше с упором на пластику, танцы, и в нем не так сильно убивается тело, а особенно суставы.

Сейчас мне 22, и четыре года я танцую «экзот». В клубную индустрию попала совсем случайно, через общих знакомых. Мне предложили выступить, я согласилась, правда в итоге в тот раз не вышло, потому что там не было пилона, а просто металлическая труба, в то время как мне нужен был спортивный снаряд. Потом мне предложили поработать. И три года я танцую в клубе.