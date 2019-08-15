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Люди в городе15 августа 2019

Артистки стрип-шоу и танцовщицы на пилоне в Иркутске Три героини рассказали The Village о заработках, реакции публики и твердых принципах

Артистки стрип-шоу и танцовщицы на пилоне в Иркутске
РедакторЕкатерина Зырянова

Танцы на пилоне и стрип-шоу даже в 2019 году продолжают быть стигматизированным занятием. Стыдно ли танцевать на шесте, как реагирует публика на номера с элементами эротики и сколько можно зарабатывать артистам подобного жанра в Иркутске, The Village спросил у трех профессиональных артисток и хореографов по совместительству. 

Фотографии

дмитрий дмитриев

Алиса

танцует на пилоне

Из гимнастики на пилон

С самого детства, с пяти лет я занималась художественной гимнастикой, никогда не сидела дома. Всегда вела активный образ жизни. Когда закончила заниматься художественной гимнастикой, месяца не прошло, как я пришла на шестовую акробатику на пилоне. Мне было 15 лет. Как ни странно, меня отец туда привел.

Танцы на пилоне очень близки к художественной гимнастике, там всё тоже очень красиво, есть элементы на растяжку. Естественно, я не сразу пошла танцевать на стрипах (танцевальные туфли на платформе и каблуке — прим.ред.).

Меня всё это очень сильно затянуло, я ездила на всероссийские соревнования, там заняла второе место. Но потом у меня начала болеть спина  была травма, из-за которой я ушла из гимнастики. На пилоне мне стало сложновато, и я решила попробовать «экзотик». Он больше с упором на пластику, танцы, и в нем не так сильно убивается тело, а особенно суставы.

Сейчас мне 22, и четыре года я танцую «экзот». В клубную индустрию попала совсем случайно, через общих знакомых. Мне предложили выступить, я согласилась, правда в итоге в тот раз не вышло, потому что там не было пилона, а просто металлическая труба, в то время как мне нужен был спортивный снаряд. Потом мне предложили поработать. И три года я танцую в клубе.

Я пришла на шестовую акробатику на пилоне, мне было 15 лет. Как ни странно, меня отец туда привел

Пять выходов по 10 минут

Это не основной мой заработок. В Иркутске в принципе это всё не очень сильно развито, потому что большинство людей считает, что пилон — это проституция. И в Иркутске клубная индустрия умирает. Более популярны сейчас бары и кальянные. Если бы клубы развивались, развивались бы и клубные танцевальные направления.

Я работаю каждый день, кроме воскресенья, в школе танцев. Веду как групповые занятия, так и индивидуальные. Стараюсь брать не больше пяти тренировок в день, потому что это эмоциональная работа, работа с людьми. Вечером я приезжаю и чувствую, что из меня высосана вся энергия. Молча ем и ложусь спать, мне даже общаться неохота. Людям надо прийти поговорить, рассказать про кошку, ребёнка, а мне нужно выслушать, улыбнуться, поддержать беседу.

В клубе я работаю в пятницу и субботу, иногда в другие дни бывают корпоративы, но редко. Выхожу танцевать в двенадцать ночи, десять минут танцую — полчаса отдыхаю. У меня получается пять выходов по 10 минут. На корпоративах, как правило, нужна шоу-программа, она отличается от обычной работы в клубе. Чаще всего, это шестовая акробатика, без раздевания, в закрытом костюме. Когда на мероприятии планируется много пожилых людей, просят выступать без стрипов. И меня объявляют, как «Цирковой номер, шестовая акробатика».

Вечером я приезжаю и чувствую, что из меня высосана вся энергия. Молча ем и ложусь спать, мне даже общаться неохота

15 тысяч на красоту

Хореографию номера ставлю сама, костюмы придумываю тоже, шью за свой счёт, иногда для каких-то сложных задумок, бывает, 50 на 50 вместе с клубом. Пошив костюма, в среднем, мне обходится от тысячи до трех тысяч рублей. Конечно, если его полностью стразами обсыпать, то и шесть тысяч рублей может выйти.

Крашусь сама, укладку делаю тоже. Хореограф в клубе очень сильно следит за тем, чтобы, не дай Бог, не было грязных волос. У нас девочки все молодые, и проблем с опрятностью практически не возникает.

Каждую неделю в клубе выходы в разных тематиках. Например, нам говорят: выступаем в черном — и мы надеваем, допустим, портупеи, что-то подобное. Или будет вечеринка в неоновом — девочки делают себе неоновые косы или ресницы, и они в темноте светятся. Когда ты работаешь в клубе и танцуешь, тебе хочется как-то выделиться, интереснее выглядеть. Это всё на добровольной основе: хочешь — делай.

Я делаю в салоне маникюр, педикюр, ресницы, брови — это без обсуждения. Плюс депиляция, волосы покрасить. Тысяч десять-пятнадцать точно на всё уходит.

Девочки делают себе неоновые косы или ресницы, и они в темноте светятся. Когда ты работаешь в клубе и танцуешь, тебе хочется как-то выделиться

«Ударить её этим каблуком или убежать?»

Бывает, что девочки расслабляются и наедают животы, и им говорят: «Ты либо худеешь, либо уходи». За этим клуб следит, но нет определенных параметров. Важно, как девочка смотрится на сцене и как двигается.

За всё время моей работы только один позорный день был. Я танцевала на подиуме, невысокий мужчина начал прыгать и меня по ляжке — фигакс! Меня это так оскорбило! Я не в стрип-клубе, чтобы меня трогали. Мне неприятно стало. Охранники это дело увидели, его отвели в сторону и сказали не делать так больше. Я успокоилась, танцую второй или третий выход, музыка стала немного тише, и очень-очень нетрезвая женщина встала возле барки и во весь голос заорала: «Шлюха!» Я понимаю, что она на меня смотрит, при этом стоять уже не может, держится за барную стойку, где я танцую. Мне так стыдно, я думаю: что сделать? Ударить её этим каблуком или убежать? Продолжила танцевать, но так я это не оставила: пошла к охранникам и сказала. Женщину поймали, а она: «Это я не вам, это я просто крикнула».

У нас выход на сцену через зал. Мы ходим мимо гостей, при этом прикрываем попу палантином, потому что, мало ли, они могут кушать в этот момент. И всё равно кто-то ущипнет, кто-то может подойти, потрогать грудь и спросить: «Это настоящая?» Чего в нас только не кидали, даже стаканы. Такое тоже бывает, и от этого никуда не денешься. Мы не ходим с охраной, она только стоит по периметру.

О стрип-клубах и заработках

Одна девочка работала раньше у нас на пилоне, она решила открыть свой стриптиз-клуб. Сказала мне: «Попробуй поработать, раздеваться не надо, только находиться с гостями». Но я понимаю, что работа в стрип-клубе — это совсем другое. Даже не рассматривала это предложение. Зачем даже просто там находиться? Мужчины туда приходят ублажить себя.

Моя смена стоит 2500 рублей, выплачивают в конце месяца. Мы работаем не по трудовому договору, и если мне нужно отлучиться, я просто пишу руководителю, что на этих выходных не смогу выступить. Бывает, что замены не находится, и меня просят все-таки выйти и выступить. Понимаю, что я одна из пилонщиц в клубе. И бывает, что в итоге просто никто не танцует.

Я в принципе не люблю женские коллективы, хотя и на первом и на втором своем месте работаю среди девушек. Выбрала гримёрку, в которой двое мальчиков из гоу-гоу и девушка, которая танцует стриптиз. В другой восемь девочек, я это называю «курятник». Одна выйдет, про неё начнут что-нибудь собирать, а я это не люблю, и к ним не хожу. Ни с кем не ссорилась, но и ни с кем особо не общаюсь. Я пришла, отработала, собрала вещи и ушла.

В гримерке восемь девочек, я это называю «курятник». Одна выйдет, про неё начнут что-нибудь собирать

В тренажёрку не хожу, мне вполне хватает нагрузки. Иногда думаю: «Когда же я поправлюсь?» Потому что худая очень и жилистая. Остальные девочки из клуба ходят заниматься, потому что понимают, что им нужно поддерживать форму, просто два раза в неделю в клубе танцевать гоу-гоу — не вариант. Кто-то сам ведет групповые занятия или работает в тренажерном зале, кто-то хореографию преподает.

Так как у меня активный образ жизни, я стараюсь отдыхать нейтрально — посидеть книжку почитать или полежать звездочкой на кровати. Иногда хожу на массаж в спа, чтобы меня помяли с какими-нибудь аромамаслами.

Близкие, мой молодой человек меня поддерживают. Они понимают, что для меня работа в клубе — это важно, для меня это не просто заработок. Допустим, у меня неделя была тяжёлая, и весь свой накопившийся негатив я выплескиваю на сцене в танце. После клуба я выхожу будто с крыльями. И ощущение клубной жизни дает мне заряд энергии на следующую неделю.

Катерина

танцует стриптиз и «экзотик» на пилоне

Корпоративы, мальчшники...

В школе я занималась хип-хопом, а потом стрип-пластикой. Танцами на пилоне начала заниматься в 22 года. В России тогда они только зарождались. Увидела на видео во «ВКонтакте» выступление Феликс Кейн, это чемпионка из Австралии, она мне безумно понравилась, и я загорелась.

Я всегда любила сферу развлечений, работала только в ней. В моём городе открылся новый клуб, мне было 19, и я пошла танцевать туда гоу-гоу. Попала туда сразу. С 2013 года я в Иркутске. Здесь успела застать ночные клубы «Акула», «Мегаполис», поработала в них. Можно сказать, что к настоящему времени я поработала во всех клубах города, и большая часть из них уже закрылась. На пилоне я полностью училась танцевать сама. В принципе, за год отдельные трюки освоить вполне реально.

Работаю в клубе в пятницу и субботу, в остальное время — на выездах на корпоративах, мальчишниках, Днях рождения. Очень большая загруженность бывает в предновогодние праздники и перед 23 февраля. Летом — выступления на турбазах. У меня есть постановочные номера как на пилоне, так и без него — номера с тигровым питоном. Ещё я танцую в стрип-трио и стрип-дуэтах с мальчиками. Всегда очень много интерактива — для именинника или жениха, а если это корпоратив, то просто вытягиваем из зала какого-нибудь мужчину.

На пилоне я полностью училась танцевать сама. В принципе, за год отдельные трюки освоить вполне реально

Работать как артист

В стрип-клубы меня зовут, но я бы не хотела там работать. Там нет зарплат, девочки сами разводят мужчин на деньги. И на сколько разведут, столько и заработают. У нас в городе именно так. Там цель не искусство, а немножко другое. Я люблю работать именно как артист: приехала, отработала, получила гонорар.

У артистов стрип-шоу в Иркутске есть примерная договорённость, сколько стоит танцевальный номер. Я бы не хотела озвучивать суммы. Я резидент ночного клуба «Дикая лошадь», выступаю на постоянной основе там. Если речь идет о разовом выезде с номером, цена, естественно, выше. В клубе работаю с двенадцати до трех ночи. Танцую на пилоне топлес.

Чтобы хорошо выглядеть, нужно очень много тренироваться. Но я ленивый человек, мне лень ходить в тренажёрку. Летом бегаю, зимой — сноуборд, коньки. Иногда хожу подкачать попу. Раз в неделю разучиваю новые элементы на пилоне.

Мне лень ходить в тренажёрку. Летом бегаю, зимой — сноуборд, коньки. Иногда хожу подкачать попу

Деньги на красоту

Всё делаю сама: ставлю номера, разрабатываю фасон костюмов, украшаю их сама, подбираю реквизит, бывает, что подшиваю что-то. У меня пять пар стрипов, заказываю их через интернет. Такие туфли стоят от 3 до 15 тысяч рублей.

Очень много денег уходит на внешность. Мне кажется, это не связано с профессией, просто сейчас девушкам сложнее поддерживать красоту. Ногти, ресницы, волосы. В основном все заработки и уходят на внешность. Я хожу в солярий, на шугаринг и на массаж, потому что от пилона очень забиваются мышцы, и всё болит.

Отдыхать люблю на природе, хожу в походы. Я не отмечаю Новый год и многие другие события, не приветствую алкогольные вечеринки. В праздники всегда работаю.

Заходит номер

Бывает, что танец воспринимают неадекватно. Могут кричать нецензурные слова. Бывает, вытащишь мужика, а тётки выбегают, его забирают. Люди не готовы к стриптизу. Наверное, поэтому и мало танцоров.

Чаще всего стриптиз заходит, просто нужно приучить к себе людей. Выступаю в определённых местах, публика ходит одна и та же. Нужно дать время, чтобы она к тебе привыкла, и тебя начинают принимать.

Я очень маленького роста, и у меня часто так бывает, что, когда на стульчик сажу мужчину, он меня на руки берет и начинает крутить. Вроде безобидно, но номер срывается.

Я чувствительный человек. Если номер не заходит, переживаю, начинаю думать, что не так сделала. Перед любым выступлением волнуюсь. В целом же, мне всё в этой работе нравится.

Анна

танцует стрип-шоу

Поступить в «кулёк»

Мне кажется, увлечение танцами у меня с рождения. Жила в деревне, на всех школьных мероприятиях выступала, была «местной звездой». Мне всегда говорили: «Тебе в «кулёк» нужно поступать». Так называли наше культурное училище. Пошла в итоге учиться на хореографа.

Приехала в Иркутск, когда мне было 16 лет, и пошла танцевать гоу-дэнс в маленький клуб, «Лунатик», по-моему, он назывался. Меня сразу взяли.

Первый год был тяжёлый, еды не хватало в прямом смысле. Бывало, с девчонками в общаге подъедим всё, что родители отправили, солим хлеб и макаем в масло. Сейчас мне кажется, что это конкретно бичевская жизнь была. Всегда была готова к любой работе — продавала цветы, стояла на улице агитатором в мороз. И мне казалось, что все так живут.

Подружка позвала однажды меня на кастинг в ночной клуб «Стратосфера». На тот момент это было самое крутое заведение. Отобрали из ста пришедших на кастинг человек только семь. Для меня было достижением, что меня взяли.

Своя квартира и старенькие кроссовки

В «Стратосфере» работала года три-четыре, после этого в составе шоу-балета ездила в Японию работать. У меня была цель обосноваться и купить квартиру в Иркутске, родители не могли ничем помочь. Окружающие смеялись: «Ну как ты собираешься заработать на квартиру, сколько у тебя лет уйдет?»

Многие девочки после поездок набрали себе одежды, а я экономила, зимой ходила в стареньких кроссовках. Хотя они говорили: «Тебе нужно просто красиво одеваться и найти богатого мужчину». А я решила, что у меня будет сначала своё жильё, а потом мужчину можно искать. В Японии проработала полтора года, за три поездки купила себе квартиру в Иркутске.

Между поездками я училась заочно в Улан-Удэ, в академии культуры. Потом вышла замуж в Иркутске, так и осела здесь. И до этого момента моя работа никак не была связана со стриптизом. Всё это был шоу-балет, красивые танцы. И хотя в «Стратосфере» предлагали танцевать стриптиз за бОльшие деньги, говорила: «Нет, ну что вы, это не для меня». Но, если честно, это были больше комплексы, страх того, что скажут люди. Я сейчас понимаю, насколько это было не мудро.

Девочки говорили: «Тебе нужно просто красиво одеваться и найти богатого мужчину». А я решила, что у меня будет сначала своё жильё

Сейчас у меня мышление совсем поменялось. Получила третье образование, выучилась на психолога. Узнала, что некоторые психологи считают, что те люди, которые танцуют стриптиз, имеют какие-то отклонения и склонность к экзгибиционизму. Но, на мой взгляд, это не имеет под собой оснований. В стриптизе артисты более адекватны, чем в других сферах, где всегда бывают склоки. Мы друг другу передаем работу, общаемся.

Когда начала танцевать стриптиз, подумала: «Классно, мне нравится!» Хотя не буду говорить, что пошла в это направление только из-за того, что мне нравилось. В определенный момент была потребность. Востребованность шоу-балетов стала невысокой, в отличие от стриптиза. Тогда и конкуренция в нем была выше, много девчонок красивых. Был и есть запрос конкретно на эротику.

Востребованность шоу-балетов стала невысокой, в отличие от стриптиза. Был и есть запрос конкретно на эротику

Свободное плавание

Сейчас я в свободном плавании, я не отношусь ни к какому клубу, хотя чаще всего танцую в одном из ресторанов. Я не понимаю девочек, которые трудятся на «постоянке» в каком-либо из заведений. Работать всю ночь голой за очень небольшую сумму — для меня это сейчас неприемлемо, лучше уйду с головой в преподавание.

Мечта всей моей жизни всегда была открыть свой танцевальный зал. Думала, что буду развивать его. Но сейчас я танцую сама, и поэтому у меня нет времени качественно работать и там, и там. Я взяла только одну группу, веду ее с удовольствием, а в остальное время сдаю зал. Пока востребована, буду танцевать.

Но не хочу загонять себя, как лошадь, набрать много групп и вести их. Нужно, чтобы всё было в удовольствие — время и на семью, и на себя.

23 февраля работа начинается с восьми утра и два-три дня идёт. Я потом лежу звёздочкой неделю, а затем хожу по массажистам

Я выступаю одна, в дуэте с танцором Джеймсом, у меня есть свой единственный в городе эротический шоу-балет. В среднем может быть три выступления за один день. Летом выступлений меньше, зимой больше. Когда нас спрашивают, сколько мы зарабатываем, я честно говорю, что не знаю. Перед Новым годом мы можем за две недели заработать, как за два месяца. Про 23 февраля я вообще молчу. Думаю, что нужно на этот праздник повышать цены. Работа начинается с восьми утра и два-три дня идёт. Я потом лежу звёздочкой неделю, а затем хожу по массажистам. И физически, и психологически выжата.

Работала в Москве один месяц. Меня очень долго уговаривали: «У нас очень крутой клуб, все лучшие танцовщицы у нас, единственный клуб без интима». Все было очень многообещающе. К тому моменту у меня в Иркутске была работа и семья, но я подумала, что лучше попробовать, чем нет. Ведь можно чему-то научиться.

Я разочаровалась в итоге. Хотя это был огромный красивый клуб с прекрасным освещением, у них хороший режиссер. Он делал постановки, в которых стоишь красивая в массовке, а я могла больше.

Скажу так: в Москве все хотят выжить из тебя все соки, и никто не хочет платить деньги. Там пытались из меня сделать звезду вокала. Записали одну мою песню, выдали демо-версию, а для того чтобы развиваться, нужно было подписать контракт, который, на мой взгляд, назывался «Рабство». Если бы я была маленькой девочкой, я бы подписала. Прикинула, что на мне просто хотят заработать, и решила поехать домой.

Под одну гребёнку

Я не хочу в стрип-клубах работать, это не искусство, а немножко другое направление. И меня оскорбляет, когда кто-то думает, что я танцую в таком заведении.

Однажды я поспорила со знакомым, который посещает стрип-клубы, что там есть девочки, которые просто танцуют. Он сказал, что абсолютно всех там можно «выкупить». Друзья взяли меня с собой, сказали: «Пойдём, мы тебе докажем». Парень говорит: «Выбирай любую, которая поедет сегодня со мной». Я выбрала, на мой взгляд, самую скромную девочку, мы ее пригласили в приват, и он начал её уговаривать. При мне она стеснялась: «Мы вообще так не работаем». Я вышла, мол, вы без меня договаривайтесь. Он следом: «Что, ты довезешь нас?» Я была очень удивлена, если честно, что он так быстро с ней договорился. Но верю всё равно, что нельзя всех под одну гребёнку.

Раньше уравнивали очень часто: считали, кто танцует, тот продается. Зачем мне терпеть какого-то чувака, если я могу потанцевать и нормально заработать?

Никогда не ищу работу. Заказчики сами звонят, узнают по «сарафанному радио». Раз в неделю выступаем в небольших заведениях, они готовы платить деньги в отличие от тех, что покрупнее. У меня разовое выступление стоит от шести тысяч рублей.

Когда-то давно я давала интервью одной газете, тогда только начинала. Так вся моя деревня узнала, что я танцую стриптиз, потому что они все выписывали это издание. Мама очень адекватно отреагировала, за что ей огромное спасибо. В колледже все оказались в шоке: хорошая девочка была, на доске почёта даже висела. У статьи название такое ещё сделали кричащее: «Стриптизерша не значит проститутка».

Раньше уравнивали очень часто: считали, кто танцует, тот продается. Мне такие деньжищи предлагали... Но у меня жёсткий принцип. Я не хочу делать то, что мне не нравится. Зачем мне терпеть какого-то чувака, если я могу потанцевать и нормально заработать?

Бывает неадекватная публика, но редко. Чаще всего получаю комплименты от женщин. Они ценят искусство — движения, подачу — больше, чем мужчины. Тем только голое тело интересно. И для меня от женщин — высшая похвала.

За номером стоит очень много работы, которую никто не видит. Это пошив костюмов, подбор музыки. Я могу ночами не спать, обдумывать идеи. Сейчас научилась сама сводить треки для выступлений, никому больше не доверяю.

Часто обновляю номера, у меня их около ста. При этом на подготовку нового хорошего номера нужно не меньше месяца. Я вообще люблю злодеек играть, у меня даже есть номер по фильму «Звонок». Там я из телевизора вылезаю. Номер очень театральный, для него нужно много реквизита.

Мне муж однажды сказал: «У меня ощущение, что у нас костюмерная дома». У меня в одной комнате отдельные шкафы под наряды для выступлений. Костюмы изнашиваются очень быстро, так же, как и туфли летят... Хорошие стрипы стоят от десяти тысяч рублей. Меня раздражает, когда люди указывают мне: «О, вот здесь у вас потерлось». Вы посмотрите, как я буду танцевать на них. Это было бы странно, если бы не потерлось. Бывает, что даже на камнях выступаем на улице.

Я вообще люблю злодеек играть, у меня даже есть номер по фильму «Звонок»

Наращивание ресниц, волос и ногтей не делаю, не понимаю этого всего. Мне кажется, что это все дешево и некрасиво. Для красоты — спорт, хорошее питание и массаж лица и тела. Последнее — это единственное, на что я готова нести свои деньги. На домашний уход тратится много сил и средств. Еще я верю в биодобавки, я в них шарю. Мне кажется, это лучше, чем уколы гиалуронки и вся эта временная красота.

Я могу сказать, что танцы и сцена для меня — это наркотик. Я уйду, когда почувствую, что людям не вкатывает. А пока буду чувствовать вау-эмоции от людей, видеть восхищенные взгляды, буду танцевать.

The Village благодарит клуб-ресторан «Дикая лошадь» за содействие в организации съемок

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Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?

Главные выставки осени
Планы на сезон

Главные выставки осениУорхол, Макаревич/Елагина и Саша Фролова

Главные выставки осени
Планы на сезон

Главные выставки осени Уорхол, Макаревич/Елагина и Саша Фролова

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге
Архитектура

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге
Архитектура

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября
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«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября

Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка
Отказаться от чайных пакетиковЧтобы жить экологичнее
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Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка

Отказаться от чайных пакетиков Чтобы жить экологичнее

Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
Гид The Village
Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
0
Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
Гид The Village

Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?

Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
Гид The Village
Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
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Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
Гид The Village

Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Квартира недели
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка
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Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Квартира недели

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
0
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
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«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
Словарный запас
«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
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«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
Словарный запас

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье

Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала
Ситуация
Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадалаКогда правила сервиса позволяют это сделать
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Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала
Ситуация

Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала Когда правила сервиса позволяют это сделать

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос
Люди в городе

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос
Люди в городе

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос

У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
Покупка недели
У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
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У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
Покупка недели

У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист

Главное: Отравление Навального
Ситуация
Главное: Отравление НавальногоМатериал обновляется
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Главное: Отравление Навального
Ситуация

Главное: Отравление Навального Материал обновляется

AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра
Ситуация
AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центраНо пустили на него не всех
0
AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра
Ситуация

AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра Но пустили на него не всех

Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений
Видео
Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растенийВ гостях у «Мадам Фитиль»
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Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений
Видео

Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений В гостях у «Мадам Фитиль»

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