Хорошая привычка: Жить в доме с собственным бесплатным спортзалом Чтобы экономить деньги и научиться договариваться с соседями
The Village часто рассказывает, как жить лучше. Продолжаем серию партнерских материалов с девелопером «Атомстройкомплекс» и рассказываем, как благодаря грамотно спроектированному жилью меняется жизнь горожан. В первом выпуске жители рассказывали о хорошей привычке работать и отдыхать во дворе своего дома. На очереди спорт — на площадке под окном, в парке у дома и бесплатном тренажерном зале.
Опытный фитнес-эксперт Олеся Белоусова и спортсмен-любитель Андрей Карпов рассказали, как заниматься спортом регулярно, сбросить 16 килограммов и договариваться с соседями в чатах, а Надежда Абакумова из команды «Атома» — о том, почему застройщики решают отдать большую площадь дома под бесплатные спортзалы для жильцов.
The Village часто рассказывает, как жить лучше. Продолжаем серию партнерских материалов с девелопером «Атомстройкомплекс» и рассказываем, как благодаря грамотно спроектированному жилью меняется жизнь горожан. В первом выпуске жители рассказывали о хорошей привычке работать и отдыхать во дворе своего дома. На очереди спорт — на площадке под окном, в парке у дома и бесплатном тренажерном зале.
Опытный фитнес-эксперт Олеся Белоусова и спортсмен-любитель Андрей Карпов рассказали, как заниматься спортом регулярно, сбросить 16 килограммов и договариваться с соседями в чатах, а Надежда Абакумова из команды «Атома» — о том, почему застройщики решают отдать большую площадь дома под бесплатные спортзалы для жильцов.
Олеся Белоусова
фитнес-эксперт и жительница жилого квартала «Чемпион Парк»
Я тружусь в фитнесе уже 29 лет, поэтому заниматься спортом для меня привычно и необходимо. В любое время года для тренировок чаще выбираю парк около дома: летом — бег или функциональный тренинг, зимой — пешие прогулки и беговые лыжи. Давно хочу привлечь к этому еще соседей, но пока все планы только в чатах. Хотя желающие, конечно, есть.
Спорт на свежем воздухе — отдельная любовь! Особенно когда вокруг много деревьев и птиц. С мая по октябрь мы с подругой стабильно тренировались в парке два раза в неделю. Там и дорожки для бега, и импровизированные тренажеры под открытым небом. А зимой дожидаюсь, когда снега достаточно выпадет, — и на лыжи! С переездом в «Чемпион Парк» стала чаще бегать именно на лыжах.
В общем, тренировки — это моя жизнь. Поэтому при выборе дома спортивный зал и парк поблизости сыграли такую же важную роль, как эркерные окна или лобби. Конечно, заниматься чаще я не начала (потому что спорт и так окружает меня везде), но однозначно мне стало удобнее. В любое время я могу просто спуститься на первый этаж, чтобы побегать на дорожке или эллипсоиде. А в период ковидных ограничений наш спортзал даже выручил. Пока для всех фитнес-клубы были закрыты, мы комфортно и безопасно ходили в собственный зал.
Как жителю жилого квартала и фитнес-эксперту мне кажется, что спортзал должен быть в каждом доме. Во время тренировок у нас вырабатываются гормоны, которые помогают организму преодолевать стресс. Так почему разные магазины в инфраструктуре обязательны, а спортивные пространства — нет? Я считаю, «Чемпион Парк» в этом плане показательный.
Андрей Карпов
житель ЖК «Чемпион Парк»
Заниматься спортом я начал еще до переезда, а в новом ЖК уже добился больших результатов. Новый дом позволяет мне тренироваться ежедневно и не тратить при этом время на дорогу. За два года здесь я сбросил 16 килограммов, начал участвовать в беговых марафонах и, что главное, нашел единомышленников.
Знаю, что многие соседи ходят в наш спортзал. И мне комфортно жить в доме, в котором такие же увлеченные люди. Ведь на нас оказывает влияние каждый, с кем мы так или иначе взаимодействуем. Это могут быть какие-то цели, интересы, энергия. В «Чемпион Парке» меня окружают успешные, увлеченные спортом соседи, — таким же становлюсь и я.
Надежда Абакумова
заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс»
Прежде чем внедрять спортзалы в инфраструктуру жилого комплекса, мы провели исследование: наблюдатели отслеживали сценарии поведения людей во дворах, в которых есть спортивные корты. И оказалось, что в закрытых дворах (в отличие, например, от кортов в парковых зонах) они не востребованы по своему основному назначению. Во-первых, не всегда набирается достаточно игроков из одного ЖК. При этом люди обычно негативно относятся к тому, чтобы чужие приходили в их двор играть, — это нарушает приватность. Во-вторых, все уличные виды спорта, как правило, очень шумные: это удары мяча, эмоции игроков (не всегда цензурные), грохот защитного ограждения и так далее. Все это сильно разносится по двору. В-третьих, зимой проведение большинства спортивных игр в принципе невозможно и корты стоят пустыми по полгода.
Мы пришли к выводу, что спорт нужно переносить в «теплый контур» дома — в здание. Приступив к реализации идеи, мы не стали изобретать что-то свое уникальное и фактически повторили бурно развивающийся формат: студия персональных тренировок. Это небольшой зал, куда приходят с персональным тренером и, используя его опыт, добиваются больших результатов. Если честно, хорошему тренеру достаточно одного комплекта спортивных резинок, трех гантелей и турника, чтобы сформировать полноценный план тренировок. А в специально оборудованном зале под профессиональным присмотром можно заниматься год, не повторяясь. Кстати, живого тренера иногда заменяют специальными приложениями или видеоуроками. И вот мы выделили под такой зал 120 квадратных метров, снабдили его самыми необходимыми тренажерами и позволили жителям заниматься спортом без всяких абонементов.
Конечно, кто-то удивляется, что мы не сдали эту площадь какому-нибудь фитнес-центру. Но это нестабильная история. Стратегия владельцев спортивных центров может меняться: например, трафик не оправдает ожидания и зал просто закроют. И никто не сможет гарантировать, что площадку и дальше буду использовать под спорт. Так вот, чтобы жители не остались без зала, мы просто делаем его неотъемлемой частью инфраструктуры — общим имуществом дома.
В результате наличие домашнего зала привело к очень крутой синергии жителей. Одни жители открывают для себя сервис персональных тренировок, для других спортивное наставничество — профессиональная деятельность. Так, на территории ЖК спортсмены и тренеры нашли друг друга — сформировалось сообщество людей с едиными интересами. Для многих такой атрибут дома стал одной из причин покупки квартиры именно в этом ЖК. К тому же всегда есть люди, которые начинают новую жизнь с понедельника, но быстро забрасывают тренировки. Для них такой спортзал — возможность избежать лишних затрат.
Правила пользования (наряду с другими полезными советами) прописаны в Книге жителя. Например, в зале мягкие покрытия, поэтому сменная обувь обязательна. Брать с собой воду не нужно — на площадке есть кулеры. Ключи от шкафчиков берутся на ресепшене. Бронирование не предусмотрено, но жители сами отлично справляются: о времени посещения договариваются в чате.
Спортзалы со свободным доступом для жителей есть в нескольких жилых комплексах «Атома»: в «Чемпион Парке» у ЦПКиО, в Живом квартале LIVE у Автовокзала, а также в строящихся сейчас Discovery Residence (Втузгородок) и Свобода Residence в центре города. Эти спортзалы оборудованы базовым набором тренажеров и спортивного инвентаря по рекомендациям персональных тренеров. Здесь можно тренироваться индивидуально или проводить групповые занятия с соседями. «Атом» первым первым в городе несколько лет назад стал создавать спортзалы для жителей. Сейчас у нас есть опыт в этом деле, чтобы совершенствовать новые подобные пространства для жителей.
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