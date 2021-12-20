Хорошая привычка: Жить в доме с собственным бесплатным спортзалом

The Village часто рассказывает, как жить лучше. Продолжаем серию партнерских материалов с девелопером «Атомстройкомплекс» и рассказываем, как благодаря грамотно спроектированному жилью меняется жизнь горожан. В первом выпуске жители рассказывали о хорошей привычке работать и отдыхать во дворе своего дома. На очереди спорт — на площадке под окном, в парке у дома и бесплатном тренажерном зале.

Опытный фитнес-эксперт Олеся Белоусова и спортсмен-любитель Андрей Карпов рассказали, как заниматься спортом регулярно, сбросить 16 килограммов и договариваться с соседями в чатах, а Надежда Абакумова из команды «Атома» — о том, почему застройщики решают отдать большую площадь дома под бесплатные спортзалы для жильцов.

The Village часто рассказывает, как жить лучше. Продолжаем серию партнерских материалов с девелопером «Атомстройкомплекс» и рассказываем, как благодаря грамотно спроектированному жилью меняется жизнь горожан. В первом выпуске жители рассказывали о хорошей привычке работать и отдыхать во дворе своего дома. На очереди спорт — на площадке под окном, в парке у дома и бесплатном тренажерном зале.

Опытный фитнес-эксперт Олеся Белоусова и спортсмен-любитель Андрей Карпов рассказали, как заниматься спортом регулярно, сбросить 16 килограммов и договариваться с соседями в чатах, а Надежда Абакумова из команды «Атома» — о том, почему застройщики решают отдать большую площадь дома под бесплатные спортзалы для жильцов.