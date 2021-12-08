Как органично развить soft skills ребенка и подготовить его к взрослой жизни?

Многие родители стараются записать детей на максимальное количество кружков и секций, только бы они не проводили время впустую: после шести уроков в школе — сольфеджио, перекус по дороге, потом тренировка по спортивным танцам, лепка из глины и плавание три раза в неделю, а еще нужно успеть сделать домашнюю работу. Но как из-за этого плотного графика ребенку не потерять интерес ко внешкольным активностям, столкнувшись с первыми трудностями и стрессом?

The Village Нижний Новгород совместно с DanceDivision — первой танцевальной студией, которая объединяет танцы и психологию, пообщались с учениками и их родителями о том, какие важные принципы обучения и взаимодействия с детьми помогают всесторонне развивать ребенка через танцы.