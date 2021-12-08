Как органично развить soft skills ребенка и подготовить его к взрослой жизни?
Многие родители стараются записать детей на максимальное количество кружков и секций, только бы они не проводили время впустую: после шести уроков в школе — сольфеджио, перекус по дороге, потом тренировка по спортивным танцам, лепка из глины и плавание три раза в неделю, а еще нужно успеть сделать домашнюю работу. Но как из-за этого плотного графика ребенку не потерять интерес ко внешкольным активностям, столкнувшись с первыми трудностями и стрессом?
The Village Нижний Новгород совместно с DanceDivision — первой танцевальной студией, которая объединяет танцы и психологию, пообщались с учениками и их родителями о том, какие важные принципы обучения и взаимодействия с детьми помогают всесторонне развивать ребенка через танцы.
Многие родители стараются записать детей на максимальное количество кружков и секций, только бы они не проводили время впустую: после шести уроков в школе — сольфеджио, перекус по дороге, потом тренировка по спортивным танцам, лепка из глины и плавание три раза в неделю, а еще нужно успеть сделать домашнюю работу. Но как из-за этого плотного графика ребенку не потерять интерес ко внешкольным активностям, столкнувшись с первыми трудностями и стрессом?
The Village Нижний Новгород совместно с DanceDivision — первой танцевальной студией, которая объединяет танцы и психологию, пообщались с учениками и их родителями о том, какие важные принципы обучения и взаимодействия с детьми помогают всесторонне развивать ребенка через танцы.
Танец — инструмент развития
Практика показывает, что в 70% случаев дети и взрослые приходят на танцы не для того, чтобы научиться танцевать, а за атмосферой, общением, новыми знакомствами и найти контакт с собой. Если профессионал может заниматься танцами до определенного возраста, а в будущем выбрать карьеру тренера или хореографа, то перед любителем нет ограничений в сфере трудоустройства, а с танцев снимается «ответственность» за некий результат, зато они помогают изменить образ жизни, разобраться с целями, найти свое место в системе коммуникаций.
В основе философии DanceDivision лежит принцип «танцев не ради танцев»: в первую очередь, необходимо всестороннее развитие ребенка через систему формирования soft skills — гибких, надпрофессиональных навыков. Студия определила для себя шесть основных soft skills, которые понадобятся ребенку во взрослой жизни, и каждый из них можно развить с помощью движений и танцев: коммуникации, инновационное мышление, лидерство, конкуренция, предприимчивость и безопасность (или эмоциональный интеллект).
Даша «Одуванчик» Тютина
12 лет
Я нашла себя только в сфере танцев хип-хоп, и мы долго искали студию под эти танцы, но в итоге ей стала DanceDivision, откуда я не захотела уходить ни под каким предлогом, потому что мне ужасно нравилось заниматься, ибо нас не мучают и разрешают отдохнуть пять минут от всей нагрузки, а ещё там достаточно дружелюбный коллектив и нескучные танцы. Самое главное в танцах, чтобы они приносили удовольствие, приятную усталость. Когда ты выступаешь перед людьми, ты можешь теряться в движениях или в пространстве, а танцы учат тому, чтобы этого не происходило. Танцы помогли мне перестать стесняться своих движений и жить в свободе в компании с музыкой.
Иерархия роста
В DanceDivision есть своя система карьерного роста, где ученик может выбрать одно из трех направлений: Dancer, Mentor и Media, каждое из которых развивает специфические навыки. Если ребенок двигается по ветке Dancer, то он идет от новичка к профи, улучшая свои навыки как танцора, что позволяет ему участвовать в соревнованиях и чемпионатах от лица студии. Чтобы пройти на новый уровень, ученику раз в полгода нужно показать свои умения на зачете в виде квеста.
На ветке Mentor он начинает обучать других студентов, чтобы в итоге стать тренером. Когда дети учат своих же сверстников, это позволяет им быстрее усваивать материал, учиться групповому взаимодействию, коммуникации и развивать лидерские качества.
Выбирая направление Media, ребенок будет помогать формировать образ бренда студии и развивать творческие навыки: дети снимают ролики, пишут стихи, песни или сценарии, выполняют рисунки или поделки.
Ольга Бочарова
мама Ани, 13 лет
Моя дочь занимается в студии около двух лет, и за это время она достигла определенных результатов: из трех веток она выбрала направление Dancer, и сейчас на нем она уже дошла до уровня Senior — это уже более продвинутые танцоры. В дальнейшем, если у нее будет сохраняться интерес к танцам, она, возможно, попробует себя и на других направлениях.
Танцевальная валюта
Каким бы увлекательным ни был процесс, без дисциплины — никуда. Но чтобы у ребенка не пропало желание заниматься из-за строгости преподавателя, дисциплину лучше выстраивать на добровольной мотивации учеников. Для этого в DanceDivision была придумана своя танцевальная валюта — DanceCoin, которую ученики получают за труд, творческий подход, ответственность, лидерство, наставничество или участие в соревнованиях. Два раза в год студия проводит Фестиваль семейных культур и творческих #потанцевалов, где заработанные DanceCoin можно обменивать на фирменные подарки. Коины дают ребенку возможность управлять ресурсами и формировать уважение к труду, бережное отношение к финансам. Они учатся копить и понимают, что если хотят получить какую-то вещь, то могут не выпрашивать ее у родителей, а сами на нее заработать трудом и креативным мышлением.
Аня «Пельмешка» Бочарова
13 лет, обладательница Золотого DanceCoin — лучшая ученица года
Мне очень нравится копить DanceCoin, и я накапливала их более двухсот, что, кстати, очень много, и раз в полгода их можно обменять на крутейшие подарки: кепки, ручки, шоколадки и прочие полезности. А вообще это здорово, потому что ты получаешь их не за красивые глазки, а за достижение каких-то целей!
Танец — инструмент развития
Практика показывает, что в 70% случаев дети и взрослые приходят на танцы не для того, чтобы научиться танцевать, а за атмосферой, общением, новыми знакомствами и найти контакт с собой. Если профессионал может заниматься танцами до определенного возраста, а в будущем выбрать карьеру тренера или хореографа, то перед любителем нет ограничений в сфере трудоустройства, а с танцев снимается «ответственность» за некий результат, зато они помогают изменить образ жизни, разобраться с целями, найти свое место в системе коммуникаций.
В основе философии DanceDivision лежит принцип «танцев не ради танцев»: в первую очередь, необходимо всестороннее развитие ребенка через систему формирования soft skills — гибких, надпрофессиональных навыков. Студия определила для себя шесть основных soft skills, которые понадобятся ребенку во взрослой жизни, и каждый из них можно развить с помощью движений и танцев: коммуникации, инновационное мышление, лидерство, конкуренция, предприимчивость и безопасность (или эмоциональный интеллект).
Даша «Одуванчик» Тютина
12 лет
Я нашла себя только в сфере танцев хип-хоп, и мы долго искали студию под эти танцы, но в итоге ей стала DanceDivision, откуда я не захотела уходить ни под каким предлогом, потому что мне ужасно нравилось заниматься, ибо нас не мучают и разрешают отдохнуть пять минут от всей нагрузки, а ещё там достаточно дружелюбный коллектив и нескучные танцы. Самое главное в танцах, чтобы они приносили удовольствие, приятную усталость. Когда ты выступаешь перед людьми, ты можешь теряться в движениях или в пространстве, а танцы учат тому, чтобы этого не происходило. Танцы помогли мне перестать стесняться своих движений и жить в свободе в компании с музыкой.
Иерархия роста
В DanceDivision есть своя система карьерного роста, где ученик может выбрать одно из трех направлений: Dancer, Mentor и Media, каждое из которых развивает специфические навыки. Если ребенок двигается по ветке Dancer, то он идет от новичка к профи, улучшая свои навыки как танцора, что позволяет ему участвовать в соревнованиях и чемпионатах от лица студии. Чтобы пройти на новый уровень, ученику раз в полгода нужно показать свои умения на зачете в виде квеста.
На ветке Mentor он начинает обучать других студентов, чтобы в итоге стать тренером. Когда дети учат своих же сверстников, это позволяет им быстрее усваивать материал, учиться групповому взаимодействию, коммуникации и развивать лидерские качества.
Выбирая направление Media, ребенок будет помогать формировать образ бренда студии и развивать творческие навыки: дети снимают ролики, пишут стихи, песни или сценарии, выполняют рисунки или поделки.
Ольга Бочарова
мама Ани, 13 лет
Моя дочь занимается в студии около двух лет, и за это время она достигла определенных результатов: из трех веток она выбрала направление Dancer, и сейчас на нем она уже дошла до уровня Senior — это уже более продвинутые танцоры. В дальнейшем, если у нее будет сохраняться интерес к танцам, она, возможно, попробует себя и на других направлениях.
Танцевальная валюта
Каким бы увлекательным ни был процесс, без дисциплины — никуда. Но чтобы у ребенка не пропало желание заниматься из-за строгости преподавателя, дисциплину лучше выстраивать на добровольной мотивации учеников. Для этого в DanceDivision была придумана своя танцевальная валюта — DanceCoin, которую ученики получают за труд, творческий подход, ответственность, лидерство, наставничество или участие в соревнованиях. Два раза в год студия проводит Фестиваль семейных культур и творческих #потанцевалов, где заработанные DanceCoin можно обменивать на фирменные подарки. Коины дают ребенку возможность управлять ресурсами и формировать уважение к труду, бережное отношение к финансам. Они учатся копить и понимают, что если хотят получить какую-то вещь, то могут не выпрашивать ее у родителей, а сами на нее заработать трудом и креативным мышлением.
Аня «Пельмешка» Бочарова
13 лет, обладательница Золотого DanceCoin — лучшая ученица года
Мне очень нравится копить DanceCoin, и я накапливала их более двухсот, что, кстати, очень много, и раз в полгода их можно обменять на крутейшие подарки: кепки, ручки, шоколадки и прочие полезности. А вообще это здорово, потому что ты получаешь их не за красивые глазки, а за достижение каких-то целей!
Семейные ценности и ориентиры
Главное на занятиях — создать домашнюю и дружелюбную атмосферу, в основе которой будут лежать принципы поддержки и принятия без оценочного суждения. Это особенно важно начинающим танцорам, когда они только еще делают свои первые шаги и боятся ошибаться. Важно, чтобы человек чувствовал, что у него получается, при этом необходимо каждый раз усложнять материал, чтобы подогревать интерес и стремление к развитию. Студия — это пространство встречи нескольких поколений: малышей 3-5 лет, детей 6-8, подростков 9-15, и взрослых без ограничений по возрасту, в том числе, на одной сцене могут выступать родители с детьми или бабушки с внуками.
Татьяна Голиус
мама Леши и Маши, 11 и 8 лет
В наше время, когда все настолько быстро движется, порой слишком завышенные требования предъявляют не только ко взрослым людям, но и к детям. Мои дети пришли в студию в раннем возрасте, не старше 3 лет. Приходя на занятия танцами, дети расслабляются, отдыхают, попадают в свой уютный мир, где никто не требует их быть, к примеру, отличниками. Они просто становятся самими собой: не лучше и не хуже, чем они есть на самом деле.
Уникальность каждого
Часто на кастингах в студии ребенку могут указать на технические моменты, которые помешают профессиональному танцору: слабую спину, плохую выворотность стоп, недостаточно высокий подъем ног, малую гибкость — порой такая оценка может навсегда внушить человеку уверенность, что он не был рожден для танцев. Задача любого хорошего преподавателя — выявить особенности ребенка, его индивидуальность, найти направление танцев, под которые наиболее удачно получится адаптировать способности ребенка.
Развитие обеспечивает легкая конкуренция — быть лучшей версией себя, оценивать себя критически, в пределах допустимых возможностей без вреда психическому здоровью. Важно не сталкивать детей в нездоровой, разрушительной конкуренции, иначе это может спровоцировать отчаяние, низкую самооценку и неврозы.
Аня «Пельмешка» Бочарова
13 лет, обладательница Золотого DanceCoin — лучшая ученица года
У ребят, которые занимаются в DanceDivision, есть свои никнеймы, и мой никнейм в студии — это Пельмешка. Происходит он от известной команды КВН «Уральские пельмени». Если спросить любого, какие русские КВН команды он знает, то первым делом ему на ум придет именно эта команда (проверено!). Кроме того, они очень открытые, яркие, успешные (победители лиги КВН!), это очень круто, потому что я и сейчас хочу быть похожей на них хотя бы отдаленно. Да и никнейм Пельмешка, мне кажется, звучит очень оригинально для танцорки.
Геймификация образовательного процесса
Скучной и порой мудреной подачи материала детям хватает и в школе. Познавать окружающий мир через игру — самая доступная форма деятельности для ребенка. С возрастом в процессе обучения игровые элементы уходят на второй план, но их присутствие на занятиях делает изучение материала более интересным, а занятия живыми и веселыми, ребенок активнее погружается в программу, и ему легче сохранить концентрацию. В студии проводят тематические занятия — с сюжетом, заданиями и квестами, как, например, «Дети-шпионы»: ученикам нужно расшифровать кодовый замок на чемодане, решать задания на посланиях, при этом исполняя танцевальные элементы. Также у студии есть свой талисман — ростовая кукла-заяц Yuki, которого ученики сами разработали и нарисовали, он сопровождает команду на всех отчетных концертах и мероприятиях и участвует с детьми в совместных танцах.
Вероника «Unicorn» Демарева
6 лет
Мне нравится ходить на танцы, потому что мы там вместе танцуем, и мы все друзья. Нас расставляют в шахматном порядке — шесть, восемь или девять человек, и мы учимся танцевать и играем. Чтобы выучить движение, мы играем в «Светофор». Когда зеленый свет — мы бежим, красный — мы стоим в позе, которую мы сами придумываем, а если желтый — мы танцуем. А еще мы играем в Зеркало. Мы стоим перед человеком, делаем движения, а он повторяет. Когда один делает, а другой повторяет, это очень помогает.
Терапия сценой, или Танцевальный Нижний
Два раза в год студия устраивает внутренний фестиваль DanceDivision fest, а также фестиваль Танцевальный Нижний, который объединяет разные танцевальные студии, команды и стили танца на одной сцене. Фестиваль не только помогает сформировать танцевальное комьюнити города, но и привлечь к танцу жителей города, которые танцами не занимаются: через квесты, конкурсы, флешмобы и спектакли. Также фестивали — это инструмент для укрепления семейных отношений, особенно в том случае, если в постановке номера занят не только ребенок, но и его родитель.
Даша «Kitty» Бахарева
8 лет
Мне нравится выступать на концертах, потому что мы, как настоящие артисты, танцуем на большой сцене. Станцуем — и нам все похлопают. У нас у всех особое настроение, у нашей команды, и нам очень нравится. На фестивалях мне нравится, потому что наш тренер собирает ребят разных возрастов вместе на одной сцене, и мы танцуем вместе общий танец, и много других танцев, которые учим, и это очень весело.
Семейные ценности и ориентиры
Главное на занятиях — создать домашнюю и дружелюбную атмосферу, в основе которой будут лежать принципы поддержки и принятия без оценочного суждения. Это особенно важно начинающим танцорам, когда они только еще делают свои первые шаги и боятся ошибаться. Важно, чтобы человек чувствовал, что у него получается, при этом необходимо каждый раз усложнять материал, чтобы подогревать интерес и стремление к развитию. Студия — это пространство встречи нескольких поколений: малышей 3-5 лет, детей 6-8, подростков 9-15, и взрослых без ограничений по возрасту, в том числе, на одной сцене могут выступать родители с детьми или бабушки с внуками.
Татьяна Голиус
мама Леши и Маши, 11 и 8 лет
В наше время, когда все настолько быстро движется, порой слишком завышенные требования предъявляют не только ко взрослым людям, но и к детям. Мои дети пришли в студию в раннем возрасте, не старше 3 лет. Приходя на занятия танцами дети расслабляются, отдыхают, попадают в свой уютный мир, где никто не требует их быть, к примеру, отличниками. Они просто становятся самими собой: не лучше и не хуже, чем они есть на самом деле.
Уникальность каждого
Часто на кастингах в студии ребенку могут указать на технические моменты, которые помешают профессиональному танцору: слабую спину, плохую выворотность стоп, недостаточно высокий подъем ног, малую гибкость — порой такая оценка может навсегда внушить человеку уверенность, что он не был рожден для танцев. Задача любого хорошего преподавателя — выявить особенности ребенка, его индивидуальность, найти направление танцев, под которые наиболее удачно получится адаптировать способности ребенка.
Развитие обеспечивает легкая конкуренция — быть лучшей версией себя, оценивать себя критически, в пределах допустимых возможностей без вреда психическому здоровью. Важно не сталкивать детей в нездоровой, разрушительной конкуренции, иначе это может спровоцировать отчаяние, низкую самооценку и неврозы.
Аня «Пельмешка» Бочарова
13 лет, обладательница Золотого DanceCoin — лучшая ученица года
У ребят, которые занимаются в DanceDivision, есть свои никнеймы, и мой никнейм в студии — это Пельмешка. Происходит он от известной команды КВН «Уральские пельмени». Если спросить любого, какие русские КВН команды он знает, то первым делом ему на ум придет именно эта команда (проверено!). Кроме того, они очень открытые, яркие, успешные (победители лиги КВН!), это очень круто, потому что я и сейчас хочу быть похожей на них хотя бы отдаленно. Да и никнейм Пельмешка, мне кажется, звучит очень оригинально для танцорки.
Геймификация образовательного процесса
Скучной и порой мудреной подачи материала детям хватает и в школе. Познавать окружающий мир через игру — самая доступная форма деятельности для ребенка. С возрастом в процессе обучения игровые элементы уходят на второй план, но их присутствие на занятиях делает изучение материала более интересным, а занятия живыми и веселыми, ребенок активнее погружается в программу, и ему легче сохранить концентрацию. В студии проводят тематические занятия — с сюжетом, заданиями и квестами, как, например, «Дети-шпионы»: ученикам нужно расшифровать кодовый замок на чемодане, решать задания на посланиях, при этом исполняя танцевальные элементы. Также у студии есть свой талисман — ростовая кукла-заяц Yuki, которого ученики сами разработали и нарисовали, он сопровождает команду на всех отчетных концертах и мероприятиях и участвует с детьми в совместных танцах.
Вероника «Unicorn» Демарева
6 лет
Мне нравится ходить на танцы, потому что мы там вместе танцуем, и мы все друзья. Нас расставляют в шахматном порядке — шесть, восемь или девять человек, и мы учимся танцевать и играем. Чтобы выучить движение, мы играем в «Светофор». Когда зеленый свет — мы бежим, красный — мы стоим в позе, которую мы сами придумываем, а если желтый — мы танцуем. А еще мы играем в Зеркало. Мы стоим перед человеком, делаем движения, а он повторяет. Когда один делает, а другой повторяет, это очень помогает.
Терапия сценой, или Танцевальный Нижний
Два раза в год студия устраивает внутренний фестиваль DanceDivision fest, а также фестиваль Танцевальный Нижний, который объединяет разные танцевальные студии, команды и стили танца на одной сцене. Фестиваль не только помогает сформировать танцевальное комьюнити города, но и привлечь к танцу жителей города, которые танцами не занимаются: через квесты, конкурсы, флешмобы и спектакли. Также фестивали — это инструмент для укрепления семейных отношений, особенно в том случае, если в постановке номера занят не только ребенок, но и его родитель.
Даша «Kitty» Бахарева
8 лет
Мне нравится выступать на концертах, потому что мы, как настоящие артисты, танцуем на большой сцене. Станцуем — и нам все похлопают. У нас у всех особое настроение, у нашей команды, и нам очень нравится. На фестивалях мне нравится, потому что наш тренер собирает ребят разных возрастов вместе на одной сцене, и мы танцуем вместе общий танец, и много других танцев, которые учим, и это очень весело.
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