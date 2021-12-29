Почему мы страдаем от синдрома упущенной выгоды (FOMO) и как его приручить в этой гонке
По традиции в декабре все открывают свои to-do листы за год и делятся в инстаграме успехами. Одни, несмотря на ограничения, объездили половину земного шара, остальные выучили новый язык (вдобавок к пяти другим). А вас одолела тревога, потому что из списка 2021 вычеркнуто только «выпить какао» и «встретить рассвет». Что делать, если вы из кожи вон лезете, чтобы быть везде первым, а чужие ленты в соцсетях все равно выглядят красочнее?
Во-первых, выдохнуть и расслабиться. В психологии навязчивые мысли об упущенной выгоде называются FOMO (Fear of missing out. — Прим. ред.). Это синдром гонки, в которой вам не суждено стать победителем. И вовсе не из-за того, что вы чем-то хуже, а просто потому, что жизнь нельзя выиграть. В новом партнерском материале мы подготовили для вас советы психолога о том, как перестать дергаться из-за «упущенных возможностей» и научиться фильтровать потоки порой обманчивой информации. На примере сервиса «Дом по другим правилам» от оператора Tele2 поможем составить расписание первой недели нового года, где на повестке останется только самое важное: уютное, полезное и вдохновляющее.
По традиции в декабре все открывают свои to-do листы за год делятся в инстаграме успехами. Одни, несмотря на ограничения, объездили половину земного шара, остальные выучили новый язык (вдобавок к пяти другим). А вас одолела тревога, потому что из списка 2021 вычеркнуто только «выпить какао» и «встретить рассвет». Что делать, если вы из кожи вон лезете, чтобы быть везде первым, а чужие ленты в соцсетях все равно выглядят красочнее?
Во-первых, выдохнуть и расслабиться. В психологии навязчивые мысли об упущенной выгоде называются FOMO (Fear of missing out. — прим. ред.). Это синдром гонки, в которой вам не суждено стать победителем. И вовсе не из-за того, что вы чем-то хуже, а просто потому, что жизнь нельзя выиграть. В новом партнерском материале мы подготовили для вас советы психолога о том, как перестать дергаться из-за «упущенных возможностей» и научиться фильтровать потоки порой обманчивой информации. На примере сервиса «Дом по другим правилам» от оператора Tele2 поможем составить расписание первой недели нового года, где на повестке останется только самое важное: уютное, полезное и вдохновляющее.
Елена Жукова
психолог
FOMO — это навязчивая боязнь пропустить что-то интересное и не получить новый опыт. В основном синдром проявляется через просмотр соцсетей. Это замкнутый круг: ты скроллишь ленту, чтобы быть в курсе и чувствовать себя лучше, но на подсознании завидуешь другим людям — появляются тревога и чувство одиночества.
Лучший способ справиться с этим — решить проблему у себя в голове. В сутках только 24 часа! По соцсетям может казаться, что успешные люди просто не спят, но это иллюзия. Поэтому перестаньте планировать невозможное и нарисуйте своеобразное колесо баланса. Мы составим его из 8 частей: отдых, друзья, финансы, здоровье, работа, духовность, семья и самосовершенствование. Теперь за одну неделю постараемся гармонично прокачать все стороны вашей жизни. С удовольствием и без сумасшедшей гонки.
1 января
День отдыха
Первый день года почти всегда развивается по традиционному сценарию: все поднимаются после обеда, доедают вчерашние салаты и смотрят любимые фильмы. И совсем не стоит корить себя за ленивый день — расслабленно проводить время так же важно, как заниматься спортом или смотреть очередную популярную лекцию.
Так что со спокойной душой перемещаемся в кинозал, запасаемся попкорном и включаем любимые новогодние фильмы. Гостям «Дома» Tele2 дарит подписку на мультимедийную площадку WINK (независимо от того, клиентом какого оператора они являются): сегодня — «Круэлла», «Вторая жизнь Уве», а оставшийся месяц любимые фильмы, сериалы и даже аудиокниги. После таких каникул вы сможете спокойно болтать даже с самым заядлым киноманом.
2 января
День друзей
Праздник продолжается. Чтобы чувствовать себя по-настоящему счастливым, человек должен окружить себя любящими друзьями. Поэтому приглашайте всех близких к себе и устраивайте фееричный кукинг от «Дома по другим правилам». Например, попробуйте приготовить израильскую кухню по рецептам бренд-шефа московского ресторана Mitzva Bar. Игорь Сосенков покажет, как сделать настоящую шакшуку с тхиной и свежей халой. А с любителями выпечки поделится рецептом традиционного для еврейской кухни бейгла из тунца с острым томатным соусом.
В такой день вы сможете сблизиться с друзьями: вместе приготовить что-то абсолютно новое и при желании снять прикольный контент на память.
3 января
День новых знаний
Атмосфера праздника начинает утихать — самое время устроить разгрузочный день для своих эмоций. В одиночестве отправляйтесь в лекторий и дайте старт всем обещаниям на год. Первая цель в наступившем году — грамотно подвести итоги прошлого года и сформировать цели на будущий, — от этого напрямую зависят ваши финансовые успехи. Об этом на онлайн-трансляции расскажет психолог-консультант Виталия Вдовенко. Четкий план действий вытащит вас из состояния FOMO-уныния.
После мастер-классов самое время вылить на бумагу все, что вы считаете важным. Поблагодарите себя за успехи прошедшего года и поставьте реалистичные планы на будущий. Чем конкретнее вы распишете свои цели, тем проще будет их воплощать в жизнь. Готовый лист повесьте на видное место, чтобы всегда помнить, к чему вы стремитесь.
Когда цели поставлены, важно продумать, как они будут реализовываться. Нет никаких сомнений, что вам понадобится много и плодотворно общаться с коллегами и начальством. Чтобы чувствовать себя уверенно в любой обстановке, пора вспомнить и о манерах. Вместе с лауреатом Национальной премии в области протокола и этикета Татьяной Барановой вы узнаете современные тенденции этикета.
4 января
День спорта и здоровья
Вчера цели поставили, сегодня — воплощаем в жизнь. По заветам психолога, чтобы преодолеть тревожность, необходима физическая нагрузка. Справиться с накопившимся стрессом и стать выносливее можно в тренажерном зале.
«Дом по другим правилам» предлагает подборки от студии персонального тренинга Pro Trener: это онлайн-тренировки, где вы используете вес собственного тела и минимум спортивного инвентаря. Здесь вы сможете привести себя в форму после праздников и выходных. Это может быть как получасовая тренировка на рабочем месте, так и подготовка к длительному бегу на свежем морозном воздухе. Но не стоит терзать себя, если с первого раза не получилось упражнение, а спустя неделю талия не стала отчетливее. Все будет. Просто нужно больше времени.
5 января
День экспериментов и работы
Новый год — чудесный повод попробовать что-то необыкновенное. Порой эксперименты в баре приводят к прикольным идеям в жизни и на работе. В новогодние каникулы попробуйте себя в роли опытного бармена и в домашних условиях замиксуйте необычные коктейли.
С наставлениями коктейльных гуру аперитивного бара Tagliatella Caffé вы можете приготовить легкие итальянские коктейли с вермутами и биттерами. Или пуститься во все тяжкие с командой бара «Детектив, где вы?» и приготовить секретные авторские напитки: пунш, юманите и милано-торино. Вдохновившись в баре, попробуйте обдумать пару рабочих вопросов. Успехи в одном деле запустят механизм продуктивности: гормоны счастья вырабатываются — все остальные дела решаются проще.
6 января
День путешествий и духовности
Все понимают духовность по-разному, но существует расхожее мнение, что человек находит себя в путешествиях. Сейчас с этим дела обстоят напряженно: не все границы открыты, и вопрос безопасности никто пока не снимал. Поэтому «Дом по другим правилам» предлагает путешествовать, не выходя из дома.
Возвращаемся в лекторий, чтобы отправиться в тур по городам России. Маршрут вы можете выбрать самостоятельно. Однако мы рекомендуем взглянуть в дальневосточный Иркутск, морской Мурманск и Ростов-на-Дону. Не забывайте прислушиваться к себе, а не поглощать информацию хаотично. Знать все невозможно, поэтому на примере городов России попробуйте выработать свой фильтр.
7 января
День семьи
Рождество — самое подходящее время для семейной встречи и теплого вечера на кухне. В этот день здорово собраться, чтобы вместе вспомнить рецепты из детства. Но если ничего интересного в голову не приходит, шефы «Дома по другим правилам» предложат свои варианты.
Запеченная утка давно стала атрибутом новогоднего стола. Однако шеф-повар гастрономического кафе «Мечтатели» Виталий Папп предлагает пересмотреть традиционные рецепты и приготовить пирог с уткой или блюдо французской кухни — утку конфи, где птица несколько часов томится в собственном соку.
Если же не хочется устраивать грандиозное застолье, попробуйте легкие рецепты от шеф-повара Tagliatella Caffé. Для тихого семейного ужина Алексей Ермаков приготовит с вами хрустящие брускетты с томатами конкасе и хамоном или ньокки с горгонзолой. Пусть это будет не просто ужин, а начало хорошей рождественской традиции, где произносятся самые сокровенные и теплые слова.
8 января
День самосовершенствования и обновлений
Говорят, что любые изменения в жизни нужно начинать с себя. Мы это поддерживаем, но все-таки предлагаем оглянуться вокруг. Чтобы окружающее пространство не напоминало о былых волнениях и неудачах, начните год с трансформации дома.
В лектории вы найдете мастер-классы по преображению. Это может быть апсайклинг, где вы подарите новую жизнь старым вещам, или урок работы с деревом, на котором вы сами изготовите новогодний декор. А монотонная работа руками сыграет медитативную роль — с нарастающей включенностью в процесс тревожные мысли рассеются.
Чтобы запечатлеть все изменения, важно научиться быстро и красиво фотографировать. На мастер-классе от фотографа Александра Врублевского вам раскроют легкие способы сделать красивые фотографии в новогодний период. Чтобы ваша лента в инстаграме была не хуже и не лучше других (потому что хватит сравнивать), а просто особенной.
9 января
День отдыха и восстановления
Продуктивный план на каникулы выполнен — самое время вновь отдохнуть. С помощью дыхательных практик и полного расслабления вы останетесь наедине с собой. Это поможет забыть про чужие успехи и сконцентрироваться на собственных. Полноценно расслабиться вам помогут йога, медитация для начинающих или более продвинутый уровень в тренажерном зале.
А если вы за активный отдых, вместе с тренером от Pro Trener Токаревым Алексеем сделайте тренировку на восстановление формы в домашних условиях без специального оборудования. Бодрость перед началом рабочей недели вам обеспечена.
Когда последняя тревога отступит, вы сможете проанализировать новогодние каникулы и сделать выводы. Что вам понравилось, а что нет? Что было полезным? Когда вы чувствовали себя наиболее счастливым? Эти вопросы помогут развить эмоциональный интеллект. В такой момент у вас получится написать искренний план на жизнь, опираясь только на свои предпочтения, без попыток кого-то впечатлить.
Адвент-календарь как способ не потеряться в потоке информации
Tele2 создали «Дом по другим правилам», чтобы и в новогодние праздники, и после них вы больше не задумывались, чем себя занять. Едва ли у вас еще возникнет вопрос: «Где найти нужный фильм?», «С чего начать тренировки?» и «Что бы интересного приготовить?». В начале года это возможность выйти на новый уровень продуктивности, где нет места волнению и тревоге. А на случай, если вам чего-то не хватило, мы подготовили чек-лист борьбы с FOMO. Это список быстрых дел, которые позволяют в моменте прекратить гонку за успехом.Скачать чек-лист
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