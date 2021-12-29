Почему мы страдаем от синдрома упущенной выгоды (FOMO) и как его приручить в этой гонке

По традиции в декабре все открывают свои to-do листы за год и делятся в инстаграме успехами. Одни, несмотря на ограничения, объездили половину земного шара, остальные выучили новый язык (вдобавок к пяти другим). А вас одолела тревога, потому что из списка 2021 вычеркнуто только «выпить какао» и «встретить рассвет». Что делать, если вы из кожи вон лезете, чтобы быть везде первым, а чужие ленты в соцсетях все равно выглядят красочнее?

Во-первых, выдохнуть и расслабиться. В психологии навязчивые мысли об упущенной выгоде называются FOMO (Fear of missing out. — Прим. ред.). Это синдром гонки, в которой вам не суждено стать победителем. И вовсе не из-за того, что вы чем-то хуже, а просто потому, что жизнь нельзя выиграть. В новом партнерском материале мы подготовили для вас советы психолога о том, как перестать дергаться из-за «упущенных возможностей» и научиться фильтровать потоки порой обманчивой информации. На примере сервиса «Дом по другим правилам» от оператора Tele2 поможем составить расписание первой недели нового года, где на повестке останется только самое важное: уютное, полезное и вдохновляющее.

По традиции в декабре все открывают свои to-do листы за год делятся в инстаграме успехами. Одни, несмотря на ограничения, объездили половину земного шара, остальные выучили новый язык (вдобавок к пяти другим). А вас одолела тревога, потому что из списка 2021 вычеркнуто только «выпить какао» и «встретить рассвет». Что делать, если вы из кожи вон лезете, чтобы быть везде первым, а чужие ленты в соцсетях все равно выглядят красочнее?

Во-первых, выдохнуть и расслабиться. В психологии навязчивые мысли об упущенной выгоде называются FOMO (Fear of missing out. — прим. ред.). Это синдром гонки, в которой вам не суждено стать победителем. И вовсе не из-за того, что вы чем-то хуже, а просто потому, что жизнь нельзя выиграть. В новом партнерском материале мы подготовили для вас советы психолога о том, как перестать дергаться из-за «упущенных возможностей» и научиться фильтровать потоки порой обманчивой информации. На примере сервиса «Дом по другим правилам» от оператора Tele2 поможем составить расписание первой недели нового года, где на повестке останется только самое важное: уютное, полезное и вдохновляющее.