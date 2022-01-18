Элитная недвижимость: В каких домах Екатеринбурга можно найти сервис мировых отелей
Выбирая себе новый дом, екатеринбуржцы стали больше внимания обращать на сервис. Теперь комфорт не ограничивается толстыми стенами и шлагбаумом на въезде. Современные жители также хотят видеть зеленый двор, просторные подъезды и похожих людей вокруг. Эту задачу взяла на себя компания Forum Group.
После строительства жилых комплексов девелопер не отходит в сторону, а продолжает поддерживать своих жителей. В активах Forum Group уже несколько проектов, где сервисная компания оказывает качественные услуги по управлению в соответствии с концепцией проекта и сервисным обслуживанием. В партнерском материале мы пообщались с жителями трех комплексов, чтобы узнать, как с каждым днем компания делает их жизнь чуть лучше.
Выбирая себе новый дом, екатеринбуржцы стали больше внимания обращать на сервис. Теперь комфорт не ограничивается толстыми стенами и шлагбаумом на въезде. Современные жители также хотят видеть зеленый двор, просторные подъезды и похожих людей вокруг. Эту задачу взяла на себя компания Forum Group.
После строительства жилых комплексов девелопер не отходит в сторону, а продолжает поддерживать своих жителей. В активах Forum Group уже несколько проектов, где сервисная компания оказывает качественные услуги по управлению в соответствии с концепцией проекта и сервисным обслуживанием. В партнерском материале мы пообщались с жителями трех комплексов, чтобы узнать, как с каждым днем компания делает их жизнь чуть лучше.
Наша семья — это я, муж и дочка. Вся наша жизнь — работа, садик, секции — находится в центре, поэтому мы специально искали новую квартиру именно в этом районе. До переезда ежедневно тратили по полтора часа только на дорогу. А сейчас все необходимое буквально в пешей доступности. Появилась возможность это время проводить с ребенком: погулять по Зеленой роще или набережной, съесть десерт в кофейне и спокойно пойти домой.
Еще одно преимущество «Александровского сада» — это атмосфера клубного дома. У нас безопасный закрытый двор, низкая этажность домов и небольшое количество квартир. Все это помогает создавать приватность, где соседи — не просто чужие люди. Наш комьюнити-центр — место, где можно поиграть с детьми, организовать деловую встречу, посмотреть с соседями футбол или просто поработать, отвлекаясь от домашней удаленки. Сотрудники готовы устраивать праздники и мастер-классы, поэтому день рождения дочки мы тоже решили отпраздновать в нашем центре.
Генеральный директор ООО «Форум Сервис» Евгения Заволжина
Объединение жителей по интересам и их знакомство между собой приводит к повышению качества взаимодействия между ними и сервисной компанией. Это однозначно дает положительный эффект — развивается как сервисная составляющая проекта, так и качество жизни наших собственников.
Когда в 2018 году мы покупали квартиру, строительство жилого комплекса только-только начиналось. Было совсем непонятно, что из этого получится, поэтому ориентировались мы на местоположение и красивую картинку. И за четыре года далеко не все комплексы дошли до той картинки, которая была изначально. А в нашем случае наоборот: и архитектурное решение, и инфраструктура превзошли все ожидания. Прежде всего это внешний вид, достойный, как мне кажется, европейских комплексов, и уровень окружения.
Сейчас у нас немного затянулся ремонт, поэтому мы не можем сполна оценить все преимущества сервисной компании. Но опять же по некоторым мелочам могу сказать, что уровень обслуживания — один из лучших в городе (если сравнивать с отзывами знакомых, живущих в других элитных ЖК). Из того, что запомнилось: у нас есть небольшие балкончики, которые я хочу заполнить цветами в горшках. В идеале цветы должны жить автономной жизнью, а не умереть вместе с моим энтузиазмом через месяц. Недавно узнал, что в сервисной компании есть отдельная услуга — оформление кашпо для балкончиков. Специалист и цветы подберет правильные, и повесит их так, чтобы горшок никому не прилетел на голову. Такой уровень заботы впечатляет — есть ощущение, что все делается с душой, а не для галочки.
Еще однажды был случай: у меня затопило кладовку, и стройматериалы промокли. Ситуация неприятная: моей вины нет, но и управляющая компания не виновата. Просто забилась канализация. Когда я решил разобраться, мне компенсировали убытки. С другой управляющей компанией, думаю, я бы такого результата не добился.
Генеральный директор ООО «Форум Сервис» Евгения Заволжина
Сервисная компания решает бытовые вопросы, которые могут возникать у жителей. Это и мелкий сервисный ремонт мебели и оборудования, и ремонт одежды и обуви, химчистка и прачечная, организация событийных мероприятий, например, заказ Деда Мороза и Снегурочки. Мы всегда рядом, что бы ни понадобилось жителям.
Основная задача девелопера — создать такой продукт, который максимально удовлетворит потребителя. Поэтому всех сервисных партнеров мы выбираем так же тщательно. Перед заключением договора первую услугу заказываем сами: тестируем весь цикл работы, щепетильно относимся к договору и процессу взаимодействия с партнером.
На «Ольховский парк» мы обратили внимание именно благодаря инфраструктуре двора: закрытый, с зонами отдыха, никаких автомобилей. Нам особенно нравится выходить, чтобы качаться на любимых качелях «Паук». Здесь мы встречаем самые красивые рассветы и провожаем лучшие закаты. Также с переездом у нас появилась хорошая семейная традиция: мы полюбили гулять вдоль пруда и кормить уток.
Вообще я ощущаю, как изменился уровень жизни. Здесь светлые подъезды с широкими холлами и панорамными окнами. У нас всегда чисто, много воздуха, все исправно работает — это вроде простые вещи, но делают возвращение домой намного приятнее. Кроме этого прямо в сервисной компании можно заказать клининг, сдать вещи в химчистку, есть услуги сантехника и электрика — мы пока не всем пользовались, но даже само осознание как-то радует.
Генеральный директор ООО «Форум Сервис» Евгения Заволжина
Мы изучаем образ жизни потенциальных жителей, чтобы предугадать и закрыть все потребности. Таким образом, жители не задумываются о насущных вопросах проживания в своей квартире — это и есть высокий уровень сервиса.
Например, к базовым потребностям относятся такие вещи, как чистота в местах общего пользования, безопасность оборудования и оперативное устранение чрезвычайных ситуаций. Чтобы учесть все нюансы, мы проводим встречи с жителями, на которых обсуждаем детали. Так создается комфортная среда проживания, жители тратят свое время не на решение бытовых вопросов, а на своих близких, развитие и досуг.
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