Элитная недвижимость: В каких домах Екатеринбурга можно найти сервис мировых отелей

Выбирая себе новый дом, екатеринбуржцы стали больше внимания обращать на сервис. Теперь комфорт не ограничивается толстыми стенами и шлагбаумом на въезде. Современные жители также хотят видеть зеленый двор, просторные подъезды и похожих людей вокруг. Эту задачу взяла на себя компания Forum Group.

После строительства жилых комплексов девелопер не отходит в сторону, а продолжает поддерживать своих жителей. В активах Forum Group уже несколько проектов, где сервисная компания оказывает качественные услуги по управлению в соответствии с концепцией проекта и сервисным обслуживанием. В партнерском материале мы пообщались с жителями трех комплексов, чтобы узнать, как с каждым днем компания делает их жизнь чуть лучше.

Выбирая себе новый дом, екатеринбуржцы стали больше внимания обращать на сервис. Теперь комфорт не ограничивается толстыми стенами и шлагбаумом на въезде. Современные жители также хотят видеть зеленый двор, просторные подъезды и похожих людей вокруг. Эту задачу взяла на себя компания Forum Group.

После строительства жилых комплексов девелопер не отходит в сторону, а продолжает поддерживать своих жителей. В активах Forum Group уже несколько проектов, где сервисная компания оказывает качественные услуги по управлению в соответствии с концепцией проекта и сервисным обслуживанием. В партнерском материале мы пообщались с жителями трех комплексов, чтобы узнать, как с каждым днем компания делает их жизнь чуть лучше.