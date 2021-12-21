«Просто чтобы было»: редакция The Village вспоминает самые досадные подарки
Новая этика учит нас быть честнее и осознаннее, и если раньше признаться близкому человеку, что он «не попал» с подарком было чем-то бестактным и неблагодарным, то сегодня многие из нас делают несмелые шаги в борьбе со стереотипами и страхом кого-то обидеть, не оставляя ненужную вещь принципиально, а находя ей полезное применение, нового владельца, выставляя на свопы и гараж-сейлы в соцсетях.
МЕГА в Нижнем Новгороде объявляет о совместной акции с The Village по освобождению жителей города от бесполезных вещей в пользу полезных! В рамках акции «Переупакуй новогоднюю магию» вы можете в любой из назначенных дней сдать вещи, которые могут быть кому-то нужнее, а позже и забрать то, что приглянется вам, на особом празднике. По такому случаю редакция вспоминает самые запоминающиеся истории о ценных, но ненужных по факту подарках.
Новая этика учит нас быть честнее и осознаннее и если раньше было, не дай бог, признаться близкому человеку, что он «не попал» с подарком, то сегодня многие из нас делают несмелые шаги в борьбе со стереотипами и страхом кого-то обидеть, не оставляя ненужную вещь принципиально, а находя ей полезное применение, нового владельца, выставляя на свопы и гараж сейлы в соцсетях.
МЕГА в Нижнем Новгороде объявляет о совместной акции с The Village по освобождению жителей города от бесполезных вещей в пользу полезных! В рамках акции «Переупакуй новогоднюю магию» вы можете в любой из назначенных дней сдать вещи, которые могут быть кому-то нужнее, а позже и забрать то, что приглянется вам, на особом празднике. По такому случаю редакция вспоминает самые запоминающиеся истории о ценных, но ненужных по факту подарках.
Маша Гончарова
главный редактор
— Не знаю, счастливый ли я человек, но мне практически всегда везло с подарками. Точнее, ну как, классный подарок — это когда человек запомнил, что тебе что-то нравится, нашел это и подарил НЕОЖИДАННО. Я поэтому и не люблю, например, дарить и получать новогодние подарки — это какая-то принудительная морока, когда ты в панике покупаешь что-то хоть сколько-нибудь подходящее другу-коллеге-маме, исходя из своих представлений. Каждый год обещаю себе, что куплю все в ноябре, но вот сейчас середина декабря и я что-то опять не при делах. Так вот, к неудачным подаркам, точнее к подаркам, которые были явно странными. Как-то мой парень подарил мне на День Святого Валентина клавиатуру — мне она может и была нужна, но камон, это же романтичный праздник, а клавиатура — ну, это, блин, клавиатура, ее могут на работе подарить за выслугу лет, а не на 14 февраля, когда вы только начинаете встречаться. Что ещё? Моя подружка подарила мне на 20 лет ВАЗУ, сейчас я бы, кстати, этой вазе порадовалась — она была из плотного разноцветного стекла и вообще внушала доверие, но в мои 20 мне хотелось веселых, прикольных подарков — типа там румяна Буржуа, сумочку с Хэллоу Китти, что я там еще любила? Ваза стала мемом и теперь я каждый год спрашиваю: ты мне не вазу случайно подаришь? Или вот еще: папа на Новый год подарил набор каких-то отверток и плоскогубцев, чтобы, очевидно, я могла своими руками починить розетку или там смеситель и не тратиться на «мужа на час» и все бы ничего, но это был какой-то своеобразный «женский» набор инструментов и все эти штуки были поросячьего розового цвета. Зачем? Почему? Хорошо, что я знаю ещё одного человека, которому достался ровно такой же подарочек. Это моя сестра.
Марк Григорьев
шеф-редактор
— В 2012 году мне исполнялся 21 год и мой товарищ Ваня подарил мне довольно странный набор всяких мелочей «для рук» — «окровавленный» бинт с торчащим с двух сторон гвоздем, который нужно было надевать на руку и пугать неподготовленных людей, фонарик, который бил током при нажатии на кнопку, квасцы (это такая присыпка-антиперспирант) и маленькую пластиковую баночку с пахучим средством «Стериллиум». Не помню уж, в чем был прикол всего этого подарка — как-то Ваня это обосновал красиво, и презент мне понравился. Баночка со «Стериллиумом» простояла на полке восемь лет — ну а зачем? Руки же я и так мою часто, чего еще лить химию какую-то, я же не хирург!
А потом наступил март 2020 года — как-то сразу стало понятно, зачем, и я написал Ване — «Спасибо за подарок! Актуален». Ваня посмеялся!
Стася Карпова
дизайнер
— Мне сложно назвать какую-то вещь ненужной, потому что обычно я всему могу найти применение, и вообще у меня есть склонность к вещизму: люблю окружать себя классными штуками и получаю от этого удовольствие. Например, иногда мои друзья вспоминают, что я собираю музыкальные инструменты и рабочие пленочные фотоаппараты, и пополняют мою коллекцию — пусть я не играю на флейте и у меня есть основная камера, с которой я обычно хожу, но не могу назвать такие подарки ненужными, скорее наоборот.
Хотя на эту тему вспоминается одна долгоиграющая история времен института, когда родители начали мне покупать атрибутику взрослого человека, типа дорогих украшений и косметики. Наверное, курсе на первом папа подарил мне на день рождения мои первые Chanel Chance — свежий, немного цитрусовый аромат (Eau Fraiche, зелененькие такие), и мне они очень понравились. После, кажется, был Eau Tendre — фруктово-цветочный весенний аромат, который тоже зашел. Ну а потом как в тумане: папа подарил два других вида «шанса», которые уже не подошли, и снова цитрус и цветочный, в то время как первые флаконы еще не были израсходованы. В общем, это вроде бы превращалось в милую семейную традицию, но я как-то почти не пользовалась духами, да и эти ароматы мне за несколько лет уже порядком надоели, так что в итоге был наложено вето на покупку парфюма в подарок, а сами флаконы остались пылиться на полке. Что-то я отдала, чем-то еще пользовалась, совсем нетронутые коробки продала, а недавно перебирала полки с целью как раз избавиться от неиспользуемых вещей, и внезапно наткнулась на свой последний «шанс»… Ну и тут же нашла им нового владельца — классно, когда ненужная вам вещь кому-то пригождается.
Олеся Гудыма
продюсер спецпроектов
— Ситуаций таких в жизни было много и мне даже кажется, что в моей жизни что-то подаренное намного чаще лежит «мертвым грузом», чем как-то используется или радует в интерьере. А может, это мое когнитивное искажение из-за воспитанной родителями привычке к логичной пользе от подарка из разряда «Ну вот джинсы старые прохудились, подарим вам с сестрой обеим новые». Я правда очень люблю полезные подарки и например визжала, когда в мой день рождения, выпавший на тот самый локдаун, мне подарили кофеварку, ведь кофейни совсем не работали! А когда острая необходимость в ней пропала, мы как раз открыли «Штаб-квартиру», кофеварка переехала и теперь гости могут порадоваться неплохому фильтру в «Штабе».
Рассказать хочется про два случая с разницей в несколько лет, когда я все-таки именно смогла неловко, но вежливо донести дарителю, что трата его немного напрасна и попробовать решить ситуацию, нисколько не обесценивая сам акт дарения и благодарности за него.
Первым был огромнейший мягкий белый медведь, подаренный на 20 лет моей подругой детства Ульяной. С тем, что я люблю белых медведей, подружка угадала, ведь я даже возила с собой одно время во все поездки небольшую статуэтку медведя по имени Игорь и набила узором татуировку в виде силуэта белого медведя. Но плюшевый мишка размером в половину всей моей жилой территории, состоящей на тот момент из одной кровати в общежитии — это немножко совсем не мое. Дело дополнялось еще и тем, что я знала, что для Ули это реально большая трата и я догадывалась, что для нее это больше «жест», чем сознательный поступок. С деньгами у нее тогда было абсолютно точно не очень, она только переехала в Нижний, искала работу, снимала квартиру, а медведь стоил тысячи три. В общем, душераздирающе ненужная трата. Было непросто предложить Ульяне все «переиграть», но все же совсем чуть-чуть надувшись на меня, мы сходили в этот большой магазин игрушек и по возврату деньги вернулись Уле на карту. Так что и акт большого подарка состоялся, и средства сохранились, и я не мучилась с этой громадой.
Второй случай был всего лишь в прошлом году, когда близкий товарищ, отталкиваясь именно от наших музыкальных мэтчей и сложившейся традиции слушать и показывать друг другу музыку за чаем или кофе, решил, что мне просто необходима колонка JBL как у него, только лучше. Вещь недешевая, последнего на тот момент поколения. Но в этот момент я: а — переезжала жить с соседями; б — никогда не слушаю музыку дома, не имею такой привычки; в — в принципе не бываю дома или в ситуациях, где могу ей воспользоваться, да и не стала бы носить такую большую штуку с собой. В довесок ко всему, эта новая коллекция была в таком джунглевом стиле, что была вся почти военного, защитного цвета и вариант с тем, чтобы просто поставить ее в интерьер и любоваться тоже отпадал. В итоге я кое-как намекнула товарищу обо всех причинах, по которым колонка станет безжизненной железкой на верхней полке в шкафу и он сам предложил отдать мне чек и выбрать что-то, что меня порадует на ту же сумму. В итоге колонка стала приятной частью моего нового телефона и это точно не было лишним.
Алла Блисс
менеджер спецпроектов
— Иногда худший враг — это ты себе сам. На моей памяти, с самих ранних лет и до настоящего, не могу даже припомнить таких подарков, чтобы они оказались уж совсем бесполезными. Ну да, были книжки из разряда «Позволь творчеству постучаться в твою дверь и наполни жизнь смыслом за пять простых шагов», какие-то косметические наборы с райскими ароматами вроде иланг-иланга, а также сертификаты на курсы, куда я никогда не попаду. Но это ведь все из благих намерений, и прозвучит пошловато, но внимание-то здесь, действительно, главное.
Года полтора назад я решила себе сделать подарок и купить новый комп, и подошла к этому делу, как мне показалось, очень даже ответственно: сравнивала характеристики и цены, спрашивала рекомендации у знакомых, обзоры смотрела. Запросы у меня были не ахти какие: спокойно серфиться по вебу, работать в фотошопе и собирать яблоки в компьютерной игре «Жанна Д’Арк» начала нулевых, ну и монитор побольше! В итоге я остановилась на роковом Aspire 5 A517 от Acer, и на него были великие надежды: характеристики неплохие и диагональ целых 17.3 дюйма — почти домашний кинотеатр!
Название линейки Aspire пророческим совсем не оказалось: все, к чему я из-за него стремлюсь — это забросить его туда, где он бы не попадался мне на глаза. Большой монитор оказался бесполезным из-за плохой цветопередачи, даже при комбинации из нескольких вкладок в браузере и открытом фотошопе компьютер начинает беситься (а вместе с ним и я). Самое ужасное, что он тяжелый и не мобильный, и когда я поднимаюсь в гору, то начинаю понимать Сизифа как никто другой: поясница ноет, лапы ломит, а хвост отваливается.
Вывод из этой истории я сделала для себя следующий: не нужно пытаться переиграть себя и сэкономить на таких важных вещах, а ещё переходить на MacBook. Поэтому хочу себе пожелать финансовой образованности, стабильности и терпения, и очень надеюсь, что в новом году как можно быстрее буду флексить новым классным макбуком. Тем более, что мои дорогие друзья мне на день рождения подарили финансовый макбучный вклад, а значит, что у самурая есть не только цель, но и путь.
Илья Большаков
фотограф
— Честно говоря, я так и не вспомнил совсем уж неудачного или ненужного подарка, но есть одна история. Лет в 10-11 мне очень хотелось приставку Sega Mega Drive. У меня тогда уже года три была Dendy, но, один раз увидев «Сегу» у друзей родителей, а потом и у моего друга по двору, я захотел её совершенно безумно. Помню, что обрабатывал родителей очень долго и был почти уверен, что на Новый год мне точно ее подарят. Была тогда еще классная книга по комиксам Marvel, она была очень красочная и на каждом развороте была настольная игра. Её мне тоже хотелось, но, конечно, не так сильно как приставку. В тот Новый год я пошел спать пораньше и завел себе будильник на шесть утра, чтобы поскорее добраться до ботинок, стоящих у двери — туда обычно Дед Мороз приносил мне подарки. Никакой приставки я там, к сожалению, не нашел, а вот книжка от Marvel меня там ждала. Подарок был классный, но помню, что я тогда очень расстроился. Во сне в ту ночь я уже видел как играю в новую Сегу Мега Драйв, а вместо этого мне пришлось играть в настольные игры.
МЕГА и The Village предлагают вам повторно упаковать и передарить неиспользованные подарки, чтобы дать им новую жизнь!
Материал подготовлен
при поддержке