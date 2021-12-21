«Просто чтобы было»: редакция The Village вспоминает самые досадные подарки

Олеся Гудыма

продюсер спецпроектов

— Ситуаций таких в жизни было много и мне даже кажется, что в моей жизни что-то подаренное намного чаще лежит «мертвым грузом», чем как-то используется или радует в интерьере. А может, это мое когнитивное искажение из-за воспитанной родителями привычке к логичной пользе от подарка из разряда «Ну вот джинсы старые прохудились, подарим вам с сестрой обеим новые». Я правда очень люблю полезные подарки и например визжала, когда в мой день рождения, выпавший на тот самый локдаун, мне подарили кофеварку, ведь кофейни совсем не работали! А когда острая необходимость в ней пропала, мы как раз открыли «Штаб-квартиру», кофеварка переехала и теперь гости могут порадоваться неплохому фильтру в «Штабе».

Рассказать хочется про два случая с разницей в несколько лет, когда я все-таки именно смогла неловко, но вежливо донести дарителю, что трата его немного напрасна и попробовать решить ситуацию, нисколько не обесценивая сам акт дарения и благодарности за него.

Первым был огромнейший мягкий белый медведь, подаренный на 20 лет моей подругой детства Ульяной. С тем, что я люблю белых медведей, подружка угадала, ведь я даже возила с собой одно время во все поездки небольшую статуэтку медведя по имени Игорь и набила узором татуировку в виде силуэта белого медведя. Но плюшевый мишка размером в половину всей моей жилой территории, состоящей на тот момент из одной кровати в общежитии — это немножко совсем не мое. Дело дополнялось еще и тем, что я знала, что для Ули это реально большая трата и я догадывалась, что для нее это больше «жест», чем сознательный поступок. С деньгами у нее тогда было абсолютно точно не очень, она только переехала в Нижний, искала работу, снимала квартиру, а медведь стоил тысячи три. В общем, душераздирающе ненужная трата. Было непросто предложить Ульяне все «переиграть», но все же совсем чуть-чуть надувшись на меня, мы сходили в этот большой магазин игрушек и по возврату деньги вернулись Уле на карту. Так что и акт большого подарка состоялся, и средства сохранились, и я не мучилась с этой громадой.

Второй случай был всего лишь в прошлом году, когда близкий товарищ, отталкиваясь именно от наших музыкальных мэтчей и сложившейся традиции слушать и показывать друг другу музыку за чаем или кофе, решил, что мне просто необходима колонка JBL как у него, только лучше. Вещь недешевая, последнего на тот момент поколения. Но в этот момент я: а — переезжала жить с соседями; б — никогда не слушаю музыку дома, не имею такой привычки; в — в принципе не бываю дома или в ситуациях, где могу ей воспользоваться, да и не стала бы носить такую большую штуку с собой. В довесок ко всему, эта новая коллекция была в таком джунглевом стиле, что была вся почти военного, защитного цвета и вариант с тем, чтобы просто поставить ее в интерьер и любоваться тоже отпадал. В итоге я кое-как намекнула товарищу обо всех причинах, по которым колонка станет безжизненной железкой на верхней полке в шкафу и он сам предложил отдать мне чек и выбрать что-то, что меня порадует на ту же сумму. В итоге колонка стала приятной частью моего нового телефона и это точно не было лишним.