Вопрос времени

Время дороже денег, потому что это единственный невозвратный ресурс, его нельзя купить. Есть всего 24 часа, и от того, как ты распорядишься ими, будет зависеть качество твоей жизни. Но на самом деле, чем мы старше, тем быстрее ход времени. В юности кажется, что времени много, потому что все ещё впереди. Взрослая же жизнь — это период свершений, когда только от тебя зависит реализация мечтаний и планов. И, конечно, сейчас 24 часов в сутки не хватает, чтобы все успеть. Я учусь каждый день распределять свой ресурс, продумывая рациональное расписание, чтобы сэкономить время и освободить его для отдыха и удовольствий.