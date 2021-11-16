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16 ноября 2021

Вопрос времени Omega — изысканный бренд для тех, кто ценит свое время

Вопрос времени
АвторЮг Specials

Часовой бренд Omega вот уже 173 года выбирают люди, которые ценят в вещах не только технологичность и точность, но и эстетку, и особый стиль. Для поклонников марки время — это самый важный ресурс, дающий возможность реализовывать амбициозные планы и масштабные проекты. Редакция The Village Юг совместно с бредом Omega поговорила с шестью успешными и красивыми женщинами Сочи об их отношениях со временем и получила непростые ответы на простые вопросы.

Бутик OMEGA

 Сочи, ул. Войкова, 1,
Морской вокзал, 
тел.: 8 (916) 479-00-19

omegawatches.com

Современная женщина реализуется во всех социальных ролях. Она жена, мама, дочь, часто имеет собственный бизнес или занимает лидирующие позиции в своей профессиональной сфере, находит себя в творчестве, спорте, саморазвитии, а ещё стремится поддерживать форму и молодость. Нагрузки, физические и моральные, увеличились за последнее столетие в разы. Девушки берут на себя ответственность и при этом делают все легко и играючи. Своим героиням мы задали три простых вопроса об их секретах тайм-менеджмента и распределения временного ресурса. Что для вас время? На что стоит потратить свободное время? Как все успеть? 

Люба Маркдорф

главный редактор издания F/B/MAGAZINE
редакционный директор
The Village Юг

С рождением ребенка понятие времени для меня изменилось кардинально. Полтора года назад я целиком и полностью тратила его на работу, мне постоянно казалось, что стоит мне отвлечься хоть на пять минут, как все рухнет. Но декрет все расставил по местам, и оказалось, что время можно тратить совсем иначе, оставляя несколько часов на игру с сыном, на ужин с мужем, на прогулку, на любимую книгу, что можно просто сказать «нет» некоторым проектам, где трудозатраты не соответствуют вознаграждению и освободить такое ценное время. А всего-то нужно было осознать свою важность в жизни.

Сейчас для меня нет понятия свободного и несвободного времени. Я стараюсь научиться воспринимать работу как отдых, удовольствие. А отдых — как само собой разумеющееся, нечто, на что я имею полное право, с чем раньше были большие проблемы. Основная задача практики — стереть границу между двумя крайностями и найти середину, в которой работа не утомляет, а отдых не надоедает.

В тайм-менеджменте самое главное —  структура и план. Поэтому в своей работе мы пришли к такой формуле: обязательная еженедельная общая планерка, на которой досконально выписываются задачи и пути их решения, плюс онлайн таблицы и различные приложения, где можно отследить степень выполнения. Ну и никакой работы после семи вечера и в выходные. Честно скажу, получается не всегда, но я стремлюсь.

Александра Степанец

дизайнер и основатель бренда
Alexandra | Stepanets

Время — это бесценный дар, который дан каждому человеку. Вместе с тем, лично для меня, это некоторая энергетическая субстанция, которая отвечает тебе взаимностью на соответствующее отношение к нему. Если ты о нем заботишься, относишься с уважением, не расстрачиваешь, не убиваешь, не заполняешь суетой, ты получаешь настоящую жизнь со всеми ее красками, чувствами, эмоциями и вкусами. И, несомненно, самого времени становится больше во всех смыслах.

Стилист по волосам: Анастасия Изварина

Свободное время стоит потратить на саму жизнь. А если конкретнее, я потрачу его на чтение книг и мысли о том, что приготовить на завтрак. 

Я уже давно не стремлюсь к тому, чтобы все успеть. Делаю ровно столько, сколько получается сделать. И не виню себя. Не получилось? Ну, значит, в следующий раз.

Марина Оджиева

креативный директор Arttex Home
дизайнер бренда одежды OMG

Для меня время — это нечто особенное. Я чувствую его скоротечность и ощущаю ответственность за его бессмысленный расход. Поэтому стараюсь относиться к времени с умом. Кто-то тратит своё время глупо, не осознавая того, что так и пройдёт жизнь — пусто и бездумно. Я планирую время бережно, потому что хочу многое сделать, создать, дать. Не хочу разменять жизнь на никчемные разговоры, мелкие обиды, бесполезные занятия.

За свою жизнь мы должны делать много хороших дел. У хорошего человека, как мне кажется, время течёт медленнее. Каждый приходит в жизнь для совершения ряда поступков. Я хочу потратить своё свободное время на то, чтобы как можно больше из тех поступков, которые мне суждено сделать, действительно принесли пользу и добро в этот мир.

Уметь правильно распределить свое время — это очень важное качество успешного человека. Получается далеко не всегда: день прошёл, а ты, по сути, ничего не сделал. Но я считаю, что все не случайно, и если ты что-то не успел, значит, не должен был успеть, и жалеть тут не о чем.

Юлия Армизонова

руководитель отдела продаж компании «Лето Недвижимость»

Первое, что приходит на ум, это устоявшаяся формула «Время — деньги», и хоть она кажется сухой и лишенной эмоций, однако я вижу в ней много правды жизни и жесткой, но справедливой гармонии. Сегодня деньги — это аналог возможностей. Возможностей для отдыха, творчества, здоровья, обучения, путешествий. Поэтому трактую известную фразу по-своему: «Время — возможности», и все становится на свои места. Важность этого ресурса трудно переоценить, потому что упущенную возможность не вернуть, и только здесь и сейчас мы можем создавать свое лучшее будущее.

Свободное время — самое дорогое из всего, тратить его нужно с толком. Я предпочитаю отправиться в путешествие, чтобы расширить кругозор и переключиться. Верю в то, что смена обстановки помогает сбавить ритм.

Работая руководителем, ты планируешь не только своё время, но и время сотрудников, поэтому основной задачей для меня становится эмпатия, интуитивное понимание, какую нагрузку человек выдержит, и иногда ты чувствуешь дефицит энергии у сотрудника лучше его самого и отправляешь немного отдохнуть, чтобы восстановить силы. Я считаю что самое главное в планировании — это соблюдение режима работы и отдыха.

Сегодня в сфере недвижимости очень высокий темп, и, если загнать себя, то в итоге будешь плохо ориентироваться и делать вместо одного точного удара много лишних  движений.

Зоя Алексеева

ведущий брокер компании
«Лето Недвижимость»

В сфере недвижимости действительно хороший брокер всегда должен быть в авангарде, предвосхищать события. Поэтому время для нас течёт очень быстро и является самым важным ресурсом из всех возможных. «Когда-то сегодня тоже называлось завтра», — моя любимая фраза из фильма «Обмани меня». Мы живем даже не в сегодняшнем, а в завтрашнем дне, планируя будущие встречи, просчитывая завтрашние цены на рынке, анализируя ещё не построенные объекты. Будущее — вот наше время.

Если вдруг у вас появилось свободное время, тратьте его смело на удовольствия, ведь время, потраченное на себя, не считается потерянным.

Мотивация — вот ключ к экстремальному тайм-менеджменту. У меня с этим порядок. Семья, руководитель, амбициозность, лидерские качества — это то, что помогает мне всегда быть в форме, получать новые знания и успевать все по максимуму.

Алена Новикова

директор и учредитель
«Центра Продюссирования «СТОЛИЦА»

Время дороже денег, потому что это единственный невозвратный ресурс, его нельзя купить. Есть всего 24 часа, и от того, как ты распорядишься ими, будет зависеть качество твоей жизни. Но на самом деле, чем мы старше, тем быстрее ход времени. В юности кажется, что времени много, потому что все ещё впереди. Взрослая же жизнь — это период свершений, когда только от тебя зависит реализация мечтаний и планов. И, конечно, сейчас 24 часов в сутки не хватает, чтобы все успеть. Я учусь каждый день распределять свой ресурс, продумывая рациональное расписание, чтобы сэкономить время и освободить его для отдыха и удовольствий.

Вот чего у меня действительно мало, так это свободного времени. Но когда оно есть, я с радостью провожу его дома, в кругу семьи и друзей. Без суеты и лишней нагрузки. Готовим барбекю, смотрим сериалы, мечтаем, гуляем. Это время бесценно.

Я восхищаюсь людьми, которые умеют распоряжаться временем, управлять им как волшебники. Я не волшебник, я только учусь и пока живу так, что времени вечно не хватает. Я берусь за множество дел одновременно, потому что люблю, когда дни насыщенны событиями, передвижениями, эмоциями. Я стараюсь все успеть и знаю, где меня не хватает. Часто обещаю себе замедлиться, ведь жизнь одна, и мне бы не хотелось пробежать ее как спринтерскую дистанцию, пусть даже с рекордным результатом.

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