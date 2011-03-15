ХОЗЯЙКА

Оля, бренд-менеджер SABMiller ПАРАМЕТРЫ

Комнат: 2

Потолки: 3 м

Метраж: 50 кв. м

В квартиру на Космодамианской набережной Оля переехала в ноябре позапрошлого года, когда там закончился пятимесячный ремонт. Хозяйка искала квартиру в доме именно 1950–1960-х годов, с высокими потолками и глубокими подоконниками, но без деревянных перекрытий, как часто бывает в сталинках. Квартира на набережной сразу привлекла внимание Оли и подходошла по всем параметрам. Обустройством квартиры хозяйка занималась самостоятельно, так как уже не раз помогала друзьям с интерьерными решениями и сама делала свою предыдущую квартиру. Планировка была полностью изменена и жилое пространство значительно расширилось. Подоконники хозяйка решила сделать из белого мрамора, который, как выяснилось, найти совсем не просто. Старый встроенный мусоропровод на кухне был замаскирован под белую кирпичную стену. Состаренный кирпич, из которого выложены кухонный стол и стойка, визуально отделяющая гостиную от прихожей, Оля нашла на немецком сайте. Заказать пару десятков кирпичей получилось не сразу: пришлось найти тех, к чьему крупному заказу можно было присоединиться. Практически вся остальная мебель была куплена в IKEA, кроме старинного бабушкиного трюмо, — его Оля нашла у родителей на даче и сама отреставрировала. А чемодан, обнаруженный на антресолях, обклеила шведскими обоями и сделала из него своеобразную клумбу.