Квартира недели (Москва) Мансарда, ставшая творческой мастерской и «фабрикой искусств», со скошенными потолками и деревянными балками.
Хозяева: Филипп — фотограф, Дамир — актёр
Комнат: 2
Филипп переехал в эту мансарду всего пару лет назад, а появилась она в начале 90-х, когда в доме после реконструкции надстроили дополнительный этаж. Прошлый хозяин квартиры, дедушка Филиппа и архитектор по профессии, открыл здесь творческую студию. После сменилось немало жильцов, но атмосфера и обстановка сохранились практически в первозданном виде. Филипп лишь сделал косметический ремонт, а в гостиной отгородил пространство для съемок. Не так давно он переехал в квартиру побольше, но не смог отказаться от полюбившейся мансарды. Так тут появился новый жилец — актер Дамир Бахтиев. Но хозяин квартиры иногда проводит здесь съемки и устраивает вечеринки.
До Филиппа в квартире жили художник, журналист с НТВ и композитор — после них остались рояль, сундуки и трюмо начала прошлого века.
Раньше Филипп часто устраивал в гостиной кинопросмотры, но в какой-то момент проектор не выдержал нагрузки и сломался. Новый покупать не стали.
Энергетика квартиры, по словам жильцов, очень располагает к творчеству: утром свет заливает каждый уголок, а деревянные элементы в интерьере добавляют уюта.
Голову кабана принесли знакомые художники на один из квартирников Филиппа.
Вечером пространство — в том числе благодаря освещению — еще больше располагает к встречам с друзьями — они даже называют мансарду Филиппа «маленькой фабрикой искусства». Здесь то и дело проходят всевозможные перформансы, репетиции и чтения.
В этой комнате с мансардным окном и большой кроватью-подиумом живет Дамир.
Мудборды на одной из стен сам хозяин называет «векторами своей жизни».
Большая железная буква «Д» — уцелевший элемент старой надписи на фасаде одного московского театра. А заодно и личная подпись хозяина.
Обширный архив журналов вместе с книгами перевез Дамир.
По его словам, на полках также встречаются «тотемы и фетиши».
Мансардное окно над кроватью смотрит в небо.
Комментарии
приходите ко мне тогда. у меня нет ничего модного. все советское и облезлое. на стене висит красный ковер.
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