Хозяева: Филипп — фотограф, Дамир — актёр Комнат: 2

Метраж: 77 кв. м

Потолки: 1,5–3,5 м Филипп переехал в эту мансарду всего пару лет назад, а появилась она в начале 90-х, когда в доме после реконструкции надстроили дополнительный этаж. Прошлый хозяин квартиры, дедушка Филиппа и архитектор по профессии, открыл здесь творческую студию. После сменилось немало жильцов, но атмосфера и обстановка сохранились практически в первозданном виде. Филипп лишь сделал косметический ремонт, а в гостиной отгородил пространство для съемок. Не так давно он переехал в квартиру побольше, но не смог отказаться от полюбившейся мансарды. Так тут появился новый жилец — актер Дамир Бахтиев. Но хозяин квартиры иногда проводит здесь съемки и устраивает вечеринки.

До Филиппа в квартире жили художник, журналист с НТВ и композитор — после них остались рояль, сундуки и трюмо начала прошлого века.

Раньше Филипп часто устраивал в гостиной кинопросмотры, но в какой-то момент проектор не выдержал нагрузки и сломался. Новый покупать не стали.

Энергетика квартиры, по словам жильцов, очень располагает к творчеству: утром свет заливает каждый уголок, а деревянные элементы в интерьере добавляют уюта.

Голову кабана принесли знакомые художники на один из квартирников Филиппа.

Вечером пространство — в том числе благодаря освещению — еще больше располагает к встречам с друзьями — они даже называют мансарду Филиппа «маленькой фабрикой искусства». Здесь то и дело проходят всевозможные перформансы, репетиции и чтения.

В этой комнате с мансардным окном и большой кроватью-подиумом живет Дамир.

Мудборды на одной из стен сам хозяин называет «векторами своей жизни».

Большая железная буква «Д» — уцелевший элемент старой надписи на фасаде одного московского театра. А заодно и личная подпись хозяина.

Обширный архив журналов вместе с книгами перевез Дамир.

По его словам, на полках также встречаются «тотемы и фетиши».

Мансардное окно над кроватью смотрит в небо.