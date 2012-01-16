Хозяйка: Виктория Оскилко — директор дизайн-студии SOesthetic Group
Комнат: 1
Метраж: 43 кв. м
Потолки: 3,8 м

 

Однокомнатную квартиру на Десятинной улице Виктория купила в 2009 году. Ремонт длился три года, за это время хозяйка сменила три строительные бригады. Квартиру полностью перепланировали: коридор соединили с комнатой, совместили туалет и ванную. Высота потолков позволила обустроить в гостиной полуэтаж, где разместили спальное место. Особое внимание Виктория уделила свету — систему освещения заказали в салоне «М.I.K Шорр», она регулируется с трех выключателей: на кухне, в ванной и на антресоли.

Комнату украшает импровизированная ёлка из гирлянд.

Виктория завтракает в гостиной, за столиком у окна.

Картину нарисовала хозяйка, вдохновившись романом Бернара Вербера «Империя ангелов». Светлые полосы на полотне символизируют инверсионные следы ангелов.

Всю мебель в квартире изготовили по эскизам Виктории в Киеве.

Хозяйка учится играть на пианино, три месяца назад она купила синтезатор и теперь берет уроки у репетитора.

Ступени, ведущие на верхний уровень, подсвечиваются.

Люминесцентный светильник нетипичной конструкции обеспечивает мягкий свет.

Зеркальная стена на кухне визуально увеличивает помещение.

Изначально раздельный санузел объединили в одну комнату. От ванной отказались в пользу душевой кабины.

В теплое время года можно пить чай на открытом балконе.