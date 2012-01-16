

Хозяйка: Виктория Оскилко — директор дизайн-студии SOesthetic Group Комнат: 1

Метраж: 43 кв. м

Потолки: 3,8 м

Однокомнатную квартиру на Десятинной улице Виктория купила в 2009 году. Ремонт длился три года, за это время хозяйка сменила три строительные бригады. Квартиру полностью перепланировали: коридор соединили с комнатой, совместили туалет и ванную. Высота потолков позволила обустроить в гостиной полуэтаж, где разместили спальное место. Особое внимание Виктория уделила свету — систему освещения заказали в салоне «М.I.K Шорр», она регулируется с трех выключателей: на кухне, в ванной и на антресоли.