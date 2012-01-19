Квартира недели (Петербург) Только что отремонтированная квартира на Рубинштейна с просторной планировкой и секретной комнатой за библиотечными шкафами.
Хозяева: Андрей — сотрудник международной организации в Гааге, Катя — домохозяйка, Никита и Ксения — дети
Комнат: 4
Просторную, но пока необжитую четырехкомнатную квартиру перестроили из бывшей коммуналки на улице Рубинштейна. Сейчас ее хозяева живут в Гааге, но в скором времени планируют вернуться в Петербург. Готового помещения они еще не видели, но проект перепланировки и интерьер разрабатывали совместно с подругой семьи, дизайнером Оксаной Агаджановой. Общение происходило дистанционно, иногда это затрудняло работу. Ситуации из жизни семьи дизайнеру приходилось режиссировать самой: придумывать, куда поместить розетки, где будут играть дети, как отдыхают родители.
Ремонт в квартире сделали с нуля: залили пол, натянули потолки, расширили дверные проемы, увеличили коридор, частично совместили кухню с гостиной. При этом в помещении попытались сохранить петербургский дух, анфиладность большой коммунальной квартиры. Многие предметы интерьера найдены на блошиных рынках Европы, часть — отреставрированная советская мебель. За библиотечными шкафами, как в шпионском кино, есть тайная комната — это детская мечта хозяйки. Сейчас помещение выглядит пусто, чувствуется, что здесь еще никто не жил. Хозяева не планируют загромождать пространство, сюда перевезут личные вещи, книги, сувениры из путешествий.
Шкаф нашли в интернете под грифом «Отдам бесплатно». Его ошкурили и покрасили.
Картина «Аллея Анны Керн» — подарок известного ленинградского художника 1960–1970 гг. бабушке Андрея. Перед дизайнером еще на первой встрече поставили задачу повесить ее на самое видное место.
Деревянные выкрашенные в белый цвет двери заказали в Беларуси.
Шкаф в спальне дизайнер собрала сама.
Вместо светильников в коридоре повесили простые лампочки.
Крючки купили на блошином рынке в Гааге за бесценок.
Под старыми обоями в гостиной нашли итальянскую газету 1954 года. Откуда она появилась у простого советского человека — загадка.
Гостиную соединили с кухней большой аркой.
Картину над диваном дизайнер считает находкой: она идеально оттеняет серые стены.
Отреставрированные антикварные стулья.
Картину с девочкой хозяева купили в Париже.
Буфет на кухне стоял в бывшей коммуналке с советских времен, его ошкурили и покрасили.
Лампу привезли из Гааги. Цепь для нее подобрали уже в Петербурге.
Шкафу в библиотеке 150 лет. Его нашли в одной из комнат бывшей коммуналки.
За раздвижной библиотекой спрятана комната «Синей бороды» так ее называет хозяйка. Это ее детская мечта.
Первые книги хозяева перевезут из Гааги. Семейную библиотеку планируют регулярно пополнять.
Комментарии
мелковата находка для такого огромного серого проостранства
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