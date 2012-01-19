Хозяева: Андрей — сотрудник международной организации в Гааге, Катя — домохозяйка, Никита и Ксения — дети Комнат: 4

Метраж: 130 кв. м

Потолки: 2,7 м

Просторную, но пока необжитую четырехкомнатную квартиру перестроили из бывшей коммуналки на улице Рубинштейна. Сейчас ее хозяева живут в Гааге, но в скором времени планируют вернуться в Петербург. Готового помещения они еще не видели, но проект перепланировки и интерьер разрабатывали совместно с подругой семьи, дизайнером Оксаной Агаджановой. Общение происходило дистанционно, иногда это затрудняло работу. Ситуации из жизни семьи дизайнеру приходилось режиссировать самой: придумывать, куда поместить розетки, где будут играть дети, как отдыхают родители. Ремонт в квартире сделали с нуля: залили пол, натянули потолки, расширили дверные проемы, увеличили коридор, частично совместили кухню с гостиной. При этом в помещении попытались сохранить петербургский дух, анфиладность большой коммунальной квартиры. Многие предметы интерьера найдены на блошиных рынках Европы, часть — отреставрированная советская мебель. За библиотечными шкафами, как в шпионском кино, есть тайная комната — это детская мечта хозяйки. Сейчас помещение выглядит пусто, чувствуется, что здесь еще никто не жил. Хозяева не планируют загромождать пространство, сюда перевезут личные вещи, книги, сувениры из путешествий.