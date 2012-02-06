

Хозяева: Катерина и Александр, предприниматели. Комнат: 5

Метраж: 255 кв. м

Потолки: 3–4,5 м Двухъярусную квартиру на Смирнова-Ласточкина Катерина и Александр купили в 2010 году. Пространство изначально не было разделено на комнаты, поэтому сносить стены во время перепланировки не пришлось. Организацией и оформлением пространства занималась дизайнер Татьяна Тропина. Ее задача состояла в том, чтобы сделать жилье удобным для семьи, планирующей завести детей. Поскольку в одном из помещений на верхнем уровне видны металлические балки, интерьер решили стилизовать под лофт. В квартире две зоны: на нижнем уровне — кухня, спальня, гардеробная, а на верхнем — территория развлечений с кинозалом, камином, верандой, тренажерами и сауной. Благодаря такому разделению хозяевам не приходится часто подниматься и спускаться по лестнице.







На нижнем этаже в гостиной организовали небольшой кинотеатр.

В квартире установлена система «Умный дом», управляющая освещением и климатом во всех помещениях.

В качестве единого пульта системы — iPad. С его помощью также можно управлять аудио- и видеотехникой.

Недавно в семье появился ребенок. Детскую комнату уже обустроили, но посторонних в нее не пускают. Кроватку выкатили в гостиную на время влажной уборки.

На кухне — люстра, состоящая из множества листочков, на которых записаны ценные для хозяев мысли, афоризмы и слова на разных языках.

Александр любит зеленый цвет, поэтому в светлом интерьере встречаются яркие зеленые пятна, например холодильник Smeg на кухне.

Стены на кухне облицевали кирпичом.

Из окна открывается вид на Подол.

Спальню и гардеробную объединили.

Вход в ванную — из спальни. Эта, одна из трех ванных комнат, — для хозяев.

Домашний питомец — кот Тарас.

В комнате на втором уровне — мансардные окна. Здесь хозяева собираются с друзьями, разжигают камин, смотрят кино на проекторе.

Здесь же можно поиграть на приставке.

За прозрачной стеной — просторная терраса.

Зеленое кресло — законное место хозяина.

На верхнем уровне — еще одна ванная комната.

Здесь же обустроена сауна. Александр любит париться и иногда приглашает друзей в домашнюю баню.

Для гостей в квартире есть отдельная душевая, полностью облицованная металлом.