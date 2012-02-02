Хозяйка: Анна —владелица фитнес-центра, Маруся, Лиза — дети
Комнат: 3
Метраж: 100 кв. м
Потолки: 2,1 м

 

В новую квартиру на 22-м этаже высотного дома Анна с дочерьми въехала два года назад. Интерьер придумали вместе с дизайнером и другом семьи. В помещении был косметический ремонт, однако хозяева сразу взялись за перепланировку — объединили лоджию, кухню и гостиную. Получилась просторная зона отдыха, где дети катаются на четырехколесных велосипедах, а хозяйка принимает гостей. 

В квартире члены семьи проводят большую часть свободного времени. Пространство планировали таким образом, чтобы комфортно было и взрослому, и ребенку. Например, на кухне Анна может одновременно готовить и следить за детьми, которые рисуют неподалёку. 

Обеденный стол поставили туда, где прежде была лоджия.

Все люстры в квартире антикварные.

Благодаря окну во всю стену в квартире очень много естественного света.

На длинную лоджию было два выхода — из кухни и из детской. После перепланировки в детской комнате оставили часть застекленной стены и дверь, которая сейчас ведет в зону отдыха.

Обои для детской привезли из Великобритании.

Дети рисуют за кухонным островком, пока Анна готовит.

Потолочные балки — декоративный элемент.

Дети часто передвигаются по просторной квартире на велосипедах.

Сувениры привезли из путешествий по Индии.