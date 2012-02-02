Квартира недели (Петербург) Квартира на 22-м этаже с объединенной кухней, гостиной и лоджией, где детям разрешают кататься на велосипедах.
Хозяйка: Анна —владелица фитнес-центра, Маруся, Лиза — дети
Комнат: 3
В новую квартиру на 22-м этаже высотного дома Анна с дочерьми въехала два года назад. Интерьер придумали вместе с дизайнером и другом семьи. В помещении был косметический ремонт, однако хозяева сразу взялись за перепланировку — объединили лоджию, кухню и гостиную. Получилась просторная зона отдыха, где дети катаются на четырехколесных велосипедах, а хозяйка принимает гостей.
В квартире члены семьи проводят большую часть свободного времени. Пространство планировали таким образом, чтобы комфортно было и взрослому, и ребенку. Например, на кухне Анна может одновременно готовить и следить за детьми, которые рисуют неподалёку.
Обеденный стол поставили туда, где прежде была лоджия.
Все люстры в квартире антикварные.
Благодаря окну во всю стену в квартире очень много естественного света.
На длинную лоджию было два выхода — из кухни и из детской. После перепланировки в детской комнате оставили часть застекленной стены и дверь, которая сейчас ведет в зону отдыха.
Обои для детской привезли из Великобритании.
Дети рисуют за кухонным островком, пока Анна готовит.
Потолочные балки — декоративный элемент.
Дети часто передвигаются по просторной квартире на велосипедах.
Сувениры привезли из путешествий по Индии.
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