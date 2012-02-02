В новую квартиру на 22-м этаже высотного дома Анна с дочерьми въехала два года назад. Интерьер придумали вместе с дизайнером и другом семьи. В помещении был косметический ремонт, однако хозяева сразу взялись за перепланировку — объединили лоджию, кухню и гостиную. Получилась просторная зона отдыха, где дети катаются на четырехколесных велосипедах, а хозяйка принимает гостей.

В квартире члены семьи проводят большую часть свободного времени. Пространство планировали таким образом, чтобы комфортно было и взрослому, и ребенку. Например, на кухне Анна может одновременно готовить и следить за детьми, которые рисуют неподалёку.