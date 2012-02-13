Хозяева: Саша Ковалева — журналист и художник, Рома Детье — занимается агробизнесом
Комнат: 3
Метраж: 140 кв. м
Потолки: 4 м

 

В съемную трехкомнатную квартиру Саша и Рома въехали по очереди. Рома – полтора года назад, Саша – 6 месяцев. Здесь периодически живет и Бенжамин Казан, директор киевского клуба «Кристал Холл» и руководитель клуба Raspoutin в Париже. Бенжамин не потерял связи с квартирой и хотя не живет постоянно в Киеве, приезжает на пару дней несколько раз в месяц. Именно он долгое время обустраивал квартиру, где раньше стоял только рояль и была обустроена кухня.

Новые жильцы не стали менять интерьер, но привнесли мелкие детали и поставили немного мебели. Фотографии Давида Миньона идеально вписались в пространство. Пара периодически приглашает друзей и устраивает вечера с просмотром кино и дегустацией вин: Рома большой специалист в этой области. 

 

Фотография — память о фестивале «Казантип».

Металлическое яблоко не только важный декоративный элемент, но и светильник. 

Саша много рисует, и комната с роялем иногда служит ей мастерской. Всегда можно отойти от мольберта и сесть за рояль, ненадолго сменив вид деятельности. 

Любимая мелодия Саши для исполнения — Ave Maria.

Балкон стал любимым местом пары летом, Саша и Рома пьют здесь кофе, слушают музыку и читают книги.

Саша иногда готовит.

Спальня Саши и Ромы. Над кроватью — фотография Давида Миньона. 

Вино стоит даже в шкафах. Это - французское, с виноградников семьи Романа

Нечто. Куплено в секс-шопе.