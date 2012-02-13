

Хозяева: Саша Ковалева — журналист и художник, Рома Детье — занимается агробизнесом Комнат: 3

Метраж: 140 кв. м

Потолки: 4 м

В съемную трехкомнатную квартиру Саша и Рома въехали по очереди. Рома – полтора года назад, Саша – 6 месяцев. Здесь периодически живет и Бенжамин Казан, директор киевского клуба «Кристал Холл» и руководитель клуба Raspoutin в Париже. Бенжамин не потерял связи с квартирой и хотя не живет постоянно в Киеве, приезжает на пару дней несколько раз в месяц. Именно он долгое время обустраивал квартиру, где раньше стоял только рояль и была обустроена кухня. Новые жильцы не стали менять интерьер, но привнесли мелкие детали и поставили немного мебели. Фотографии Давида Миньона идеально вписались в пространство. Пара периодически приглашает друзей и устраивает вечера с просмотром кино и дегустацией вин: Рома большой специалист в этой области.