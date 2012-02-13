Квартира недели (Киев) Трёхкомнатная квартира на Костельной улице с винтажным роялем, картинами хозяйки и чёрными шторами.
Хозяева: Саша Ковалева — журналист и художник, Рома Детье — занимается агробизнесом
Комнат: 3
В съемную трехкомнатную квартиру Саша и Рома въехали по очереди. Рома – полтора года назад, Саша – 6 месяцев. Здесь периодически живет и Бенжамин Казан, директор киевского клуба «Кристал Холл» и руководитель клуба Raspoutin в Париже. Бенжамин не потерял связи с квартирой и хотя не живет постоянно в Киеве, приезжает на пару дней несколько раз в месяц. Именно он долгое время обустраивал квартиру, где раньше стоял только рояль и была обустроена кухня.
Новые жильцы не стали менять интерьер, но привнесли мелкие детали и поставили немного мебели. Фотографии Давида Миньона идеально вписались в пространство. Пара периодически приглашает друзей и устраивает вечера с просмотром кино и дегустацией вин: Рома большой специалист в этой области.
Фотография — память о фестивале «Казантип».
Металлическое яблоко не только важный декоративный элемент, но и светильник.
Саша много рисует, и комната с роялем иногда служит ей мастерской. Всегда можно отойти от мольберта и сесть за рояль, ненадолго сменив вид деятельности.
Любимая мелодия Саши для исполнения — Ave Maria.
Балкон стал любимым местом пары летом, Саша и Рома пьют здесь кофе, слушают музыку и читают книги.
Саша иногда готовит.
Спальня Саши и Ромы. Над кроватью — фотография Давида Миньона.
Вино стоит даже в шкафах. Это - французское, с виноградников семьи Романа
Нечто. Куплено в секс-шопе.
Комментарии
абсолютно согласна насчет шкафов.все остальное довольно гармонично смотрится,но шкафы просто ужас,офисные и портят весь интерьер.да и расстановка мебели в спальни как-то кривобока малость.а в целом - легко и вполне приятно,для тех, кто любит холодные тона.
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