Квартира недели (Москва) Четырехкомнатная квартира, оформленная в стиле фьюжн, с колоннами в коридоре, рабочей студией и оранжереей в просторной ванной.
Хозяйка: Жанна — дизайнер интерьеров, Дмитрий — руководитель строительной фирмы, сын Антон.
Комнат: 4
Квартиру в новом монолитном доме на Жулебинском бульваре семья купила около десяти лет назад. Хотя расположена она далеко от центра, хозяева довольны районом: здесь продуманная и понятная застройка, удобная инфраструктура и свежий воздух, а недалеко от дома раскинулся большой парк.
За десять лет интерьер квартиры не раз менялся, причем довольно радикально: хозяева не только перекладывали полы и перекрашивали стены, но и меняли стиль в целом. Сначала это был хай-тек, чуть позже интерьер сделали более классическим, а три года назад квартиру оформили в стиле фьюжн, с элементами Востока и Запада. Интерьерные и архитектурные проекты делала сама Жанна, кстати, она уже начала заказывать аксессуары для очередного ремонта.
В просторном коридоре с колоннами и мраморной плиткой хозяева сделали глубокие зеркальные шкафы, что позволило навсегда решить проблему с хранением вещей.
Практически вся мебель в квартире заказывалась в одной компании — Wonderwood, которая привозит предметы интерьера различных брендов со всего мира.
Белые кожаные диваны были привезены из Англии.
Золотой комод с геометрическим рисунком изготовили на заказ по эскизу Жанны.
В студии Жанна работает над своими проектами. Над столом висит мудборд с вырезками и иллюстрациями из журналов о моде и интерьерах. В шкафу также хранится большая коллекция альбомов и журналов.
Вся мебель для студии тоже заказывалась в компании Wonderwood.
Кровать, изготовленную на заказ, пришлось в итоге слегка переделать. Она была полностью золотой, что оказалось лишним в насыщенном интерьере.
За плотными бежевыми шторами расположена гардеробная.
Кухня полностью делалась на заказ в отечественной компании. В итоге по качеству получилось не хуже, чем у известного итальянского бренда Verona, зато в несколько раз дешевле.
Элементы декора и сервировки стола приготовлены хозяйкой для субботнего ужина.
Изначально в квартире было предусмотрено четыре санузла. Но хозяева решили, что достаточно и двух. Большая и светлая ванная комната с оранжереей получилось, благодаря совмещению бывшей кухни и одного из санузлов.
Комментарии
там вааще венегред!
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