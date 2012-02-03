Хозяйка: Жанна — дизайнер интерьеров, Дмитрий — руководитель строительной фирмы, сын Антон. 
Комнат: 4
Метраж: 170 кв. м
Потолки: 3 м

 

Квартиру в новом монолитном доме на Жулебинском бульваре семья купила около десяти лет назад. Хотя расположена она далеко от центра, хозяева довольны районом: здесь продуманная и понятная застройка, удобная инфраструктура и свежий воздух, а недалеко от дома раскинулся большой парк.

За десять лет интерьер квартиры не раз менялся, причем довольно радикально: хозяева не только перекладывали полы и перекрашивали стены, но и меняли стиль в целом. Сначала это был хай-тек, чуть позже интерьер сделали более классическим, а три года назад квартиру оформили в стиле фьюжн, с элементами Востока и Запада. Интерьерные и архитектурные проекты делала сама Жанна, кстати, она уже начала заказывать аксессуары для очередного ремонта.

 

В просторном коридоре с колоннами и мраморной плиткой хозяева сделали глубокие зеркальные шкафы, что позволило навсегда решить проблему с хранением вещей.

Практически вся мебель в квартире заказывалась в одной компании — Wonderwood, которая привозит предметы интерьера различных брендов со всего мира.

Белые кожаные диваны были привезены из Англии.

Золотой комод с геометрическим рисунком изготовили на заказ по эскизу Жанны.

В студии Жанна работает над своими проектами. Над столом висит мудборд с вырезками и иллюстрациями из журналов о моде и интерьерах. В шкафу также хранится большая коллекция альбомов и журналов.

Вся мебель для студии тоже заказывалась в компании Wonderwood.

Кровать, изготовленную на заказ, пришлось в итоге слегка переделать. Она была полностью золотой, что оказалось лишним в насыщенном интерьере.

За плотными бежевыми шторами расположена гардеробная. 

Кухня полностью делалась на заказ в отечественной компании. В итоге по качеству получилось не хуже, чем у известного итальянского бренда Verona, зато в несколько раз дешевле.

Элементы декора и сервировки стола приготовлены хозяйкой для субботнего ужина. 

Изначально в квартире было предусмотрено четыре санузла. Но хозяева решили, что достаточно и двух. Большая и светлая ванная комната с оранжереей получилось, благодаря совмещению бывшей кухни и одного из санузлов.