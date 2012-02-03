Хозяйка: Жанна — дизайнер интерьеров, Дмитрий — руководитель строительной фирмы, сын Антон. Комнат: 4

Метраж: 170 кв. м

Потолки: 3 м

Квартиру в новом монолитном доме на Жулебинском бульваре семья купила около десяти лет назад. Хотя расположена она далеко от центра, хозяева довольны районом: здесь продуманная и понятная застройка, удобная инфраструктура и свежий воздух, а недалеко от дома раскинулся большой парк. За десять лет интерьер квартиры не раз менялся, причем довольно радикально: хозяева не только перекладывали полы и перекрашивали стены, но и меняли стиль в целом. Сначала это был хай-тек, чуть позже интерьер сделали более классическим, а три года назад квартиру оформили в стиле фьюжн, с элементами Востока и Запада. Интерьерные и архитектурные проекты делала сама Жанна, кстати, она уже начала заказывать аксессуары для очередного ремонта.