

Хозяева: Максим и Люба, художники Комнат: 1

Метраж: 35 кв. м

Потолки: 3 м Максим и Люба, решив купить собственное жилье, искали квартиру недалеко от центра, но при этом не в бетонной многоэтажке, а в доме, где ощущается дух и история. Небольшая квартира на Сущевском Валу, в доме 1929 года, подошла по всем параметрам. Раньше она была объединена с соседней квартирой, здесь было два санузла, а пространство на первом этаже предназначалось для дворников. В 1980-х в доме провели капитальный ремонт, а квартиры разделили еще раньше. На момент покупки помещение было в ужасном состоянии, и хозяевам пришлось полностью реанимировать пространство. На это ушло немало времени: купив квартиру минувшим летом, въехали хозяева только к Новому году. Интерьером Максим и Люба занимались сами, решив оформить его в фольклорном стиле.

В отделке ребята стремились по максимуму использовать натуральные материалы. Если дерево, то не ДСП, а, например, натуральный дуб — как в случае с полами.

Решив не тратиться на дизайнерские люстры, хозяева придумали и сделали их своими руками. В комнате висит люстра из деревянных лукошек.

Вопрос о цвете стен не возникал: на них хозяева планировали вешать свои картины, поэтому яркие краски или узоры были ни к чему.

Пуфики заказывали у друзей в компании Smart Balls, а рисунок обивки взяли из книги «Ивановские ситцы». Занавески шили сами из украинской ткани для рушников.

Из-за небольшого метража хозяева не хотели нагромождать пространство шкафами, поэтому просто спрятали гардероб за холщовой занавеской, плотная льняная ткань для которой была куплена на православной ярмарке.

Высокий стеллаж Максим соорудил сам из деревянных коробок — их заказали в фирме, которая производит всевозможную тару для перевозки.

Чтобы как можно более рационально использовать пространство, за выдвижной дверью в ванной спрятан небольшой шкаф. Дверцы сделаны из деревянных панелей, из которых обычно делают подоконники и столешницы.

Неровные белые стены в кухне напоминают украинскую избу. Вот только рабочим объяснить эту задумку оказалось непросто, вспоминают хозяева: они-то привыкли стены выравнивать, а не наоборот.

Подвесные ящики на кухне делали из тех же коробок, что и стеллаж в гостиной. Плитку и шкафчики Максим и Люба расписывали сами.

Сундук-скамейку хозяева украсили наличниками, которые обычно используют при оформлении окон, а подушки сшили сами.