В светлую квартиру во Фрунзенском районе молодая пара въехала два года назад. К созданию интерьера хозяева подошли со всей ответственностью и активно в нем участвовали. Квартиру отремонтировали за три месяца по проекту дизайнера Татьяны Борисовой. Сначала в помещении собирались сделать перепланировку: в двух комнатах надо было организовать детскую, кабинет, спальню и гостиную. Но из-за технических сложностей стены оставили на месте, а зоны разграничили мебелью: кухню совместили с гостиной, а спальню — с кабинетом.

Чтобы новое помещение казалось просторнее, стены покрасили в светлые оттенки, поставили зеркала, купили невесомые прозрачные стулья и заказали зеркальную плитку на кухню. Семья хотела жить в классическом, но ненавязчивом интерьере. Для этого половину мебели купили у консервативных итальянских производителей, а функциональные предметы интерьера — в «Икее».