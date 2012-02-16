Хозяин: Михаил — предприниматель
Комнат: 2
Метраж: 65 кв. м
Потолки: 2,5 м 

 

В светлую квартиру во Фрунзенском районе молодая пара въехала два года назад. К созданию интерьера хозяева подошли со всей ответственностью и активно в нем участвовали. Квартиру отремонтировали за три месяца по проекту дизайнера Татьяны Борисовой. Сначала в помещении собирались сделать перепланировку: в двух комнатах надо было организовать детскую, кабинет, спальню и гостиную. Но из-за технических сложностей стены оставили на месте, а зоны разграничили мебелью: кухню совместили с гостиной, а спальню — с кабинетом.

Чтобы новое помещение казалось просторнее, стены покрасили в светлые оттенки, поставили зеркала, купили невесомые прозрачные стулья и заказали зеркальную плитку на кухню. Семья хотела жить в классическом, но ненавязчивом интерьере. Для этого половину мебели купили у консервативных итальянских производителей, а функциональные предметы интерьера — в «Икее». 

Лепнина на потолке выполнена по эскизам дизайнера.

Кухня и гостиная занимают одно помещение.

Кирпичная кладка на кухне — декоративный элемент.

Хрустальные люстры заказали в Италии.

Зеркальная плитка зрительно увеличивает пространство.

Хозяин часто путешествует и отовсюду привозит по магниту.

Мраморная плитка в ромбик отсылает к классическим итальянским интерьерам.

Окна выходят на солнечную сторону, поэтому днем в квартире очень светло.

Кровать и прикроватные тумбочки произведены на итальянской фабрике Giusti Portos.

В интерьере множество встроенных шкафов для хранения личных вещей, а гардины используют для визуального разделения пространства.

Кровать выполнена в виде сказочной кареты.

Рисунки на стенах заказали художнику — другу хозяина.

 


Фотографии: Дмитрий Цыренщиков