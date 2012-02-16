Квартира недели (Петербург) Квартира с мраморными полами, хрустальными люстрами и сказочной детской.
Хозяин: Михаил — предприниматель
Комнат: 2
В светлую квартиру во Фрунзенском районе молодая пара въехала два года назад. К созданию интерьера хозяева подошли со всей ответственностью и активно в нем участвовали. Квартиру отремонтировали за три месяца по проекту дизайнера Татьяны Борисовой. Сначала в помещении собирались сделать перепланировку: в двух комнатах надо было организовать детскую, кабинет, спальню и гостиную. Но из-за технических сложностей стены оставили на месте, а зоны разграничили мебелью: кухню совместили с гостиной, а спальню — с кабинетом.
Чтобы новое помещение казалось просторнее, стены покрасили в светлые оттенки, поставили зеркала, купили невесомые прозрачные стулья и заказали зеркальную плитку на кухню. Семья хотела жить в классическом, но ненавязчивом интерьере. Для этого половину мебели купили у консервативных итальянских производителей, а функциональные предметы интерьера — в «Икее».
Лепнина на потолке выполнена по эскизам дизайнера.
Кухня и гостиная занимают одно помещение.
Кирпичная кладка на кухне — декоративный элемент.
Хрустальные люстры заказали в Италии.
Зеркальная плитка зрительно увеличивает пространство.
Хозяин часто путешествует и отовсюду привозит по магниту.
Мраморная плитка в ромбик отсылает к классическим итальянским интерьерам.
Окна выходят на солнечную сторону, поэтому днем в квартире очень светло.
Кровать и прикроватные тумбочки произведены на итальянской фабрике Giusti Portos.
В интерьере множество встроенных шкафов для хранения личных вещей, а гардины используют для визуального разделения пространства.
Кровать выполнена в виде сказочной кареты.
Рисунки на стенах заказали художнику — другу хозяина.
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