Квартира недели (Москва) Двухкомнатная квартира на «Белорусской» с продуманной системой хранения, кухней под бамбуковое дерево и зеброй в прихожей.
Хозяйка: Ольга — финансист
Комнат: 2
В двухкомнатную квартиру на «Белорусской» Ольга переехала около трех лет назад. Ремонт длился полгода, ведь прежде квартира не ремонтировалась очень долго. Переделывать пришлось почти всё: заново выравнивать стены, менять окна, полы и батареи. Еще Ольга сама изменила планировку, пытаясь рационально использовать пространство, и продумала систему хранения. Раньше ванная и туалет были отдельными и совсем маленькими — их решили объединить и сделать нишу для душевой кабины. Для оптимизации пространства сдвинули двери — так на месте входа в спальню расположился вместительный шкаф.
Подробного плана будущего жилья у Ольги не было, но хотелось, чтобы оно напоминало о лете. Постепенно квартира обрастала самыми разными деталями: что-то хозяйка привезла из путешествий, что-то дарили друзья.
Приклеить зебру на стену оказалось не так просто — Ольга с подругой потратили на это больше часа. Белую гирлянду привезли из Таиланда.
Двери и шкафы спроектировал папа Ольги, который занимается дизайном мебели. Картину подарила подруга Таня Ефимчук.
Оля не хотела вешать тяжелые шторы, но иногда нужно спрятаться от жаркого летнего солнца, поэтому во всех комнатах установили жалюзи разных цветов. Желтое покрывало приехало из Камбоджи.
Ночник с перевоплощающейся уткой — подарок друга.
Плитка в ванной напоминает поверхность воды в бассейне в солнечный день. По словам хозяйки, это дает заряд бодрости по утрам.
Вся мебель в гостиной — из IKEA.
Еще одна картина подруги органично вписалась в интерьер по цветовой гамме и была передана Ольге на хранение.
Кухня выполнена под бамбуковое дерево. Заказали ее у белорусского производителя.
Подушки привезли из Камбоджи, а красный шерстяной плед и масайское украшение, висящее на стене, — из Танзании.
На карте, подаренной друзьями, Ольга отмечает города и страны, в которых ей довелось побывать.
Комментарии
какой дизайн вы имеете в виду? дизайн существовал и в СССР, и при царе. не надо думать, что совершенно у всех висели ковры и стояли югославские лаковые горки с хрусталём и хохломой.
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