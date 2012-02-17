В двухкомнатную квартиру на «Белорусской» Ольга переехала около трех лет назад. Ремонт длился полгода, ведь прежде квартира не ремонтировалась очень долго. Переделывать пришлось почти всё: заново выравнивать стены, менять окна, полы и батареи. Еще Ольга сама изменила планировку, пытаясь рационально использовать пространство, и продумала систему хранения. Раньше ванная и туалет были отдельными и совсем маленькими — их решили объединить и сделать нишу для душевой кабины. Для оптимизации пространства сдвинули двери — так на месте входа в спальню расположился вместительный шкаф.

Подробного плана будущего жилья у Ольги не было, но хотелось, чтобы оно напоминало о лете. Постепенно квартира обрастала самыми разными деталями: что-то хозяйка привезла из путешествий, что-то дарили друзья.