Хозяин: Андрей — студент.
Комнат: 3
Метраж: 120 кв. м
Потолки: 3,3 м 

 

В конце 2010 года Андрей въехал в дом на Лиговском проспекте, чтобы жить в одной парадной с братом Женей, чья художественная мастерская находится этажом выше. Дизайном новой квартиры занималась архитектурная студия Kapodaki. Помещение решили разделить стеной на две условные части: общественную и жилую. В общественной находится кухня, совмещенная с гостиной, а в жилой — спальня Андрея и комната для музыкальных занятий.

До ремонта в квартире было четыре комнаты, кухня и коридор — всё с типичной евроотделкой. За год снесли перегородки, оставив лишь несущие стены, провели отделочные работы и заказали мебель в Австрии и Италии. Некоторые предметы интерьера, например стеллажи, дизайнеры сделали по своим эскизам на мини-фабрике в Петербурге.

На месте общей зоны были комната, кухня и небольшой коридор. Во время ремонта помещения объединили, а входную дверь в ванную отгородили ширмой.

Четыре окна выходят на солнечную сторону улицы. Когда света слишком много, их закрывают ставнями.

Когда в гостиной появится телевизор, пока не известно, но место под него дизайнеры предусмотрели.

Дизайнеры сделали стеллажи самостоятельно, на мебельной мини-фабрике в Санкт-Петербурге.

Цветную ширму выполнили из дерева и стали.

Картины, написанные Женей, стоят и в квартире Андрея, и в мастерской этажом выше.

В спальне Андрея оборудован очень вместительный шкаф, где хранят вещи оба брата.

Мастерская над квартирой заставлена работами Евгения. Его картины довольно часто можно увидеть на выставках в Петербурге и Москве.