Квартира недели (Петербург) Квартира в старом доме на Лиговском, совмещенная с художественной мастерской, которая расположена этажом выше.
Хозяин: Андрей — студент.
Комнат: 3
В конце 2010 года Андрей въехал в дом на Лиговском проспекте, чтобы жить в одной парадной с братом Женей, чья художественная мастерская находится этажом выше. Дизайном новой квартиры занималась архитектурная студия Kapodaki. Помещение решили разделить стеной на две условные части: общественную и жилую. В общественной находится кухня, совмещенная с гостиной, а в жилой — спальня Андрея и комната для музыкальных занятий.
До ремонта в квартире было четыре комнаты, кухня и коридор — всё с типичной евроотделкой. За год снесли перегородки, оставив лишь несущие стены, провели отделочные работы и заказали мебель в Австрии и Италии. Некоторые предметы интерьера, например стеллажи, дизайнеры сделали по своим эскизам на мини-фабрике в Петербурге.
На месте общей зоны были комната, кухня и небольшой коридор. Во время ремонта помещения объединили, а входную дверь в ванную отгородили ширмой.
Четыре окна выходят на солнечную сторону улицы. Когда света слишком много, их закрывают ставнями.
Когда в гостиной появится телевизор, пока не известно, но место под него дизайнеры предусмотрели.
Дизайнеры сделали стеллажи самостоятельно, на мебельной мини-фабрике в Санкт-Петербурге.
Цветную ширму выполнили из дерева и стали.
Картины, написанные Женей, стоят и в квартире Андрея, и в мастерской этажом выше.
В спальне Андрея оборудован очень вместительный шкаф, где хранят вещи оба брата.
Мастерская над квартирой заставлена работами Евгения. Его картины довольно часто можно увидеть на выставках в Петербурге и Москве.
Комментарии
извините, я что-то вообще не в теме тут... на квартиру смотрю, на интерьеры.... комменты тут далеко не на тему дизайна... )))
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