В конце 2010 года Андрей въехал в дом на Лиговском проспекте, чтобы жить в одной парадной с братом Женей, чья художественная мастерская находится этажом выше. Дизайном новой квартиры занималась архитектурная студия Kapodaki. Помещение решили разделить стеной на две условные части: общественную и жилую. В общественной находится кухня, совмещенная с гостиной, а в жилой — спальня Андрея и комната для музыкальных занятий.

До ремонта в квартире было четыре комнаты, кухня и коридор — всё с типичной евроотделкой. За год снесли перегородки, оставив лишь несущие стены, провели отделочные работы и заказали мебель в Австрии и Италии. Некоторые предметы интерьера, например стеллажи, дизайнеры сделали по своим эскизам на мини-фабрике в Петербурге.