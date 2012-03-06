

Хозяева: Леонид — занимается полиграфией, Татьяна — продажами в рекламном агентстве. Комнат: 2

Метраж: 94,6 кв. м

Потолки: 2,6 м

В квартиру на Срибнокильской Леонид и Татьяна въехали в 2010 году. Этот район выбрали родители пары, и он действительно очень подходит для молодой семьи: развитая инфраструктура спального района, парки, спортклубы, магазины, школы и детские сады. Дизайном квартиры занимались сами, идеи искали всюду: в журналах, на дизайнерских сайтах и даже в торговых центрах. В процессе ремонта Леонид и Таня сразу решили отдать самую большую комнату в квартире под детскую, хотя сын Тимофей был еще только в проекте. Родители не хотели слишком детских обоев с мишками и штор с рюшами, поэтому сделали все сдержанным. Кухня — любимое место всей семьи. Она изначально была большой, но Леонид и Татьяна решили еще увеличить площадь, объединив с балконом. Основная комната разделена на две зоны — гостиную и зону отдыха. Обои в коридоре со звериным орнаментом нашла Таня в доме обоев «Маэстро» и просто влюбилась в узор, а потом еще долго спорила с мужем насчет такого выбора. В коридор специально выбрали два цвета, чтобы не было слишком темно. Неожиданно для самих себя владельцы покрасили потолок в фиолетовый, и теперь в ближайших планах обзавестись диваном в таком же цвете.