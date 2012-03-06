Квартира недели (Киев) Квартира с большой кухней, нейтральной детской и авторскими решениями по разделению пространства.
Хозяева: Леонид — занимается полиграфией, Татьяна — продажами в рекламном агентстве.
Комнат: 2
В квартиру на Срибнокильской Леонид и Татьяна въехали в 2010 году. Этот район выбрали родители пары, и он действительно очень подходит для молодой семьи: развитая инфраструктура спального района, парки, спортклубы, магазины, школы и детские сады.
Дизайном квартиры занимались сами, идеи искали всюду: в журналах, на дизайнерских сайтах и даже в торговых центрах. В процессе ремонта Леонид и Таня сразу решили отдать самую большую комнату в квартире под детскую, хотя сын Тимофей был еще только в проекте. Родители не хотели слишком детских обоев с мишками и штор с рюшами, поэтому сделали все сдержанным. Кухня — любимое место всей семьи. Она изначально была большой, но Леонид и Татьяна решили еще увеличить площадь, объединив с балконом. Основная комната разделена на две зоны — гостиную и зону отдыха.
Обои в коридоре со звериным орнаментом нашла Таня в доме обоев «Маэстро» и просто влюбилась в узор, а потом еще долго спорила с мужем насчет такого выбора. В коридор специально выбрали два цвета, чтобы не было слишком темно. Неожиданно для самих себя владельцы покрасили потолок в фиолетовый, и теперь в ближайших планах обзавестись диваном в таком же цвете.
Окно покрыли отражающей пленкой, чтобы скрыться от глаз жильцов домов напротив.
В результате перепланировки балкон совместили с кухней.
Стену между кухней и комнатой частично разбили и поставили раздвижную дверь с итальянской системой, которая позволила ездить дверям без рельсы на полу. Хозяева долго искали именно такую систему.
Лаковое покрытие кухни оказалось непрактичным, когда в семье появился маленький ребенок.
Деревянную перегородку со стеклянными полками хозяева увидели в интернете, проект подобной конструкции немного доработали и построили у себя в комнате самостоятельно.
Родители не хотели слишком детских обоев с мишками и штор с рюшами, поэтому сделали все сдержанным.
Тимофей быстро растет и решение сделать интерьер нейтральным кажется все более правильным и взвешенным.
Комментарии
Я особо не критиковала(!), но квартира где я живу будет выглядеть картинкой из Wallpaper по сравнению с этой.
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