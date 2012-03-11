

Хозяева: Оля — дизайнер интерьеров, Петя работает в автомобильной компании. Комнат: 2

Метраж: 96 кв. м

Потолки: 2,75 м В квартире в жилом комплексе «Синяя птица» Оля живет уже около десяти лет. Прежде это было типичное жилище холостяка с минимумом мебели и скучными серыми стенами, но Оля наполнила квартиру яркими цветами и деталями. Планировка при этом практически не менялась: арки и перегородки дают большой простор фантазии. Так, зона столовой в какой-то момент стала комнатой для кошек, потом была кабинетом, а теперь — снова обеденная. Три года назад к Оле переехал Петя, и они активно начали заниматься ремонтом. Впрочем, единой концепции в квартире до сих пор нет, ведь хозяева любят менять что-то в интерьере просто по настроению. Оля и Петя сами не раз переклеивали обои, красили потолок, меняли расположение тех или иных зон, и вполне комфортно себя чувствуют в этом эклектичном, постоянно обновляющемся интерьере.

Переклеить обои в рабочей зоне Оля решила спонтанно. Приехав в OBI с совершенно другой целью, она наткнулась на обои в горошек, и уже через несколько дней они были на стенах. Столу и стулу из IKEA уже больше пяти лет, синие ящики для хранения куплены там же, но в одной из лимитированных дизайнерских линий.

Укладка плитки стоила рабочим немалых усилий, признается Ольга, — ведь всю поверхность стен нужно было выложить плитками размером 10х10 см.

Спальня, по словам Оли, — единственное пространство в квартире, где можно говорить о цельном и заранее продуманном интерьере. Кровать, шкаф, комод — IKEA, подушки купили в магазине «Твой дом», а зеркало — в Zara Home.

Бюст Апполона, используемый в том числе для хранения украшений, Оля купила в художественном магазине.

За набором из 6 стаканов с подстаканниками Петя специально ездил в Тулу.

Коллекционные бутылочки колы — подарок друга на Новый год.

Холодильник и соседняя с ним стена украшены магнитами и фотографиями из путешествий.

Деревянная стойка с ящичками тоже была найдена в дизайнерской линии IKEA.

Круглый обеденный стол и еще один из стульев достались от бабушки, им уже больше пятидесяти лет.

Самовар, как и подстаканники, приехал из Тулы.

Люстра — последняя спонтанная покупка хозяев. Раньше здесь висела более созвучная интерьеру люстра, но она была недостаточно яркой для чтения.

Старый проигрыватель — подарок Петиных родителей.

Знак дорожных работ хозяева стащили на Ленинском проспекте, а автобусный знак «Посадки нет» нашли неподалеку от дома.

Постеры купили в IKEA.

За столиками с героями South Park Оля и Петя обычно играют в настольные игры.

Настольные лампы и расшитая сумка были куплены в Египте.

Оранжевый шар неизвестного предназначения — подарок Олиного папы, ученого, проводящего испытания материалов на прочность.