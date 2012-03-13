Квартира недели (Киев) Пятикомнатная квартира с деревянным декором из Ливана, раритетной мебелью и большой террасой.
Хозяева: Валид — заместитель президента Национальной телекомпании Украины и его жена Лида.
Комнат: 5
В квартиру на последнем восьмом этаже в новостройке на Подоле Валид и Лида переехали четыре года назад. До ремонта в ней были лишь несущие стены, и при планировании пространства это дало дополнительный простор фантазии.
Разработкой дизайна Валид занимался вместе с другом, архитектором Джуди Арнуком. У них уже был опыт совместной работы над проектами, поэтому Джуди точно понимал все замыслы и пожелания Валида и успешно претворил их в жизнь. Хозяева хотели создать в квартире атмосферу загородного дома, где можно отдохнуть от городской суеты и всего, что осталось за дверью. Дизайн стремились сделать эргономичным и максимально комфортным для всей семьи. Поскольку Валид родом из Ливана, интерьер оформлен в ближневосточном стиле.
Валид собирает книги и альбомы по истории искусств, в частности, фотографии. Кроме этого, в домашней библиотеке — французская литература, биографии политиков, художников, музыкантов и других выдающихся людей. На полках Лиды — труды по классической и современной философии.
Библиотеку украшает старая итальянская ширма кисти неизвестного художника, приобретенная на аукционе. У пуфа два назначения — это и место для чтения книг, и для ритуального сидения перед отъездом.
Напольную вазу супруги купили на аукционе в Италии, но по иронии судьбы она добиралась до Киева через Берлин: из-за ошибки курьерской службы вазу отправили в Германию, а вместо нее прислали картину, купленную на том же аукционе немецким коллекционером.
Под потолком — декоративные деревянные балки с элементами ливанского кедра. Вся деревянная отделка была сделана и привезена из Ливана.
Гостиная условно разделена на зону отдыха и столовую.
Поскольку квартира расположена на последнем этаже, в скошенном потолке нашлось место для мансардного окна.
Каминные часы времен Наполеона, купленные на аукционе, — подарок брата Омара. Каждые пятнадцать минут они напоминают о себе приятным боем.
Лида — буддистка, поэтому в квартире много фигурок Будды, и у каждой — свое неслучайное место. Большинство статуэток семья купила в Таиланде. По тайским законам, больше пяти изваяний Будды вывозить из страны нельзя, но для буддистов действует исключение.
Стол — это на самом деле накрытая стеклом деревянная дверь с массивными коваными элементами. Эту дверь частями доставляли из Тибета на самолете.
В доме часто бывают гости, и за этим столом Лида угощает их блюдами разных кухонь мира.
Статуэтки терракотовых воинов и часы — сувениры из Китая.
Фортепиано Валиду также подарил родной брат Омар. Когда он приезжает в гости, обязательно играет на нем. Дочь хозяев квартиры Эмили в последнее время начала проявлять интерес к музыке и, наверное, скоро начнет учиться игре.
Камин был спроектирован специально для этой квартиры и выполнен в восточном стиле.
Валид не умеет готовить, так что на кухне хозяйствует Лида. Ее фирменное блюдо — фуа-гра.
Музыкальный столик купили в Италии.
Инкрустированный перламутром комод — из Сирии.
Специальный уголок, где можно менять мизансцены в зависимости от грядущего праздника. На Пасху здесь выставляют яйца-писанки, на Рождество — Дедов Морозов.
Терраса — любимое место отдыха семьи и друзей. Ее обустройство стоило больших усилий, но результат их оправдал. Во время дождя или сразу после него здесь особенно красиво. Сейчас семья с нетерпением ждет лета, чтобы поставить на террасе барбекю.
Комментарии
Он давно уже принял христианство. Касательно икон, то скупает их, как коллекционер (истинным верующим таким образом не становятся). Данную квартиру показывали по ТВ в Украине достаточно давно (магнитики на холодильнике еще тогда удивили), сам Валид рассказывал за каждый предмет и за плитку старинную, которую тащил из другой страны, а украинские таможениики были в недоумении. Жена не знаю или христианка, вроде корейского происхождения. Так что украинцами в этой семье "не пахнет"...
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