Хозяева: Валид — заместитель президента Национальной телекомпании Украины и его жена Лида. Комнат: 5

Метраж: 200 кв. м

Потолки: 3 м В квартиру на последнем восьмом этаже в новостройке на Подоле Валид и Лида переехали четыре года назад. До ремонта в ней были лишь несущие стены, и при планировании пространства это дало дополнительный простор фантазии. Разработкой дизайна Валид занимался вместе с другом, архитектором Джуди Арнуком. У них уже был опыт совместной работы над проектами, поэтому Джуди точно понимал все замыслы и пожелания Валида и успешно претворил их в жизнь. Хозяева хотели создать в квартире атмосферу загородного дома, где можно отдохнуть от городской суеты и всего, что осталось за дверью. Дизайн стремились сделать эргономичным и максимально комфортным для всей семьи. Поскольку Валид родом из Ливана, интерьер оформлен в ближневосточном стиле.

Валид собирает книги и альбомы по истории искусств, в частности, фотографии. Кроме этого, в домашней библиотеке — французская литература, биографии политиков, художников, музыкантов и других выдающихся людей. На полках Лиды — труды по классической и современной философии.

Библиотеку украшает старая итальянская ширма кисти неизвестного художника, приобретенная на аукционе. У пуфа два назначения — это и место для чтения книг, и для ритуального сидения перед отъездом.

Напольную вазу супруги купили на аукционе в Италии, но по иронии судьбы она добиралась до Киева через Берлин: из-за ошибки курьерской службы вазу отправили в Германию, а вместо нее прислали картину, купленную на том же аукционе немецким коллекционером.

Под потолком — декоративные деревянные балки с элементами ливанского кедра. Вся деревянная отделка была сделана и привезена из Ливана.

Гостиная условно разделена на зону отдыха и столовую.

Поскольку квартира расположена на последнем этаже, в скошенном потолке нашлось место для мансардного окна.

Каминные часы времен Наполеона, купленные на аукционе, — подарок брата Омара. Каждые пятнадцать минут они напоминают о себе приятным боем.

Лида — буддистка, поэтому в квартире много фигурок Будды, и у каждой — свое неслучайное место. Большинство статуэток семья купила в Таиланде. По тайским законам, больше пяти изваяний Будды вывозить из страны нельзя, но для буддистов действует исключение.

Стол — это на самом деле накрытая стеклом деревянная дверь с массивными коваными элементами. Эту дверь частями доставляли из Тибета на самолете.

В доме часто бывают гости, и за этим столом Лида угощает их блюдами разных кухонь мира.

Статуэтки терракотовых воинов и часы — сувениры из Китая.

Фортепиано Валиду также подарил родной брат Омар. Когда он приезжает в гости, обязательно играет на нем. Дочь хозяев квартиры Эмили в последнее время начала проявлять интерес к музыке и, наверное, скоро начнет учиться игре.

Камин был спроектирован специально для этой квартиры и выполнен в восточном стиле.

Валид не умеет готовить, так что на кухне хозяйствует Лида. Ее фирменное блюдо — фуа-гра.

Музыкальный столик купили в Италии.

Инкрустированный перламутром комод — из Сирии.

Специальный уголок, где можно менять мизансцены в зависимости от грядущего праздника. На Пасху здесь выставляют яйца-писанки, на Рождество — Дедов Морозов.

Терраса — любимое место отдыха семьи и друзей. Ее обустройство стоило больших усилий, но результат их оправдал. Во время дождя или сразу после него здесь особенно красиво. Сейчас семья с нетерпением ждет лета, чтобы поставить на террасе барбекю.