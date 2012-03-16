Хозяин:

Артем — адвокат Комнат: 2

Метраж: 46 кв. м

Потолки: 2,5 м

Квартиру на 33 этаже в новом жилом комплексе на Хорошевском шоссе Артем купил около четырех лет назад и въехал туда через год, когда ремонт был полностью закончен. На момент покупки это было пустое пространство с одной несущей колонной — между спальней и кухней. По рекомендации знакомых хозяин обратился к архитекторам из бюро Archtika, которые разработали планировочный и интерьерный проекты. У Артема было лишь несколько пожеланий — интерьер в современном стиле, отдельное пространство для спальни и большая душевая. Подготовленный проект был сразу утвержден хозяином, и в процессе вносились лишь незначительные изменения. Архитекторами был выбран минималистский стиль. Благодаря удачной планировке на 46 метрах удалось разместить три полноценных зоны — кухню, гостиную и спальню, а также хозяйственное помещение. Зонируя пространство, архитекторы все же старались оставить его максимально открытым, поэтому как такового коридора здесь не предусмотрено. Также, учитывая требования застройщиков по системе пожаротушения, потолок пришлось опустить на 15 см.