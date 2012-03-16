Квартира недели (Москва) Двухкомнатная квартира на 33 этаже с панорамными окнами и эргономичной планировкой.
Хозяин:
Квартиру на 33 этаже в новом жилом комплексе на Хорошевском шоссе Артем купил около четырех лет назад и въехал туда через год, когда ремонт был полностью закончен. На момент покупки это было пустое пространство с одной несущей колонной — между спальней и кухней. По рекомендации знакомых хозяин обратился к архитекторам из бюро Archtika, которые разработали планировочный и интерьерный проекты. У Артема было лишь несколько пожеланий — интерьер в современном стиле, отдельное пространство для спальни и большая душевая. Подготовленный проект был сразу утвержден хозяином, и в процессе вносились лишь незначительные изменения.
Архитекторами был выбран минималистский стиль. Благодаря удачной планировке на 46 метрах удалось разместить три полноценных зоны — кухню, гостиную и спальню, а также хозяйственное помещение. Зонируя пространство, архитекторы все же старались оставить его максимально открытым, поэтому как такового коридора здесь не предусмотрено. Также, учитывая требования застройщиков по системе пожаротушения, потолок пришлось опустить на 15 см.
Из-за небольшого метража для отделки были выбраны светлые тона, визуально расширяющие пространство. Стену между гостиной и спальней архитекторы изначально думали сделать бетонной, но в итоге, чтобы интерьер не выглядел грубым и холодным, решили использовать бархатную штукатурку.
Керамический пол — Porcelanosa.
Для пола в ванной использовалась палубная древесина — натуральный тик. В спальне пол точно такой же, только покрытый лаком.
Как и хотел Артем, в ванную удалось втиснуть довольно большую душевую кабину.
Вся техника на кухне — встроенная, включая винный шкаф. Кухня ABC, стол NAOS, стулья Desalto.
Под плиту вместо духовки встроена пароварка с датчиком атмосферного давления.
Столик из очищенного архитектурного стекла изготовлялся на заказ по эскизу дизайнеров.
Часы Alivar.
Картину, написанную аборигенами, хозяин привез из Австралии. Диван — Zanotta.
Окна выходят на солнечную сторону, поэтому были выбраны римские шторы, не пропускающие свет.
Гардероб — Rimadesio.
Комментарии
Это адское место и завидовать можно только дизайну. Не более. Надеюсь, что выхлопы из многоуровневых развязок многополосных дорог не сильно беспокоят на 33 этаже. Так же, как и шум круглосуточной трассы.
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