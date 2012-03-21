В квартиру в центре Киева, на Лютеранской улице, Зинаида и ее мама Татьяна Владимировна переехали в 1996 году. Спустя пару лет начали ремонт, который длился три года. Продумывая интерьер, хозяева старались сделать его максимально домашним. Поэтому просторный бар в квартире напоминает пространство столовой старинного киевского дома. Хозяева хотели создать эклектичный стиль с историческими элементами, чтобы квартира радовала глаз вне зависимости от веяний времени.

Идея дизайна принадлежит владельцам, но воплощала всё в жизнь команда мастеров. За время ремонта Зинаида услышала рекордное количество раз «Это невозможно!», но в итоге всё сделали так, как придумали. Друзья семьи полагают, что хозяевам удалось передать атмосферу дома на Тарасовской, где когда-то жила бабушка Зинаиды.

Гостиную разделили на три зоны: бар, площадку возле камина и библиотеку. Хозяева разжигают огонь не только зимой, иногда топят и прохладными летними вечерами. Перед камином всегда отмечают дни рождения Зинаиды и ее мамы, они родились в один день, 13 января. Эта часть гостиной выглядит очень уютно благодаря облицовке камина старым кирпичом и мрамором.

Небольшая библиотека находится на балконе, куда ведет деревянная лестница с резными перилами. Хозяева собирают книги по искусству и филологии, вторая часть коллекции хранится в кабинете. Интерьер дополняют полотна на стенах. Одна из любимых работ — картина крымского художника Владимира Филатова, купленная на аукционе.