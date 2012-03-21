Квартира недели (Киев) Квартира в эклектичном стиле с антикварным камином и кабинетом хозяйки.
Хозяйка: Зина — искусствовед и филолог
Комнат: 4
В квартиру в центре Киева, на Лютеранской улице, Зинаида и ее мама Татьяна Владимировна переехали в 1996 году. Спустя пару лет начали ремонт, который длился три года. Продумывая интерьер, хозяева старались сделать его максимально домашним. Поэтому просторный бар в квартире напоминает пространство столовой старинного киевского дома. Хозяева хотели создать эклектичный стиль с историческими элементами, чтобы квартира радовала глаз вне зависимости от веяний времени.
Идея дизайна принадлежит владельцам, но воплощала всё в жизнь команда мастеров. За время ремонта Зинаида услышала рекордное количество раз «Это невозможно!», но в итоге всё сделали так, как придумали. Друзья семьи полагают, что хозяевам удалось передать атмосферу дома на Тарасовской, где когда-то жила бабушка Зинаиды.
Гостиную разделили на три зоны: бар, площадку возле камина и библиотеку. Хозяева разжигают огонь не только зимой, иногда топят и прохладными летними вечерами. Перед камином всегда отмечают дни рождения Зинаиды и ее мамы, они родились в один день, 13 января. Эта часть гостиной выглядит очень уютно благодаря облицовке камина старым кирпичом и мрамором.
Небольшая библиотека находится на балконе, куда ведет деревянная лестница с резными перилами. Хозяева собирают книги по искусству и филологии, вторая часть коллекции хранится в кабинете. Интерьер дополняют полотна на стенах. Одна из любимых работ — картина крымского художника Владимира Филатова, купленная на аукционе.
Камин в гостиной построен по указаниям Федора Зернецкого — киевского антиквара.
Раньше вместо просторной гостиной было две комнаты.
В небольшой библиотеке хранятся книги по искусству, которые бережно собирает Зина.
Коллекцию посуды в серванте Зина с мамой собирают много лет.
Большая часть книг из библиотеки семьи хранится в кабинете.
Мебель в спальню перевезли из квартиры на Тарасовской.
Люстру и торшер купили в Венеции.
Экспонат с выставки Елены Суходоловой.
Комната матери Зинаиды, Татьяны Владимировны.
Библиотека Татьяны Владимировны также состоит в основном из книг по искусству.
Комментарии
и не забудьте та квартира прошлая на Тарасовской - нам, наверное, это надо знать
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